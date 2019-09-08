غسل شعرك في صالون التجميل يسبب السكتة الدماغية

يمكن أن يؤدي غسل شعرك إلى حدوث جلطة في الدماغ.. المزيد من الناس بحاجة إلى أن يكونوا مدركين لمخاطر متلازمة «صالون التجميل» التي تم وصفها في أوائل التسعينيات

تحرير:فيروز ياسر ٠٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٢ م

غسل الشعر في صالون التجميل

الاهتمام بنفسك مهم للغاية، ومن فترة لأخرى ستكونين في حاجة إلى الذهاب إلى صالون التجميل لأجل تغيير لون شعرك أو عمل جلسات عناية بالبشرة والشعر، كما أن الباديكير يجب التركيز عليه كروتين من أجل نظافتك وجمالك. وعند العناية بالشعر في تلك الصالونات، سواء بالصبغة أو غيرها، تغسلين شعرك على الحوض الموجود وتجلسين رقبتك للخلف، وهذه التجربة ليست مريحة مطلقا، يا عزيزتي، كما يمكن أن يؤدي إلى حدوث جلطة قاتلة، حتى إن هناك بعض الأمثلة المروعة لأشخاص لقوا حتفهم تقريبا بسبب علاج الشعر. وذلك حسبما ذكر موقع «ذا صن» البريطاني.

أوضحت سارة جارفيس، المديرة السريرية لـPatient.info، بالضبط كيف يمكن أن يؤدي غسل شعرك إلى حدوث جلطة في الدماغ، واعترفت بأن المزيد من الناس بحاجة إلى أن يكونوا مدركين لمخاطر متلازمة "صالون التجميل" التي تم وصفها في أوائل التسعينيات. كما وجد الأطباء الأمريكيون أن العديد من النساء اللواتي جلسن وأعناقهن