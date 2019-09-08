أسماء النقاد المشاركين في الدورة 41 لمهرجان القاهرة

تحرير:التحرير ٠٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٢ م

طارق الشناوي

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن مشاركة 42 ناقدا من 13 دولة عربية في لجنة تحكيم النسخة الأولى من "جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية"، والتي يستضيفها المهرجان، ضمن فعاليات دورته الـ41 نوفمبر المقبل. وتقام المبادرة بشراكة بين مركز السينما العربية ومنظمة ترويج السينما الأوروبية-European Film Promotion، التي تجمع 37 مؤسسة من 37 دولة أوروبية، حيث يختار النقاد المشاركين في لجنة التحكيم قائمة قصيرة من الأفلام الأوربية التي تمثل بلادها في منافسات أوسكار لأفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية، وتمنح الجوائز للفائزين في احتفالية خاصة على هامش المهرجان.

وتضم القائمة من مصر: طارق الشناوي، أحمد شوقي، صفاء الليثي، خالد محمود، أسامة عبد الفتاح، أندرو محسن، عصام زكريا، علا الشافعي، ماجدة خير الله، محمد عاطف، أمل الجمل، ورشا حسني.ومن المغرب، حمادي كيروم، وخليل الدمون، ورشيد نعيم، وعبد الكريم واكريم، ومحمد بنعزيز، ومحمد شويكة.ومن العراق، زياد خزاعي، وصفاء