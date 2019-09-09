استغلي موسم المانجو واعملي أشهى الحلويات

المانجو تحافظ على صحة الجلد، وذلك لأنها غنية بفيتامين a ومضادات الأكسدة، كما أن تناول كميات كبيرة منها يساعد على ضبط معدل ضربات القلب وضغط الدم
المانجو من الفواكه اللذيذة التي يعشقها الكثير منا، وتحتوي على الكثير من الفيتامينات المهمة، والمعادن أيضًا، كما أنها غنية بمضادات الأكسدة وتساعد في الحماية من سرطان البروستاتا، وتوفر ما يحتاج إليه الجسم من فيتامين k، ومفيدة لمرضى السكر لأنها تعمل على خفض نسبة السكر في الدم؛ وذلك لوجود نسبة كبيرة من الألياف بها. يمكنك استغلال موسم المانجو وتجهيز أشهى الحلويات لعائلتك، خاصة أن هذا النوع من الحلوى يكون بأسعار عالية. في السطور التالية نقدم لكِ طرق استخدام المانجو في أشهى الحلويات.
كؤوس مانجو بالرمان
المكونات
شرائح مانجو
رمان
عصير مانجو
جيلي
جيلاتين
طريقة التحضير:
- اغسلي المانجو جيدًا وجهزي العصير، ثم ضعي عليه الجيلاتين واتركيهم على النار، ولكن لا تتركيهم حتى الغليان.
- في صينية بايركس ضعي عصير المانجو، واتركيه في الفريزر حتى يتجمد.
- فصصي الرمان، وبعد التأكد من تفريز صينية
كؤوس مانجو بالرمان
المكونات
شرائح مانجو
رمان
عصير مانجو
جيلي
جيلاتين
طريقة التحضير:
- اغسلي المانجو جيدًا وجهزي العصير، ثم ضعي عليه الجيلاتين واتركيهم على النار، ولكن لا تتركيهم حتى الغليان.
- في صينية بايركس ضعي عصير المانجو، واتركيه في الفريزر حتى يتجمد.
- فصصي الرمان، وبعد التأكد من تفريز صينية المانجو رشي حبيبات الرمان عليها، ثم ضعيها في الثلاجة مرة ثانية.
- جهزي جيلي المانجو وضعيه على الرمان والمانجو المتجمدة، واتركي المكونات في الثلاجة.
- عند التقديم وزعي شرائح المانجو على الطبق للتزيين.
المانجو بالجبن الكيري
المكونات
كيك فانيليا
جيلي مانجو
ملعقة كبيرة سكر
كوب ماء ساخن
2 كوب مانجو مثلج
جبنة كيري
قشدة
علبة جيلي
طريقة التحضير:
- جهزي الكيك في المنزل أو اشتريه جاهزا.
- قطعي الكيك ووزعيه في الكؤوس.
- في وعاء به ماء ساخن ضعي الجيلي، وقلبي ثم أضيفي الجبنة الكيري والسكر والمانجو والقشدة، وقلبي كل المكونات جيدًا حتى تتجانس.
- بعد التأكد من خلط المكونات جيدًا، وزعيها على الكيك في الكؤوس.
- ضعي الكؤوس في الثلاجة حتى تتماسك ثم قدميها لعائلتك وضيوفك.
مانجو مثلجة بالسكويت
المكونات
قطع مانجو
كوب ونصف الكوب كريمة خفق
ملعقة فانيليا
علبة بسكويت
نصف كوب لبن
طريقة التحضير:
- اضربي الكريمة في الخلاط الكهربائي بدرجة متوسطة، حتى تتحول إلى رغوة.
- أضيفي اللبن والفانيليا وحركي المكونات جيدًا حتى تتجانس.
- في صينية بايركس ضعي طبقة من الكريمة، ثم طبقة من البسكويت، وفوقها طبقة ثانية من الكريمة، ثم قطع المانجو، وكرري الخطوات حتى تنتهي الكمية الموجودة لديكِ.
- زيني الصينية بشرائح المانجو، ثم ضعيها في الثلاجة واتركيها حتى اليوم التالي وقدميها باردة.
بودنج المانجو
المكونات
مانجو مكعبات
نصف كوب سكر
ماء
ملعقة جيلاتين
طريقة التحضير:
- في الخلاط اضربي المانجو بعد غسلها جيدًا، واحرصي على وضع الماء معها لتكون خفيفة قدر الإمكان.
- في وعاء على النار ضعي الماء ثم السكر، وقلبي جيدًا حتى التأكد من ذوبان السكر.
- ارفعي الوعاء عن النار وأضيفي الماء والجيلاتين وحركي المكونات جيدًا.
- أضيفي المانجو وقلبي على نار هادئة، ثم صبي الخليط في كؤوس، وضعيها في الثلاجة حتى تبرد.
- زيني الكؤوس بشرائح المانجو.
سموذي الموز بالمانجو
المكونات
موز
مانجو
لبن زبادي
عصير مانجو
طريقة التحضير:
- في الخلاط ضعي الموز والمانجو وعصير المانجو مع اللبن الزبادي، واضربي كل المكونات في الخلاط على سرعة متوسطة.
- صبي الخليط في كؤوس وقدميها لعائلتك.
تشيز كيك المانجو
المكونات
2 كوب بسكويت مطحون
جيلي مانجو
جبنة كريمي
كوب مانجو مجمد
ملعقة جيلاتين
2 ملعقة سكر
زبدة
طريقة التحضير:
- في وعاء اخلطي البسكويت مع الزبدة، وتأكدي من خلطهم جيدًا ثم ضعي الخليط في الثلاجة.
- في وعاء ضعي جيلي المانجو في الماء الساخن، وأضيفي نصف كوب ماء بارد وملعقة جيلاتين واتركي المكونات مع تقليبها بشكل جيد.
- اخلطي الجبنة مع الجيلي والمانجو المثلج جيدًا.
- جهزي طبقة البسكويت من الثلاجة وضعي فوقها خليط الجبنة والمانجو، ثم ضعيها في الثلاجة مرة ثانية.
- في وعاء اخلطي السكر مع قطع المانجو والسكر وملعقة جيلاتين، وقلبيهم حتى التأكد من ذوبان السكر جيدًا.
- ضعي الخليط السابق في الصينية ووزعي شرائح المانجو على الوجه وقدميها لعائلتك بعد وضعها في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل.