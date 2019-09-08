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القهوة أم الشاي.. أي منهما له تأثير صحي أكثر؟

يعمل الكافيين الموجود في القهوة على رفع مستويات الطاقة في الجسم، إضافة إلى ذلك، الكافيين يزيد من الانتباه ويقلل من الشعور بالتعب أو الإرهاق، من خلال رفع معدلات الدوبامين
تحرير:إسراء سليمان ٠٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
الشاي والقهوة
الشاي والقهوة
عند التحدث عن الأطعمة الصحية نضع أمامنا بعضا من الاختيارات، بما في ذلك الخضراوات الورقية، إضافة إلى الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن المهمة، وعند الحديث عن القهوة والشاي، تختلف الآراء بشكل كبير، فالشاي الأحمر يتميز بعدة فوائد، على سبيل المثال يعمل على خفض مخاطر الإصابة بأمراض القلب، وبالنسبة للقهوة، تساعد على حرق الدهون، وتحسن من مستوى الطاقة والذكاء. وبالتالى فأي من القهوة أو الشاي الأحمر أكثر صحة؟ أي له تأثير إيجابي على صحتك، نقلًا عن "healthline".
بينما كل من الشاي والقهوة يقدم العديد من الفوائد الصحية، توجد بعض من الاختلافات المهمة التي يجب أن تضعها في الاعتبار، فالكافيين يعتبر من أكثر المواد التي وضعت تحت الدراسات، للبحث في الفوائد والأضرار التي تسببها، كما أنه من أكثر ما يتم تناوله حول العالم، يوجد في كثير من المشروبات، مثل الشاي والقهوة،
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العيوب-الخلقية-والسرطان

«جلسات التان».. أنشطة يومية قد تسبب السرطان

في الآونة الأخيرة، ظهرت الكثير من المعلومات حول أن الأنشطة والعادات التي يقوم بها كل فرد يمكنها أن تزيد من خطر الإصابة بالسرطان، مثل التدخين أو الإفراط في تناول الطعام، وغيرهما من العادات التي تتسبب في التعرض لخطر السرطان. والخبر السار أن هناك أدلة كبيرة على أنه يمكن تقليل معدلات الإصابة بالسرطان من خلال الوقاية، حيث تقول سوزان جابستور، نائبة رئيس أبحاث السلوكيات والأوبئة لجمعية السرطان الأمريكية: "نعتقد أنه يمكن أن يساعد الحد من تعرضك للأطعمة والأنشطة المعروفة المسببة للسرطان في التقليل بشكل كبير من المخاطر".
علاج-مرض-السكر

اعتلال الجلد السكري.. هل يجب أن تقلق من البقع؟

تشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى 50 في المئة من الأشخاص المصابين بالسكري يصابون بنوع من أنواع الأمراض الجلدية، مثل اعتلال الجلد السكري، وهو مرض يسبب تقرحات صغيرة فى الجلد، يمكن أن تكون حمراء أو بنية اللون، وعادة ما تكون مستديرة أو بيضاوية الشكل. يمكن أن تحدث هذه التقرحات في أي مكان فى جسمك، لكنها تميل بالأخص إلى التطور في الأجزاء العظمية، ومن الشائع أيضا أن تتطور عند منطقة الساق. يشار إلى اعتلال الجلد السكري أحيانا بأنه بقع الساق أو بقع تحت الجلد المصطبغ.
تأثير-القهوة-على المرأة-الحامل

تعرضك للإجهاد خلال الحمل يصيب طفلك باضطرابات الشخصية

تعاني الحامل الكثير من المشكلات الصحية والنفسية الناتجة عن التقلبات الهرمونية، كما تشير الأبحاث إلى أن النساء اللاتي يتعرضن للإجهاد أثناء الحمل أكثر عرضة لإنجاب أطفال يعانون من اضطراب الشخصية. فالأطفال الذين تعاني أمهاتهم من ضغوط شديدة أثناء الحمل معرضون لخطر الإصابة بالمشكلة السلوكية لـ10 أضعاف في سن الـ30 أكثر من الآخرين، وتلك اللاتي يعانين من الإجهاد المعتدل يتعرض أطفالهن لخطر الاضطرابات 4 أضعاف. يعد هذا البحث الذي نشر في المجلة البريطانية للطب النفسي، أول ما يقدم دليلا على وجود علاقة بين الإجهاد قبل الولادة واضطرابات الشخصية.
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قهوة

تناول 6 أكواب من القهوة يوميّا يقلل من حصوات المرارة

توجد العديد من الدراسات التي تتحدث عن فوائد القهوة، على سبيل المثال تساعد على حرق الدهون، كما أنها تساعد على التحسين من أداء الجسم بشكل عام، إضافة إلى التقليل من خطر الإصابة بالسكري، والحماية من مرض الزهايمر والخرف، على الجانب الآخر، قالت بعض الأبحاث إن تناول القهوة باستمرار يسبب عديدا من المشكلات الصحية، مثل الزيادة في الوزن وقرح المعدة والحموضة، وتهيج القولون العصبي، ومازالت الدراسات تحاول النظر في القهوة وفوائدها، نقلا عن الموقع البريطاني "dailymail".
المياه-المعدنية

المياة المعدنية مفيدة لمرضى الضغط والقلب

يوصى خبراء التغذية دائمًا بتناول ما يقرب م 8 أكواب في اليوم؛ لأنها تتميز بعدة فوائد صحية، على سبيل المثال حرق الدهون والتعزيز من عملية الأيض، ولكن هل تختلف المياه العادية عن المياه المعدنية؟ تحتوي على العديد من المعادن الضرورية التي يحتاجها الجسم، بما في ذلك الكالسيوم والمنجنيز والصوديوم، وبناء على ذلك تناول المياه المعدنية يمدك بعدة فوائد، مثل إدارة ضغط الدم عندما تزداد معدلاته، والتعزيز من صحة العظام، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "healthline".
شاي-بالياسمين

يقلل التوتر.. تعرف على فوائد الشاي بالياسمين

توجد أنواع كثيرة من الشاي، أشهرها الشاي الأخضر، ويتميز بعدة فوائد تتمثل في المساعدة على حرق الدهون وحرق السعرات الحرارية، كما أنه يحمي القلب من الأمراض، ويساهم في خفض ضغط الدم المرتفع، ويحمي من الإصابة بمرض السكري، كما يوجد أيضا شاي الياسمين، الذي يعمل على الوقاية من مرض السكري، والحفاظ على صحة الجسم بشكل كبير، ولا توجد له شهرة كبيرة، لكنه متعدد الفوائد، فيجب عليك أن تضمه إلى قائمة المشروبات الصحية التي تفيد جسمك. وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "organic facts".
أهمية الاسناكس

بيضة مسلوقة وزبادي.. الـ«سناكس» تساعد في فقدان الوزن

نبحث من وقت لآخر عن أحدث الطرق للمساعدة في فقدان الوزن، بدايةً من الأنظمة الغذائية الصحية إلى عمليات التجميل لتقليل الدهون، وعلى الرغم من أننا نختار حلولا شاقة، فقد تكون بعض الطرق البسيطة هي الحل لأجل فقدان صحي للوزن؛ وذلك مثل تناول شاي الأعشاب أو الشاي الأخضر، والزنجبيل أيضًا، وآخر ما جاء به خبراء التغذية أن السناكس مثل الفواكه والمكسرات بمنزلة حل سحري يساعد في فقدان الوزن بشكل سريع، بجانب ممارسة التمرينات الرياضية. وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "mirror.co.uk".
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