استغلي موسم المانجو واعملي أشهى الحلويات

المانجو تحافظ على صحة الجلد، وذلك لأنها غنية بفيتامين a ومضادات الأكسدة، كما أن تناول كميات كبيرة منها يساعد على ضبط معدل ضربات القلب وضغط الدم

تحرير:آية أشرف ٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص

تورتة مانجو

المانجو من الفواكه اللذيذة التي يعشقها الكثير منا، وتحتوي على الكثير من الفيتامينات المهمة، والمعادن أيضًا، كما أنها غنية بمضادات الأكسدة وتساعد في الحماية من سرطان البروستاتا، وتوفر ما يحتاج إليه الجسم من فيتامين k، ومفيدة لمرضى السكر لأنها تعمل على خفض نسبة السكر في الدم؛ وذلك لوجود نسبة كبيرة من الألياف بها. يمكنك استغلال موسم المانجو وتجهيز أشهى الحلويات لعائلتك، خاصة أن هذا النوع من الحلوى يكون بأسعار عالية. في السطور التالية نقدم لكِ طرق استخدام المانجو في أشهى الحلويات.

كؤوس مانجو بالرمان المكونات شرائح مانجو رمان عصير مانجو جيلي جيلاتين طريقة التحضير: - اغسلي المانجو جيدًا وجهزي العصير، ثم ضعي عليه الجيلاتين واتركيهم على النار، ولكن لا تتركيهم حتى الغليان. - في صينية بايركس ضعي عصير المانجو، واتركيه في الفريزر حتى يتجمد. - فصصي الرمان، وبعد التأكد من تفريز صينية