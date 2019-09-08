وزير التموين: احتياطي القمح يكفي 4.8 شهر

٠٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٣ م

القمح - صورة أرشيفية

قال وزير التموين علي المصيلحي، اليوم الأحد، إن احتياطي مصر الاستراتيجي من القمح يكفي استهلاك 4.8 شهر، مضيفا أن مخزون الزيوت النباتية يغطي 3.7 شهر والسكر 7.8 شهر، وذلك بحسب تصريحات له لوكالة "رويترز". يذكر أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أوضح في إنفوجراف نشره، في أغسطس الماضي، على صفحته الرسمية عبر موقع "فيسبوك"، أن حجم إنفاق الدولة على دعم السلع التموينية ارتفع ليصل إلى 89 مليار جنيه في موازنة 2019 - 2020 مقارنة بـ86.2 مليار جنيه في موازنة 2018 - 2019.

وأضاف المركز أن حجم إنفاق الدولة على دعم السلع التموينية بلغ نحو 80.5 مليار جنيه في موازنة 2017 - 2018، و47.5 مليار جنيه في موازنة 2016 - 2017، و42.7 مليار جنيه في موازنة 2015 - 2016، و39.4 مليار جنيه في موازنة 2014 - 2015.وأشار إلى أنه تم رفع قيمة الدعم للفرد المدرج تموينيا من 21 جنيها في نوفمبر 2016