الجيش الإيراني يحذر القوى الأجنبية: الوضع غير آمن

تحرير:وكالات ٠٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

الجيش الإيراني

حذر القائد العام للجيش الإيراني، اللواء عبد الرحيم موسوي، اليوم الأحد، القوى الأجنبية من أنها ستكون في وضع غير آمن للغاية في حالة وجود أي توتر وزعزعة للأمن في المنطقة. وأضاف اللواء موسوي، أن الرئيس الأمريكي الحالي كشف عن آخر مطالب أمريكا وهي "البقرة الحلوب"، فكلما كان هذا البلد مثل البقرة أكبر وأكثر إنتاجًا للحليب، سيكون أقرب لأمريكا، بالطبع، لحين إعطاء الحليب، وعندما ينتهي الحليب، سيتم رميه في النفايات". وتابع: "تطورات السنوات الأخيرة تبين أن أي شخص اعتمد على الأجانب إما هلك واختفى وإما في حالة احتضار".

وأضاف: "أمريكا تزيد من أطماعها التوسعية في مواجهة الاستسلام، وتتراجع في مواجهة المقاومة"، وفقا لوكالة "فارس". وأكد القائد العام للجيش الإيراني أن المقاومة النشطة التي أبدتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية أدت إلى فشل إستراتيجية أمريكا في ممارسة حملة الضغوط القصوى ضد الشعب الإيراني. وأوضح أن "أمريكا أصيبت