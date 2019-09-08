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أول بيان من الخارجية بعد وفاة عالم النووي المصري

٠٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٩ م
سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية
أصدرت وزارة الخارجية، اليوم الأحد، أول بيان بشأن وفاة عالم النووي الدكتور أبو بكر عبد المنعم رمضان الأستاذ المتفرغ بقسم المواقع والبيئة بشعبة الرقابة الإشعاعية، قالت فيه: "تتابع وزارة الخارجية ومن خلال سفارة مصر بالمملكة المغربية إجراءات شحن جثمان الدكتور، الذي وافته المنية بمدينة مراكش بالمغرب مساء يوم الخميس المصري، وذلك خلال مشاركته في ورشة عمل تنظمها الوكالة الدولية لطاقة الذرية حول التلوث البحري".
وأضافت الوزارة أن السفير ياسر هاشم مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، صرح بأن السفارة المصرية في المغرب تتواصل مع السلطات المغربية فور إبلاغها بوفاة المرحوم، لمتابعة كافة الإجراءات اللازمة، من حيث التأكد من أسباب الوفاة.وأصدرت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، بيانا رسميا، أمس السبت،
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الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

«صحة الدقهلية» تحقق في مخالفات إدارة المنزلة

أمر الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، الشئون القانونية بالتحقيق مع مسؤولين في إدارة المنزلة الصحية، عقب اطلاعه على مذكرة مرفوعة من أشرف بكر عيد رئيس مجلس مركز المنزلة، عن لجنة المتابعة بالمجلس وأخرى من هاني الأمير مدير مكتب الصحة، تثبت انتشار الإهمال والمخالفات بالمبنى، وسوء حالة مخزن الإدارة وسوء حالة دوارات المياه وانتشار القاذورات بها، كما أمر بالتحقيق مع مسؤول تسجيل المواليد إذ استعان بنجله لمساعدته في انجاز مهام عمله داخل المكتب.
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الأرصاد تعلن موعد بدء فصل الخريف: سنحذر من السيول

صرح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية الدكتور أحمد عبد العال، بأنه من المنتظر أن يبدأ فصل الخريف فلكيا على البلاد، يوم الإثنين 23 سبتمبر الجاري، ويستمر لمدة 3 شهور، مضيفا أن فصل الخريف يعتبر من أجمل فصول السنة على مصر، إلا أنه أحيانا ما يتخلله حالات من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، إذا ما توافرت بعض التوزيعات الضغطية التى تؤدي إلي ذلك وينتج عنها بعض الظواهر الجوية العنيفة، وعلى رأسها تكاثر السحب الممطرة والرعدية والتى يصاحبها عادة سقوط للأمطار الغزيرة على السواحل الشمـالية للبلاد خاصة محافظة الإسكندرية.
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مصر للطيران: تعاقدنا مع «إيرباص» لشراء 27 طائرة

قال رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران الطيار أحمد عادل، إن الشركة تعاقدت مع شركة إيرباص لصناعة الطائرات لشراء 27 طائرة، في إطار خطة الشركة لتحديث أسطولها لتضم أحدث الطرازات العالمية، مؤكدا أن مصر للطيران تحرص على التحديث المستمر لأسطولها سواء لطائرات الركاب أو الشحن الجوي، وتطوير الخدمات المقدمة لعملائها، وتوقيع العديد من الاتفاقيات في مجالات النقل الجوي، وتعاقدت مع إيرباص لشراء 12 طائرة من هذا الطراز، وتسلمت اليوم أول طائرة، على أن تتسلم باقي الصفقة في نهاية شهر مايو من العام المقبل.
اجتماع-محافظة-مطروح-استعدادا-للكوارث (1)

