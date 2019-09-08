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التعليم: كتاب جديد للغة الإنجليزية لطلاب أولى ثانوي

تحرير:أمينة محمود ٠٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٠ م
طالبات بالصف الأول الثانوي - صورة أرشيفية
طالبات بالصف الأول الثانوي - صورة أرشيفية
قال الدكتور إسماعيل عبد العاطي رئيس قسم اللغة العربية بمركز تطوير المناهج المشرف على تطوير منهج اللغة العربية فى منظومة التعليم الجديدة، إن الدراسات التي أجراها المركز عن طريقة التعليم القديمة أثبتت أن بدء التعلم بترتيب الحروف الهجائية وأسمائها يضر في القراءة وتركيب الجمل ومن ثمّ أثبتت خللها، وبالتالي تم اعتماد مدخل التعليم الجديد وهو مدخل توليفي، عن طريق تعلم الكلمات المفتاحية كاملة ونغمة الحرف الأبجدي وليس اسمه، وهو ما يجعل الطفل أسرع وأفضل في تركيب الجمل.
وذكر: "طريقة التعليم القديمة أصابت الطلاب بالملل، وصممنا المنهج الجديد عن طريق وضع قصة في البداية لتنمية مهارات الاستماع، والمحاكاة، وربطنا أفكارها الرئيسية بكتاب الباقة متعددة التخصصات، حتى يخدم المنهج بعضه ولا يكون منفصلا، ونسعى لتعليمه وظيفية اللغة بمعنى مهارات تطبيقها عن طريق استخدامها مثلاث فى
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الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

«صحة الدقهلية» تحقق في مخالفات إدارة المنزلة

أمر الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، الشئون القانونية بالتحقيق مع مسؤولين في إدارة المنزلة الصحية، عقب اطلاعه على مذكرة مرفوعة من أشرف بكر عيد رئيس مجلس مركز المنزلة، عن لجنة المتابعة بالمجلس وأخرى من هاني الأمير مدير مكتب الصحة، تثبت انتشار الإهمال والمخالفات بالمبنى، وسوء حالة مخزن الإدارة وسوء حالة دوارات المياه وانتشار القاذورات بها، كما أمر بالتحقيق مع مسؤول تسجيل المواليد إذ استعان بنجله لمساعدته في انجاز مهام عمله داخل المكتب.
طقس-خريف (3)

الأرصاد تعلن موعد بدء فصل الخريف: سنحذر من السيول

صرح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية الدكتور أحمد عبد العال، بأنه من المنتظر أن يبدأ فصل الخريف فلكيا على البلاد، يوم الإثنين 23 سبتمبر الجاري، ويستمر لمدة 3 شهور، مضيفا أن فصل الخريف يعتبر من أجمل فصول السنة على مصر، إلا أنه أحيانا ما يتخلله حالات من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، إذا ما توافرت بعض التوزيعات الضغطية التى تؤدي إلي ذلك وينتج عنها بعض الظواهر الجوية العنيفة، وعلى رأسها تكاثر السحب الممطرة والرعدية والتى يصاحبها عادة سقوط للأمطار الغزيرة على السواحل الشمـالية للبلاد خاصة محافظة الإسكندرية.
مصر-للطيران (1)

مصر للطيران: تعاقدنا مع «إيرباص» لشراء 27 طائرة

قال رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران الطيار أحمد عادل، إن الشركة تعاقدت مع شركة إيرباص لصناعة الطائرات لشراء 27 طائرة، في إطار خطة الشركة لتحديث أسطولها لتضم أحدث الطرازات العالمية، مؤكدا أن مصر للطيران تحرص على التحديث المستمر لأسطولها سواء لطائرات الركاب أو الشحن الجوي، وتطوير الخدمات المقدمة لعملائها، وتوقيع العديد من الاتفاقيات في مجالات النقل الجوي، وتعاقدت مع إيرباص لشراء 12 طائرة من هذا الطراز، وتسلمت اليوم أول طائرة، على أن تتسلم باقي الصفقة في نهاية شهر مايو من العام المقبل.
اجتماع-محافظة-مطروح-استعدادا-للكوارث (1)

مطروح تبدأ خطة مواجهة الأزمات والكوارث المفاجئة

استقبل اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح، اليوم الأحد، اللواء خالد مصطفى توفيق قائد قوات الدفاع الشعبي، وذلك مع بدء التدريب العملي صقر 51 لمواجهة الأزمات والكوارث، خلال الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر الجاري، والوقوف على مدى استعدادات أجهزة المحافظة التنفيذية لمواجهة أي طوارئ أو أزمات مفاجئة، بالتعاون مع عناصر من قوات الدفاع الشعبي وعناصر من الشرطة، والاطمئنان على مدى جاهزيتها من حيث الجانب البشري والمعدات والأجهزة والاستعدادات الكاملة لمواجهة أي أزمة بالمحافظة.
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مجوهرات (2)

التعليم توقع اتفاقية لافتتاح أول مدرسة لصناعة المجوهرات

تنظم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، غدًا الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيًّا، لتوقيع اتفاقية افتتاح أول مدرسة في مصر لصناعة الحلي والمجوهرات، بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم. توقيع برتوكول الشراكة يتم بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركة إيجيبت جولد، في ديوان عام الوزارة. وفي 24 أغسطس الماضي، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في مؤتمر صحفي، أنه مع حلول عام 2021 ستمتلك الوزارة مناهج جديدة لجميع الصفوف، إذ يتم بناء مناهج 10 سنوات دراسية، وسيتم الإسراع في بناء هذه المناهج بشكل سنوي.
مدارس-لغات

أزمة كل عام.. مصروفات المدارس الخاصة خارج الرقابة

بالتزامن مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد، دائما ما يكون أولياء الأمور والطلاب على موعد مع أزمة «ارتفاع مصروفات المدارس الخاصة»، لا سيما أنها باتت متكررة في السنوات الأخيرة، فأصبحت تكوي الجُيوب وتنهش المدخرات. الأزمة تفجرت هذا العام بعدما أقدم عدد من المدارس على زيادة مصروفاته بصورة مبالغ فيها، ضاربا عرض الحائط بالزيادة التى أقرتها وزارة التربية والتعليم، ما دفع أولياء الأمور إلى مناشدة القائمين على العملية التعليمية بضرورة أن يتم فرض رقابة صارمة على هذه المدارس.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

غدا.. تلقي التظلمات من نتائج الدور الثاني للثانوية

أعلن خالد عبد الحكم نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، فتح باب التظلمات على نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة بداية من يوم غد الخميس ولمدة أسبوعين فقط. وأوضح عبد الحكم، في تصريح إلى "التحرير" أن التظلمات يسدد الطالب فيها مبلغ 100 جنيه عن كل مادة من خلال مقرات التظلمات. وأضاف، أن طلب التظلم والاطلاع على كراسة الإجابة يتم فى الوقت نفسه، إذ يقدم الطالب طلب تظلم وينتظر حتى يتم استخراج صورة من كراسة الإجابة للاطلاع عليها ويدون ملاحظاته.
مباحثات الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الياباني 3

التنمية الإفريقية وتعزيز التعاون.. تفاصيل مباحثات السيسي وآبي

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء، مباحثات قمة موسعة مع رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، وذلك بمدينة يوكوهاما. جاء ذلك بحضور وفدى البلدين. وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن رئيس وزراء اليابان رحب بالرئيس السيسي، موجها الشكر له على تلبية الدعوة للرئاسة المشتركة للقمة السابعة للتيكاد والمتعلقة بالمشاركة الاستراتيجية بين اليابان والقارة الإفريقية، ومؤكدا ما تحظى به مصر وحضارتها العريقة من تقدير لدى الشعب الياباني.
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