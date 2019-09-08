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غسل شعرك في صالون التجميل يسبب السكتة الدماغية

يمكن أن يؤدي غسل شعرك إلى حدوث جلطة في الدماغ.. المزيد من الناس بحاجة إلى أن يكونوا مدركين لمخاطر متلازمة «صالون التجميل» التي تم وصفها في أوائل التسعينيات
تحرير:فيروز ياسر ٠٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٢ م
غسل الشعر في صالون التجميل
غسل الشعر في صالون التجميل
الاهتمام بنفسك مهم للغاية، ومن فترة لأخرى ستكونين في حاجة إلى الذهاب إلى صالون التجميل لأجل تغيير لون شعرك أو عمل جلسات عناية بالبشرة والشعر، كما أن الباديكير يجب التركيز عليه كروتين من أجل نظافتك وجمالك. وعند العناية بالشعر في تلك الصالونات، سواء بالصبغة أو غيرها، تغسلين شعرك على الحوض الموجود وتجلسين رقبتك للخلف، وهذه التجربة ليست مريحة مطلقا، يا عزيزتي، كما يمكن أن يؤدي إلى حدوث جلطة قاتلة، حتى إن هناك بعض الأمثلة المروعة لأشخاص لقوا حتفهم تقريبا بسبب علاج الشعر. وذلك حسبما ذكر موقع «ذا صن» البريطاني.
أوضحت سارة جارفيس، المديرة السريرية لـPatient.info، بالضبط كيف يمكن أن يؤدي غسل شعرك إلى حدوث جلطة في الدماغ، واعترفت بأن المزيد من الناس بحاجة إلى أن يكونوا مدركين لمخاطر متلازمة "صالون التجميل" التي تم وصفها في أوائل التسعينيات. كما وجد الأطباء الأمريكيون أن العديد من النساء اللواتي جلسن وأعناقهن
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القهوة أم الشاي.. أي منهما له تأثير صحي أكثر؟

عند التحدث عن الأطعمة الصحية نضع أمامنا بعضا من الاختيارات، بما في ذلك الخضراوات الورقية، إضافة إلى الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن المهمة، وعند الحديث عن القهوة والشاي، تختلف الآراء بشكل كبير، فالشاي الأحمر يتميز بعدة فوائد، على سبيل المثال يعمل على خفض مخاطر الإصابة بأمراض القلب، وبالنسبة للقهوة، تساعد على حرق الدهون، وتحسن من مستوى الطاقة والذكاء. وبالتالى فأي من القهوة أو الشاي الأحمر أكثر صحة؟ أي له تأثير إيجابي على صحتك، نقلًا عن "healthline".
العيوب-الخلقية-والسرطان

«جلسات التان».. أنشطة يومية قد تسبب السرطان

في الآونة الأخيرة، ظهرت الكثير من المعلومات حول أن الأنشطة والعادات التي يقوم بها كل فرد يمكنها أن تزيد من خطر الإصابة بالسرطان، مثل التدخين أو الإفراط في تناول الطعام، وغيرهما من العادات التي تتسبب في التعرض لخطر السرطان. والخبر السار أن هناك أدلة كبيرة على أنه يمكن تقليل معدلات الإصابة بالسرطان من خلال الوقاية، حيث تقول سوزان جابستور، نائبة رئيس أبحاث السلوكيات والأوبئة لجمعية السرطان الأمريكية: "نعتقد أنه يمكن أن يساعد الحد من تعرضك للأطعمة والأنشطة المعروفة المسببة للسرطان في التقليل بشكل كبير من المخاطر".
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اعتلال الجلد السكري.. هل يجب أن تقلق من البقع؟

تشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى 50 في المئة من الأشخاص المصابين بالسكري يصابون بنوع من أنواع الأمراض الجلدية، مثل اعتلال الجلد السكري، وهو مرض يسبب تقرحات صغيرة فى الجلد، يمكن أن تكون حمراء أو بنية اللون، وعادة ما تكون مستديرة أو بيضاوية الشكل. يمكن أن تحدث هذه التقرحات في أي مكان فى جسمك، لكنها تميل بالأخص إلى التطور في الأجزاء العظمية، ومن الشائع أيضا أن تتطور عند منطقة الساق. يشار إلى اعتلال الجلد السكري أحيانا بأنه بقع الساق أو بقع تحت الجلد المصطبغ.
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دراسة: مكملات زيت السمك لا تقي من مرض السكري النوع 2

تحمل مكملات زيت السمك العديد من الفوائد للأشخاص والحوامل على وجه الخصوص، وأشارت دراسات سابقة إلى أن أحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة في زيت السمك قد تخفض احتمالات الإصابة بمرض السكري من النوع 2، ولكن الدراسات الحديثة تكشف أن تلك المكملات لا تفعل شيئًا لتقليل خطر الإصابة بالمرض القاتل، وذلك نتاج ما توصلت إليه منظمة الصحة العالمية. خلص الباحثون في جامعة شرق أنجليا إلى أن الأشخاص الذين تناولوا المزيد من مكملات زيت السمك لم يكونوا أقل عرضة للإصابة بالسكري، وذلك حسبما ذكر موقع «الديلي ميل» البريطاني.
الجلوس-طويلا

الجلوس لأكثر من 9 ساعات يزيد من فرص الموت المبكر

كل شيء إذا زاد على الحد انقلب إلى الضد، وتشير دراسة إلى أن الجلوس لأكثر من 9 ساعات ونصف في اليوم يزيد من خطر الوفاة مبكرا. ويرتبط القيام بأنشطة منتظمة بانخفاض خطر الوفاة المبكرة، فالأشخاص الأكثر نشاطا والممارسون للرياضة أقل عرضة بنسبة 70% للموت في وقت مبكر. كما حلل العلماء بيانات آلاف البالغين بمتوسط عمر 62 عامًا، وصنفت الدراسة مستويات نشاط المشاركين من الأقل نشاطًا إلى الأكثر نشاطًا، ومات ما يقرب من 6% من المشاركين خلال فترة متابعة متوسطها 5.8 سنوات، وذلك حسبما ذكر موقع «ميرور» البريطاني.
زيت الكزبرة

زيت بذور الكزبرة يفيدك.. منشط جنسي ومضاد للتشنجات

الكزبرة عبارة عن توابل لذيذة تستخدم على نطاق واسع في المأكولات الآسيوية والمكسيكية، كما أنها من أقدم التوابل التي استخدمها البشر. وتحتوي بذور الكزبرة على عدة عناصر غذائية، كما أن زيوتها لها استخدامات صحية، حيث يتم استخراجها من خلال عملية التقطير التي تستخدم البخار والضغط لتخفيف الزيت من البذور الصلبة. ونظرًا لتعدد استخدامات النباتات والتوابل، وأنها لا بد من وجودها داخل المطبخ لاستخدامها في الطهي، فهناك فوائد متعددة لزيت الكزبرة، عليك معرفتها وفقا لما ذكره موقع "Daily Health Post".
نباتيو الاسماك

كيف يفيدك النظام الغذائي المعتمد على الأسماك؟

النظام الغذائي الذي يعتمد على السمك أو المأكولات البحرية والمسمى بـ«بيسكاتريان» من بين الأنظمة الغذائية المختلفة التي تفيد الأشخاص غير المحبين للحوم الحمراء والدواجن. ويعتبر النظام الغذائي القائم على الأسماك والمأكولات البحرية خيارا رائعا لأولئك الذين يبحثون عن وجبة مغذية، فهذا النظام ما هو إلا نظام نباتي مضاف له الأسماك، وبهذا فإنه يوفر العديد من الفيتامينات والمعادن والمواد الغذائية كأحماض أوميجا 3 والبروتين، وخلاله يجب استهلاك الفواكه والخضراوات والحبوب والبقوليات والمأكولات البحرية، وذلك حسبما ذكر موقع Verywell Fit.
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