مطروح تبدأ خطة مواجهة الأزمات والكوارث المفاجئة

استقبل اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح، اليوم الأحد، اللواء خالد مصطفى توفيق قائد قوات الدفاع الشعبي، وذلك مع بدء التدريب العملي صقر 51 لمواجهة الأزمات والكوارث، خلال الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر الجاري، والوقوف على مدى استعدادات أجهزة المحافظة التنفيذية لمواجهة أي طوارئ أو أزمات مفاجئة، بالتعاون مع عناصر من قوات الدفاع الشعبي وعناصر من الشرطة، والاطمئنان على مدى جاهزيتها من حيث الجانب البشري والمعدات والأجهزة والاستعدادات الكاملة لمواجهة أي أزمة بالمحافظة.
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الدكتور-أبو-بكر-رمضان

بعد التشريح.. بيان رسمي يكشف أسباب وفاة عالم النووي بالمغرب

أصدرت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، بيانا رسميا، اليوم السبت، عن ملابسات وفاة الدكتور أبو بكر عبد المنعم رمضان، الأستاذ المتفرغ بقسم المواقع والبيئة بالهيئة، أثناء مشاركته بورشة عمل تنظمها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في المغرب، وقال الدكتور سامى شعبان رئيس هيئة الرقابة النووية والاشعاعية، في البيان التوضيحي، إنه "بمتابعة الموقف من خلال السفارة المصرية في المغرب ووزارة الخارجية المصرية، أفاد السفير أشرف إبراهيم أنه أثناء الاجتماعات شعر الدكتور أبو بكر رمضان بإجهاد واستأذن للذهاب إلى غرفته".
السفير-المصر- لدى المغرب-أشرف-إبراهيم

سفير مصر بالمغرب يكشف كواليس وفاة عالم النووي

علق السفير المصري لدى المغرب أشرف إبراهيم، على الجدل الدائر بشأن وفاة العالم النووي المصري أبو بكر عبد المنعم رمضان رئيس الشبكة القومية للمرصد الإشعاعي بهيئة الرقابة النووية المصرية، في مدينة مراكش المغربية بعد تداول اتهامات بتصفيته وأن الوفاة نتجت عن فعل فاعل، قائلا إن وفاة العالم المصري طبيعية وفقا لجميع التقارير الطبية الصادرة في المملكة، لافتا إلى أن تشريح الجثة بيّن أن الوفاة طبيعية نتيجة تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، وتم نقله بعدها لمستشفى قريب من مقر إقامته بأحد الفنادق في منطقة أكدال السياحية بمدينة مراكش المغربية.
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وفاة عالم نووي مصري في المغرب جنائية أم طبيعية؟

أثارت الوفاة المفاجئة والغامضة للعالم المصري أبو بكر عبدالمنعم رمضان في مدينة مراكش المغربية حالة من الجدل والتساؤلات حول سبب الوفاة وهل هي طبيعية أم متعمدة؟ العالم المصري الراحل هو رئيس الشبكة القومية للمرصد الإشعاعي بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية، توفي في ظروف غامضة خلال إقامته في أحد الفنادق بالمنطقة السياحية أكدال بالمغرب، بعد أن وصل مراكش للمشاركة في مؤتمر علمي حول الطاقة، بحسب صحيفة "رأي اليوم". تقارير أولية أشارت إلى أن وفاة العالم المصري دون إعلان هويته، بحسب مصادر وصفت بأنها مطلعة، كانت الخميس، بعد تناوله كوبا من العصير.
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نائب يطالب بإصدار قانون استراتجية صناعة السيارات

طالب طارق متولي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بإصدار قانون استراتجية صناعة السيارات في أسرع وقت وإنهاء حالة الغموض التي تحيط به، قائلا إن وزارة التجارة والصناعة أعلنت أنه يجري العمل على تطبيق نموذج المغرب وسلوفاكيا، عبر الاتفاق مع عدد من الشركات المصنعة للتركيز على موديلات معينة وتجميعها بكميات كبيرة، مع منح حوافز لهذه الشركات كلما زادت هذه الكميات وكلما زاد تصديرها، وحتى الآن لا جديد في هذه الصناعة المهمة، متابعا أن تصنيع سيارة مصرية 100% يبدأ بجذب كبرى شركات صناعة السيارات العالمية للاستثمار والتصنيع في مصر، كما فعلت جنوب إفريقيا والمغرب.
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