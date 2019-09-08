القهوة أم الشاي.. أي منهما له تأثير صحي أكثر؟

يعمل الكافيين الموجود في القهوة على رفع مستويات الطاقة في الجسم، إضافة إلى ذلك، الكافيين يزيد من الانتباه ويقلل من الشعور بالتعب أو الإرهاق، من خلال رفع معدلات الدوبامين
عند التحدث عن الأطعمة الصحية نضع أمامنا بعضا من الاختيارات، بما في ذلك الخضراوات الورقية، إضافة إلى الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن المهمة، وعند الحديث عن القهوة والشاي، تختلف الآراء بشكل كبير، فالشاي الأحمر يتميز بعدة فوائد، على سبيل المثال يعمل على خفض مخاطر الإصابة بأمراض القلب، وبالنسبة للقهوة، تساعد على حرق الدهون، وتحسن من مستوى الطاقة والذكاء.
وبالتالى فأي من القهوة أو الشاي الأحمر أكثر صحة؟ أي له تأثير إيجابي على صحتك، نقلًا عن "healthline".
بينما كل من الشاي والقهوة يقدم العديد من الفوائد الصحية، توجد بعض من الاختلافات المهمة التي يجب أن تضعها في الاعتبار، فالكافيين يعتبر من أكثر المواد التي وضعت تحت الدراسات، للبحث في الفوائد والأضرار التي تسببها، كما أنه من أكثر ما يتم تناوله حول العالم، يوجد في كثير من المشروبات، مثل الشاي والقهوة،
بينما كل من الشاي والقهوة يقدم العديد من الفوائد الصحية، توجد بعض من الاختلافات المهمة التي يجب أن تضعها في الاعتبار، فالكافيين يعتبر من أكثر المواد التي وضعت تحت الدراسات، للبحث في الفوائد والأضرار التي تسببها، كما أنه من أكثر ما يتم تناوله حول العالم، يوجد في كثير من المشروبات، مثل الشاي والقهوة، كما أنه يعرف بتأثيره على صحة الإنسان، والكمية الموصى بها من الكافيين تتمثل في 400 مللي جرام في اليوم الواحد، فنحو 240 مللي من القهوة تحتوي على 95 مللي جرام من الكافيين، مقارنة بـ47 مللي جرام من نفس الكمية المستهلكة من الشاي الأحمر.
وعلى الرغم من أن العلماء ركزوا على القهوة عند البحث عن الآثار الإيجابية للكافيين، فإن كلا المشروبين -على الرغم من احتوائهما على كميات مختلفة من هذه المادة- يمكن أن يوفر الفوائد الصحية المرتبطة به، وبناء على ذلك، وجد العلماء أن استهلاك الكافيين يقلل من خطورة الإصابة بالأمراض المزمنة، ويحسن من الحالة المزاجية، والحالة العقلية، إضافة إلى تحسين الأداء الرياضي، فالكافيين أيضًا يعمل كمحفز قوي لنظام الجهاز العصبي الخاص بك، لذا ينصح بتناول مشروبات تحتوي على كافيين أثناء ممارسة التمرينات؛ لأنها تستخدم في هذه الحالة كمنشطات، فمن خلال استعراض لـ40 دراسة، وضحت النتائج أن استهلاك الكافيين يحسن بشكل كبير من تدريبات التحمل بنسبة تصل إلى 12%.
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وبالنسبة لتأثير الكافيين على الصحة العقلية، وضحت العديد من الأبحاث أنه يحسن من الأداء العام في المهام البسيطة والمعقدة، ومن خلال دراسة أخرى، أجريت على 48 شخصا، تم تناول مشروب يحتوي على 75 مللي جرام أو 150 مللي جرام من الكافيين، وكشفت النتائج تحسنا كبيرا في الذاكرة وعملية تلقي المعلومات، مقارنة بالمجموعة التي لم تستهلك الكافيين على الإطلاق، بجانب ذلك كشفت دراسات أخرى أن الكافيين يقلل من الإصابة بمرض السكري 2 من خلال تحسين مقاومة الأنسولين.
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بالنسبة لمضادات الأكسدة، فهي تحمي الجسم من التلف الذي تحدثه الجذور الحرة، مما يساعد على الوقاية من تطور الأمراض المزمنة، وبناء على ذلك فكل من القهوة والشاي يحتوي على نسبة معقولة من مضادات الأكسدة، على سبيل المثال البوليفينول، أحد مضادات الأكدسة القوية التي توجد في الشاي والقهوة، وبالتالي تحمي الجسم من الأمراض الناتجة عن الجذور الحرة.
وبالنسبة للطاقة فكل من القهوة والشاي لديه تأثير كبير على الطاقة في الجسم، ولكن بطرق مختلفة:
تأثير القهوة لتعزيز الطاقة
يعمل الكافيين الموجود في القهوة على رفع مستويات الطاقة في الجسم، إضافة إلى ذلك الكافيين يزيد من الانتباه ويقلل من الشعور بالتعب أو الإرهاق، من خلال رفع معدلات الدوبامين، مع التقليل من الأدينوسين، يعد الدوبامين بمنزلة الموصل الكيميائي لتوصيل تأثير القهوة.
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تأثير الشاي على الطاقة
على الرغم من أن الشاي يحتوي على نسبة قليلة من الكافيين، فهو يحتوي على نسبة كبيرة من L-theanine، مضاد للأكسدة يعمل على التحفيز من نشاط المخ، كما أنه يعطي تأثيرا مضادا للاكتئاب من خلال زيادة موجات ألفا الدماغ، والتي تساعدك على التهدئة والاسترخاء، حيث وضحت الدراسات أيضًا أن استهلاك L-theanine يساعد في الحفاظ على الانتباه والتركيز والذاكرة.