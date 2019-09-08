رياضة

نوير يكشف عن موعد اعتزاله كرة القدم

٠٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٤ م
مانويل نوير
مانويل نوير
تحدث الحارس الألماني مانويل نوير عن موعد اعتزاله في حوار أجراه مع صحيفة "Welt am Sonntag" الألمانية، وقال نوير في ذلك الحوار: "أحب كثيرًا أوليفر كان كمثال، ففي السنوات الأخيرة وبعد اعتزاله، عمل كثيرًا على تطوير نفسه قبل العودة، وهذا يثير إعجابي الشديد"، وتطرق نوير للحديث عن الحراس السابقين الذين تمتعوا بشعبية جارفة عند الجماهير عقب الاعتزال، ويأتي على رأسهم الهولندي إيدوين فان دير سار، متوقعًا المصير ذاته لحارس يوفنتوس المخضرم جيانلويجي بوفون عقب اعتزاله.
وعن موعد اعتزاله اللعب قال نوير: "عندما تشعر بأن فريقك لم يعد بحاجة إليك، يكون من الصعب النهوض وتحفيز نفسك يوميا، ولكن عندما تشعر بأهميتك مع الفريق، وحاجة الجميع إلى خبراتك، فإنك تواصل مسيرتك وهذا ما أشعر به في الوقت الراهن مع المنتخب الألماني، والجميع سعداء بوجودي هنا". وتطرق نوير للحديث عن الوضع
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تعرف على تاريخ الزمالك ضد أندية تأهلت لأول مرة لنهائى الكأس

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره بيراميدز، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، على استاد برج العرب بالإسكندرية، في نهائي بطولة كأس مصر في نسختها الـ87، والذي يقام بحضور 20 ألف متفرج، ويمتلك الأبيض الأفضلية في مواجهاته مع الأندية التي تتأهل للمرة الأولى في نهائي كأس مصر، بعد أن حقق الفوز في جميع المباريات، الأول في موسم 1921 – 1922، حقق الزمالك الفوز على الاتحاد السكندري بخماسية نظيفة في أول نهائي لكأس مصر، وأحرز الأهداف جميل عثمان والسيد أباظة وحسين حجازي وعلي رضا (هدفين).
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ليفربول يقترب من مكافأة فان دايك بعقد جديد

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أمن الإسكندرية يرفع حالة الطوارئ لتأمين نهائي الكأس

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ليفاندوفسكي يتذكر أول أيامه مع بايرن ميونيخ

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هولندا تصعق ألمانيا برباعية في تصفيات يورو 2020

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يستهل بايرن ميونيخ، اليوم الجمعة، حملته نحو التتويج بلقب الدوري الألماني "بوندسليجا" الثامن على التوالي، عندما يستقبل هيرتا برلين في تمام الساعة 8:30 مساء على ملعب أليانز أرينا في بداية الموسم الجديد 2019- 2020، وتوج البايرن بلقب الدوري الموسم الماضي، مستغلا انخفاض مستوى منافسه بروسيا دورتموند في الجولات الأخيرة، ليحصد اللقب بفارق نقطتين، بعدما تأخر بـ9 نقاط عن دورتموند في شهر فبراير الماضي، وستكون مهمة مدرب البافاري نيكو كوفاتش الأساسية هذا الموسم، هي تعويض رحيل النجمين فرانك ريبيري وأرين روبين.
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