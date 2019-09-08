التعليم: كتاب جديد للغة الإنجليزية لطلاب أولى ثانوي

تحرير:أمينة محمود ٠٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٠ م

طالبات بالصف الأول الثانوي - صورة أرشيفية

قال الدكتور إسماعيل عبد العاطي رئيس قسم اللغة العربية بمركز تطوير المناهج المشرف على تطوير منهج اللغة العربية فى منظومة التعليم الجديدة، إن الدراسات التي أجراها المركز عن طريقة التعليم القديمة أثبتت أن بدء التعلم بترتيب الحروف الهجائية وأسمائها يضر في القراءة وتركيب الجمل ومن ثمّ أثبتت خللها، وبالتالي تم اعتماد مدخل التعليم الجديد وهو مدخل توليفي، عن طريق تعلم الكلمات المفتاحية كاملة ونغمة الحرف الأبجدي وليس اسمه، وهو ما يجعل الطفل أسرع وأفضل في تركيب الجمل.

وذكر: "طريقة التعليم القديمة أصابت الطلاب بالملل، وصممنا المنهج الجديد عن طريق وضع قصة في البداية لتنمية مهارات الاستماع، والمحاكاة، وربطنا أفكارها الرئيسية بكتاب الباقة متعددة التخصصات، حتى يخدم المنهج بعضه ولا يكون منفصلا، ونسعى لتعليمه وظيفية اللغة بمعنى مهارات تطبيقها عن طريق استخدامها مثلاث فى