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بيان سعودي إماراتي عن اليمن: يجب وقف عدوان الحوثي

٠٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣١ م
ميليشيا الحوثي
ميليشيا الحوثي
أكدت السعودية والإمارات، اليوم الأحد، ضرورة العمل بجدية مع اللجنة المشتركة التي شكلت من التحالف العربي والأطراف التي نشبت بينها الفتنة. وأوضحت السعودية والإمارات في بيان لهما، أنه من الضروري التوقف بشكل كامل عن القيام بأي تحركات أو نشاطات عسكرية أو القيام بأي ممارسات أو انتهاكات ضد المكونات الأخرى. وتابع البيان: "عملت الدولتان وبتنسيق وثيق مع مختلف الأطراف اليمنية على متابعة الالتزام بالتهدئة ووقف إطلاق النار والتهيئة لانطلاق الحوار بشكل بنّاء يساهم في إنهاء الخلاف ومعالجة آثار الأزمة".
ورحبت الإمارات والسعودية باستجابة الحكومة اليمنية، والمجلس الانتقالي الجنوبي لدعوة الحوار التي أطلقتها المملكة في مدينة جدة، لحل الأزمة في الجنوب اليمني. ونفذت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، مساء أمس السبت، عمليات قصف استهدفت الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، في محافظة حجة شمال غربي اليمن. وقال المركز
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قصف إسرائيلي لقطاع غزة - أرشيفية

إسرائيل تشن غارات جديدة داخل قطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، شن غارات على مواقع مختلفة من قطاع غزة، دون الإشارة إلى وقوع إصابات أو ضحايا. وقال الجيش في بيان: "قبل قليل أغارت طائرات حربية أخرى على عدد من الأهداف الإرهابية، وفيها وسائل قتالية بحرية، بالإضافة إلى مجمعين عسكريين للمنظومة الجوية التابعة لحماس في شمال ووسط قطاع غزة". وأشار البيان إلى أن هذه الغارات جاءت ردا على تسلل حوامة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل وإلقائها عبوة ناسفة باتجاه مركبة عسكرية أمس السبت، خلفت العديد من الأضرار.
صحف-الإمارات

صحف الإمارات: إيران تبدأ خطوة ثالثة من التصعيد

أطلعتنا الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الأحد، على استمرار التصعيد الإيراني، واستعرضت الشأن السوداني وبدء الحكومة اليوم أداء مهامها كما تناولت تطورات الأوضاع في سوريا وفلسطين بالإضافة إلى العديد من القضايا الأخرى. ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" أن إيران أعلنت، أمس، بدء تشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة، من شأنها زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب، في تخفيض جديد لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي، ما يثير قلق الأسرة الدولية. وبينما قالت الولايات المتحدة الأمريكية إنها لم تفاجأ بقرار طهران، عدَّت لندن القرار الإيراني مخيبا للغاية.
عادل عبد المهدي

هل اقتربت نهاية حكومة عبد المهدي في العراق؟

"ما يحدث في العراق يعتبر إعلاناً بنهاية الحكومة والتحول إلى دولة الشغب" ، بهذه الكلمات أعرب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، عن حالة عدم الرضا التي تحيط بالحكومة العراقية برئاسة عادل عبدالمهدي التي لم تكمل عامها الأول. وتتهم بعض القوى السياسية رئيس الوزراء بعدم تطبيق برنامجه الحكومي الخاص بإكمال تشكيل الحكومة، والتصدي للفاسدين خصوصا المدعومين سياسيا. وأعلن الصدر، نهاية الحكومة العراقية، فيما هدد بإعلان البراءة منها إذا لم تتخذ "إجراءات صارمة"، حيث قال في تغريدة على "تويتر" :"الوداع يا موطني؛ حيث يعد ذلك إعلانا لنهاية الحكومة العراقية".
ابو بكر-عبدالمنعم-رمضان (3)

