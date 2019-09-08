بيان سعودي إماراتي عن اليمن: يجب وقف عدوان الحوثي

٠٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣١ م

ميليشيا الحوثي

أكدت السعودية والإمارات، اليوم الأحد، ضرورة العمل بجدية مع اللجنة المشتركة التي شكلت من التحالف العربي والأطراف التي نشبت بينها الفتنة. وأوضحت السعودية والإمارات في بيان لهما، أنه من الضروري التوقف بشكل كامل عن القيام بأي تحركات أو نشاطات عسكرية أو القيام بأي ممارسات أو انتهاكات ضد المكونات الأخرى. وتابع البيان: "عملت الدولتان وبتنسيق وثيق مع مختلف الأطراف اليمنية على متابعة الالتزام بالتهدئة ووقف إطلاق النار والتهيئة لانطلاق الحوار بشكل بنّاء يساهم في إنهاء الخلاف ومعالجة آثار الأزمة".

ورحبت الإمارات والسعودية باستجابة الحكومة اليمنية، والمجلس الانتقالي الجنوبي لدعوة الحوار التي أطلقتها المملكة في مدينة جدة، لحل الأزمة في الجنوب اليمني. ونفذت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، مساء أمس السبت، عمليات قصف استهدفت الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، في محافظة حجة شمال غربي اليمن. وقال المركز