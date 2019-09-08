الأهلي يحسم الجدل حول رحيل محمد الشناوي

٠٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٦ م

محمد الشناوي

نفى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وصول أي عروض رسمية لشراء محمد الشناوي، حارس مرمى القلعة الحمراء، وجاءت تصريحات عبد الحفيظ ردا على التقارير التي تحدثت مؤخرًا عن وصول عرض رسمي من أحد الأندية السعودية لشراء اللاعب، إلا أن مدير الكرة نفى الأمر تمامًا، مؤكدا أن النادي لم يتلق أي عرض رسمي للاعب، وأضاف عبد الحفيظ أن الأهلي لم يتلق أي عروض رسمية لاحتراف أي لاعب خلال الأيام الماضية، مؤكدا أن الجميع يضع كامل تركيزه في الوقت الحالي على مباراة «كانو سبورت» بطل غينيا الاستوائية.

ويطير الأهلي إلى غينيا الاستوائية ليلة الحادي عشر من سبتمبر الجاري، استعدادًا لمواجهة «كانو سبورت» بطل غينيا الاستوائية في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها يوم 14 من الشهر الجاري. وأكد عبد الحفيظ أن الفريق جاهز لرحلة غينيا الاستوائية: «رحلة السفر إلى غينيا الاستوائية

ويطير الأهلي إلى غينيا الاستوائية ليلة الحادي عشر من سبتمبر الجاري، استعدادًا لمواجهة «كانو سبورت» بطل غينيا الاستوائية في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها يوم 14 من الشهر الجاري.



وأكد عبد الحفيظ أن الفريق جاهز لرحلة غينيا الاستوائية: «رحلة السفر إلى غينيا الاستوائية ستكون 11 ساعة ونصف الساعة تقريبا، تتخللها ساعتان ترانزيت في مطار أديس أبابا بإثيوبيا»، موضحًا أنه اطمأن على كل الإجراءات الخاصة بالرحلة من خلال الاتصالات المستمرة مع السفارة المصرية في غينيا الاستوائية.



وأشار مدير الكرة بالأهلي إلى أنه سيطير إلى غينيا الاستوائية برفقة سمير عدلي المدير الإداري، قبل سفر البعثة بـ48 ساعة من أجل الاطمئنان على كل الأمور المتعلقة بفندق الإقامة وتأمين البعثة وملاعب التدريب وغيرها من الأمور التنظيمية والتنسيقية الخاصة بالرحلة.