وفاة عالم نووي مصري في المغرب جنائية أم طبيعية؟

أثارت الوفاة المفاجئة والغامضة للعالم المصري أبو بكر عبدالمنعم رمضان في مدينة مراكش المغربية حالة من الجدل والتساؤلات حول سبب الوفاة وهل هي طبيعية أم متعمدة؟ العالم المصري الراحل هو رئيس الشبكة القومية للمرصد الإشعاعي بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية، توفي في ظروف غامضة خلال إقامته في أحد الفنادق بالمنطقة السياحية أكدال بالمغرب، بعد أن وصل مراكش للمشاركة في مؤتمر علمي حول الطاقة، بحسب صحيفة "رأي اليوم". تقارير أولية أشارت إلى أن وفاة العالم المصري دون إعلان هويته، بحسب مصادر وصفت بأنها مطلعة، كانت الخميس، بعد تناوله كوبا من العصير.
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قرقاش

قرقاش: الإمارات تقف مع السعودية في دعوتها لحوار يمني

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش أن الإمارات تقف مع المملكة العربية السعودية في دعوتها لحوار يمني. وقال قرقاش في تغريدة على حسابه بموقع التدوينات المصغرة "تويتر" نقلتها قناة "العربية الحدث" الإخبارية، اليوم السبت - "تقود المملكة العربية السعودية الشقيقة التحالف (العربي لدعم الشرعية في اليمن) بكل صبر وحنكة واقتدار." وأضاف، أن "استجابة الإمارات إلى دعوة الحزم وطدت شراكة إقليمية راسخة وخيرة"، لافتا إلى أن التحديات المشتركة التي تواجهنا في أيدي سعودية أمينة، ونقف معها في دعوتها للحوار كما وقفنا معها في دعوتها للحسم.
مارك-اسبر (3)

البنتاجون: الحوثيون يرتكبون فظائع في اليمن

اتهم وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، اليوم الجمعة، الحوثيين «بارتكاب فظائع في اليمن». وبحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية، أضاف وزير الدفاع الأمريكي أن «طهران هي من تحركهم وتوجههم». وقال مارك إسبر إن «المملكة العربية السعودية لديها الحق في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات شبه اليومية التي تشنها مليشيات الحوثي». ووصف مارك إسبر إيران بأنها «مصدر الكثير من السلوك الفظ في المنطقة، في اليمن أو سوريا أو لبنان»، متهما إياها بالسعي لامتلاك صواريخ نووية بعيدة المدى.
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التحالف العربي يعلق على قصف سجن باليمن

علق المتحدث باسم التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن العقيد تركي المالكي، على الهدف الذي تم قصفه في محافظة ذمار وسط اليمن. وقال المالكي في بيان له، اليوم الأحد: "إن الهدف من عملية القصف العسكري مشروع"، نافيا رواية جماعة أنصار الله الحوثي عن وجود سجن للأسرى في هذه المنطقة، بحسب "العربية". وأضاف أن "القوات المشتركة استهدفت فجر اليوم أحد المواقع العسكرية في ذمار لتحييد وتدمير القوات الحوثية، والهدف العسكري هدف مشروع، ولدينا ما يثبت استخدام الميليشيات لهذا الموقع، وتمت متابعته من منظومة الاستخبارات لفترة طويلة".
أنور قرقاش

الإمارات تعلق على خلافها مع السعودية حول اليمن

علق وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، على تقارير تفيد وجود تصدع بين قوات التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن. ونفى قرقاش ضمنًا، المزاعم بشأن تصدع التحالف، على وقع الخلافات المستعرة بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي. وقال إن "دولة الإمارات، وهي جزء من التحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن)، سوف تستمر في العمل بصرامة ضد إعادة ظهور الجماعات الإرهابية في اليمن". وأضاف أنه من المهم للحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي أن يقبلا ويشاركا في المبادرة السعودية لتخفيض التوتر وتجنب التصعيد.
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