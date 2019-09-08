رياضة

الأهلي يحسم الجدل حول رحيل محمد الشناوي

٠٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٦ م
محمد الشناوي
محمد الشناوي
نفى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وصول أي عروض رسمية لشراء محمد الشناوي، حارس مرمى القلعة الحمراء، وجاءت تصريحات عبد الحفيظ ردا على التقارير التي تحدثت مؤخرًا عن وصول عرض رسمي من أحد الأندية السعودية لشراء اللاعب، إلا أن مدير الكرة نفى الأمر تمامًا، مؤكدا أن النادي لم يتلق أي عرض رسمي للاعب، وأضاف عبد الحفيظ أن الأهلي لم يتلق أي عروض رسمية لاحتراف أي لاعب خلال الأيام الماضية، مؤكدا أن الجميع يضع كامل تركيزه في الوقت الحالي على مباراة «كانو سبورت» بطل غينيا الاستوائية.
ويطير الأهلي إلى غينيا الاستوائية ليلة الحادي عشر من سبتمبر الجاري، استعدادًا لمواجهة «كانو سبورت» بطل غينيا الاستوائية في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها يوم 14 من الشهر الجاري. وأكد عبد الحفيظ أن الفريق جاهز لرحلة غينيا الاستوائية: «رحلة السفر إلى غينيا الاستوائية
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هدف -الزمالك (4)

تشكيل الزمالك.. شيكابالا يقود الهجوم امام بيراميدز

أعلن الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز، المقرر انطلاقها في تمام التاسعة من مساء اليوم الأحد بتوقيت مكة المكرمة، في نهائي بطولة كأس مصر، على ملعب “استاد برج العرب “أمام 20 ألف مشجع، بقيادة طاقم التحكيم الروماني الذي يضم كلًا من: رادو ماريان باتريسكو، ويعاونه كل من رادو مارين، وأدريان حكمان مساعدان، ومارشال حكمًا رابعًا. الزمالك يأمل في تحقيق لقب كأس مصر للمرة 27 في تاريخه، وللمرة السادسة في السبع سنوات الأخيرة، وهو ما يدركه ميتشو، الذي من المتوقع أن يدفع بكل أوراقه في التشكيل الأساسي تحسبا لأي مفاجآت خلال اللقاء.
عبدالله السعيد

السعيد يقود بيراميدز أمام الزمالك في نهائي الكأس

أعلن الفرنسي سيباستيان ديسابر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، التشكيل الذي سيخوض به مواجهة نظيره الزمالك، التي ستقام في الثامنة مساء اليوم الأحد، على ملعب الجيش ببرج العرب، في نهائي بطولة كأس مصر، بحضور 20 ألف متفرج، بقيادة الطاقم التحكيم الروماني الذي يضم كلًا من: رادو ماريان باتريسكو، ويعاونه كل من رادو مارين، حكما مساعدًا، وأدريان حكمًا مساعدًا ثانيًا، ومارشال حكمًا رابعًا، ويطمح بيراميدز في لفوز على الفريق الأبيض، لاقتناص أول بطولة محلية في تاريخه.
هندريك -هيلمكه (1)

بسبب هندريك.. الفيفا يغرم الأهلي مليون دولار

أصدرت لجنة شئون اللاعبين بالاتحاد الدولي لكرة القدم، قرارها في شكوى اللاعب الألماني صاحب الأصول البرازيلية هندريك هيلمك، لاعب الأهلي السابق، بإلزام بطل الدوري المصري بدفع باقي قيمة عقده مع الفريق، والمقدرة بـ858 ألف و340 دولار، بالإضافة لـ135 ألف و360 دولار بقية مستحقات، بإجمالي يصل لنحو مليون دولار. وعلمت "التحرير" أن الفيفا أرسلت لمسؤولي الأهلي فاكسا رسميا بالقرار، ويحق للأهلي الاستئناف على الحكم الصادر بالمحكمة الرياضية في سويسرا خلال الفترة المقبلة.
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محمد الشناوى

محمد الشناوي يثير الذعر في مران الأهلي

تعرض محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لإصابة قوية على هامش الـ"تراي ماتش" المقام حاليًا على ستاد مختار التتش، بمقر النادي بالجزيرة، تحت قيادة رينيه فايلر المدير الفني للفريق، في إطار استعدادات الفريق لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا، ضمن ذهاب الدور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا. وأثار الشناوي الذعر في مران الأهلي، بعدما سقط في كرة مشتركة على كتفه، وتدخل الجهاز الطبي بقيادة خالد محمود، ولم يستطع حارس الأهلي استكمال المباراة التجريبية، ودخل علي لطفي بدلا منه.
سيد عبد الحفيظ

«رحيل أزارو ورسالة للجنايني».. عبد الحفيظ يتحدث

كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن مستقبل مهاجمه المغربي وليد أزارو، بعدما تعرض أخيرا لهجوم لاذع من جانب جماهير الفريق، وقال مدير الكرة بالقلعة الحمراء، في تصريحات لقناة المارد الأحمر، إن الدولي المغربي صاحب الـ24 عامًا، مستمر ولا توجد نية لبيعه خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية، وأوضح سيد عبد الحفيظ أن نادي القرن الإفريقي يستطيع الحصول على عرض مغرٍ ماليا مقابل بيع أزارو في الوقت الحالي، مضيفًا: "لكن الأهلي لا يفكر في ذلك كما هو الحال بالنسبة للنيجيري جونيور أجايي والأنجولي جيرالدو دا كوستا".
الأهلى -واطلع برة (12)

كانو سبورت يضرب موعدًا مع الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

ضرب فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، موعدًا مع النادي الأهلي في دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد التعادل مع ميكيلي الإثيوبي بهدف لكل منهما، وتأهل الفريق الغيني بعد الفوز في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف واحد، وتعادل في مباراة الإياب بهدف لكل منهما، ليصعد بعد فوزه بنتيجة 3- 2 في مجموع المباراتين. وتقدم فريق ميكيلي الإثيوبي في الدقيقة 13 من الشوط الأول والتي كانت كافية للتأهل لمواجهة الأهلي، لكن كانو سبورت خطف التعادل في الدقيقة 40.
احماء-الاهلى-وبيراميدز‎ (11)

أفشة وديسابر سمن على عسل بعد تصريحات قناة الأهلي

في لقطة غريبة قبل انطلاق مباراة الأهلي ونظيره بيراميدز، ظهر محمد مجدي أفشة لاعب الأحمر رفقة الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني للفريق الأزرق خلال عمليات إحماء الفريقين على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية. وتوجه أفشة نحو دكة بدلاء بيراميدز وحرص على مصافحة ديسابر وجهازه المعاون واللاعبين الاحتياطيين وظهر بين الثنائي حالة من الود. الغريب في الأمر أن أفشة صرح بعد انتقاله للأهلي قادما من صفوف بيراميدز أن خلافا قويا نشب بينه وبين المدير الفني الفرنسي وأن الأخير كان يرغب في انتقاله للزمالك وأن ديسابر كان أبرز الأسباب التي عطلت انتقاله للأهلي.
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