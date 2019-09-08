القهوة أم الشاي.. أي منهما له تأثير صحي أكثر؟

يعمل الكافيين الموجود في القهوة على رفع مستويات الطاقة في الجسم، إضافة إلى ذلك، الكافيين يزيد من الانتباه ويقلل من الشعور بالتعب أو الإرهاق، من خلال رفع معدلات الدوبامين

تحرير:إسراء سليمان ٠٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

الشاي والقهوة

عند التحدث عن الأطعمة الصحية نضع أمامنا بعضا من الاختيارات، بما في ذلك الخضراوات الورقية، إضافة إلى الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن المهمة، وعند الحديث عن القهوة والشاي، تختلف الآراء بشكل كبير، فالشاي الأحمر يتميز بعدة فوائد، على سبيل المثال يعمل على خفض مخاطر الإصابة بأمراض القلب، وبالنسبة للقهوة، تساعد على حرق الدهون، وتحسن من مستوى الطاقة والذكاء. وبالتالى فأي من القهوة أو الشاي الأحمر أكثر صحة؟ أي له تأثير إيجابي على صحتك، نقلًا عن "healthline".

بينما كل من الشاي والقهوة يقدم العديد من الفوائد الصحية، توجد بعض من الاختلافات المهمة التي يجب أن تضعها في الاعتبار، فالكافيين يعتبر من أكثر المواد التي وضعت تحت الدراسات، للبحث في الفوائد والأضرار التي تسببها، كما أنه من أكثر ما يتم تناوله حول العالم، يوجد في كثير من المشروبات، مثل الشاي والقهوة،