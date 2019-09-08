غسل شعرك في صالون التجميل يسبب السكتة الدماغية

يمكن أن يؤدي غسل شعرك إلى حدوث جلطة في الدماغ.. المزيد من الناس بحاجة إلى أن يكونوا مدركين لمخاطر متلازمة «صالون التجميل» التي تم وصفها في أوائل التسعينيات
الاهتمام بنفسك مهم للغاية، ومن فترة لأخرى ستكونين في حاجة إلى الذهاب إلى صالون التجميل لأجل تغيير لون شعرك أو عمل جلسات عناية بالبشرة والشعر، كما أن الباديكير يجب التركيز عليه كروتين من أجل نظافتك وجمالك.
وعند العناية بالشعر في تلك الصالونات، سواء بالصبغة أو غيرها، تغسلين شعرك على الحوض الموجود وتجلسين رقبتك للخلف، وهذه التجربة ليست مريحة مطلقا، يا عزيزتي، كما يمكن أن يؤدي إلى حدوث جلطة قاتلة، حتى إن هناك بعض الأمثلة المروعة لأشخاص لقوا حتفهم تقريبا بسبب علاج الشعر. وذلك حسبما ذكر موقع «ذا صن» البريطاني.
أوضحت سارة جارفيس، المديرة السريرية لـPatient.info، بالضبط كيف يمكن أن يؤدي غسل شعرك إلى حدوث جلطة في الدماغ، واعترفت بأن المزيد من الناس بحاجة إلى أن يكونوا مدركين لمخاطر متلازمة "صالون التجميل" التي تم وصفها في أوائل التسعينيات.
كما وجد الأطباء الأمريكيون أن العديد من النساء اللواتي جلسن وأعناقهن
أوضحت سارة جارفيس، المديرة السريرية لـPatient.info، بالضبط كيف يمكن أن يؤدي غسل شعرك إلى حدوث جلطة في الدماغ، واعترفت بأن المزيد من الناس بحاجة إلى أن يكونوا مدركين لمخاطر متلازمة "صالون التجميل" التي تم وصفها في أوائل التسعينيات.
كما وجد الأطباء الأمريكيون أن العديد من النساء اللواتي جلسن وأعناقهن ممدودة على الظهر مباشرة فوق حوض صالون تصفيف الشعر كانت لديهن جلطات.
النظرية هي أن أحد الشرايين الرئيسية التي تزود الدماغ بالدم يمكن أن يتلف، وإذا تمزقت البطانة، يمكن أن تتشكل جلطات الدم، وهذا يمكن أن يسد الشريان تمامًا أو يمكن أن يطور الجلطة.
كما تشير إلى أن هذه الجلطة تنتقل إلى الوعاء الدموي في الدماغ حيث تلتصق، وتقطع إمدادات الدم وتسبب سكتة دماغية.
من الصعب للغاية تحديد ما إذا كان نوع تمدد الرقبة فوق الحوض السبب في حدوث الجلطة؛ فعلى سبيل المثال، يمكن لإصابات أخرى في الرقبة مثل الإصابة الناجمة عن حادث سيارة أو قفزة، أن تدمر الشريان.
الميل للوراء على الحوض قد يكون سببا في تدمير الشريان، ولكنه ليس السبب الرئيسي، ويأتي ذلك بعد أن ادعت امرأة من كاليفورنيا أن رحلتها الروتينية إلى مصففة الشعر تحولت إلى كابوس بعد أن تسبب لها ذلك في السكتة الدماغية.
زارت إليزابيث سميث، 48 سنة، صالون تصفيف الشعر في ديسمبر 2013، وأمضت نحو 10 دقائق في غسل شعرها بالشامبو، وبعد أكثر من أسبوع، شعرت بضعف في ذراعها وساقها اليسرى، وبعد أسبوع آخر، تعرضت لسكتة دماغية ضخمة.
تقول والدة الأم إن الأطباء أوضحوا أن وضع رأسها في الحوض الموجود بصالون التجميل هو السبب الأساسي المحتمل، وبالمثل حدث هذا الأمر لرجل في الأربعينات من عمره، حيث تسببت الأضرار التي لحقت بشريانه في تقييد وصول الدم إلى المخ.
ما متلازمة صالون التجميل؟
متلازمة صالون التجميل المعروفة طبيا باسم القصور الفقري، هي المصطلح المستخدم لوصف السكتة الدماغية الناتجة عن غسل الشعر في صالون لتصفيف الشعر، حيث استخدم طبيب الأعصاب الأمريكي "وينتراوب" المصطلح لأول مرة في عام 1993 في دراسة استقصائية منشورة سجلت 5 حوادث تم فيها نقل النساء إلى المستشفى بعد غسل شعرهن في الصالونات، 4 منهن عانين من السكتات الدماغية، ما أدى إلى تلف عصبي دائم.
على الرغم من صعوبة تحديد العدد الإجمالي لحالات متلازمة صالونات التجميل بطبيعتها، فإن الخبراء يؤكدون أن حالات هذه الظاهرة لا تزال نادرة نسبيا، ومع ذلك، تم الإبلاغ عن عدد من الحالات خلال السنوات الأخيرة.
حافظي على ثبات صبغة الشعر بهذه النصائح:
لا تستخدمي شامبو الكبريتات
ربما لا تنظرين إلى المكونات الموجودة في الشامبو، ولكن بعد تلوين شعرك عليك قراءة الملصق جيدا، حيث عليك حماية شعرك من الكبريتات، فعادةً ما تستخدم الكبريتات في الشامبو كعامل تطهير يزيل الأوساخ ويتراكم مع الشعر، ومع ذلك فإن تأثير التنظيف هذا يمكن أن يسهم أيضًا في تلاشي لونك.
استخدمي ألوانًا ذات حجم كبير بشكل انتقائي
يكون لأصباغ الشعر حجم يحدد مدى قوة المواد الكيميائية، وتستخدم الأصباغ ذات الحجم الكبير لأولئك الذين يقومون بتحديث الألوان، ولكن لا ينبغي استخدامها في جميع الأوقات لكي لا تؤدي النتيجة إلى زيادة سواد اللون وتلاشيها بسرعة، حتى تلفها.