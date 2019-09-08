نوير يكشف عن موعد اعتزاله كرة القدم

٠٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٤ م

مانويل نوير

تحدث الحارس الألماني مانويل نوير عن موعد اعتزاله في حوار أجراه مع صحيفة "Welt am Sonntag" الألمانية، وقال نوير في ذلك الحوار: "أحب كثيرًا أوليفر كان كمثال، ففي السنوات الأخيرة وبعد اعتزاله، عمل كثيرًا على تطوير نفسه قبل العودة، وهذا يثير إعجابي الشديد"، وتطرق نوير للحديث عن الحراس السابقين الذين تمتعوا بشعبية جارفة عند الجماهير عقب الاعتزال، ويأتي على رأسهم الهولندي إيدوين فان دير سار، متوقعًا المصير ذاته لحارس يوفنتوس المخضرم جيانلويجي بوفون عقب اعتزاله.

وعن موعد اعتزاله اللعب قال نوير: "عندما تشعر بأن فريقك لم يعد بحاجة إليك، يكون من الصعب النهوض وتحفيز نفسك يوميا، ولكن عندما تشعر بأهميتك مع الفريق، وحاجة الجميع إلى خبراتك، فإنك تواصل مسيرتك وهذا ما أشعر به في الوقت الراهن مع المنتخب الألماني، والجميع سعداء بوجودي هنا". وتطرق نوير للحديث عن الوضع

وعن موعد اعتزاله اللعب قال نوير: "عندما تشعر بأن فريقك لم يعد بحاجة إليك، يكون من الصعب النهوض وتحفيز نفسك يوميا، ولكن عندما تشعر بأهميتك مع الفريق، وحاجة الجميع إلى خبراتك، فإنك تواصل مسيرتك وهذا ما أشعر به في الوقت الراهن مع المنتخب الألماني، والجميع سعداء بوجودي هنا".



وتطرق نوير للحديث عن الوضع المشابه بين المنتخب الألماني وبايرن ميونخ في الوقت الحالي من حيث تجديد الدماء: "يمكنني القول بأن اللاعبين يعيشون بوعي شديد، وأراهم متعطشين ومتحفزين ولديهم أهداف واضحة، وهذا يعجبني".



وعن كيفية التعامل مع اللاعبين الشباب: "لا يجب عليك عقد اجتماع معهم لمجرد الاجتماع، بل يجب أن يكون هناك محتوى مناسب وفعال".