تجديد حبس المعتدين على شاب من متحدي الإعاقة بالشرقية

تحرير:إسلام عبدالخالق ٠٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٨ م

حبس - تعبيرية

جدد المستشار مصطفى عباس، رئيس محكمة جُنح مشتول السوق، بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، حبس خمسة شباب 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهم بالاعتداء على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل صالون حلاقة بقرية كفر "إبراش"، الواقعة التي أثارت غضب الرأي العام لدى تداول مقطع فيديو يرصد تلك التجاوزات، وفي وقت سابق، مأمورية من مركز شرطة مشتول السوق نقلت المتهمين إلى سراي النيابة العامة؛ للتحقيق معهم في اتهامهم بالاعتداء على مصطفى رضا عبدالحميد، 17 سنة، وذلك بعد تداول مقطع فيديو للواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وأخلت النيابة -في وقت سابق- سبيل الميكانيكي بعد ثبوت عدم تورطه في ارتكاب الواقعة.وصلة ضرب وتعدٍّ تعرض لها "مصطفى" داخل صالون حلاقة القرية، والتي تحمل اسم «كفر إبراش» بدائرة مركز شرطة مشتول السوق، إذ أخذ مجموعة من الشباب يكيلون اللكمات والركل بالأقدام للشاب "الطيب"، بينما لم يتوان أحدهم عن إخراج هاتفه