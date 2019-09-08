جريمة

تجديد حبس المعتدين على شاب من متحدي الإعاقة بالشرقية

تحرير:إسلام عبدالخالق ٠٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٨ م
حبس - تعبيرية
حبس - تعبيرية
جدد المستشار مصطفى عباس، رئيس محكمة جُنح مشتول السوق، بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، حبس خمسة شباب 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهم بالاعتداء على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل صالون حلاقة بقرية كفر "إبراش"، الواقعة التي أثارت غضب الرأي العام لدى تداول مقطع فيديو يرصد تلك التجاوزات، وفي وقت سابق، مأمورية من مركز شرطة مشتول السوق نقلت المتهمين إلى سراي النيابة العامة؛ للتحقيق معهم في اتهامهم بالاعتداء على مصطفى رضا عبدالحميد، 17 سنة، وذلك بعد تداول مقطع فيديو للواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
وأخلت النيابة -في وقت سابق- سبيل الميكانيكي بعد ثبوت عدم تورطه في ارتكاب الواقعة.وصلة ضرب وتعدٍّ تعرض لها "مصطفى" داخل صالون حلاقة القرية، والتي تحمل اسم «كفر إبراش» بدائرة مركز شرطة مشتول السوق، إذ أخذ مجموعة من الشباب يكيلون اللكمات والركل بالأقدام للشاب "الطيب"، بينما لم يتوان أحدهم عن إخراج هاتفه
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جثة

الخال قاتل.. الأم استنجدت بشقيقها فقتل فلذة كبدها

جدد قاضي المعارضات بمحكمة الخصوص الجزئية، اليوم الأحد، حبس عامل 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل ابن شقيقته إثر مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة لدى محاولته تأديبيه جراء اعتداءه على والدته بالضرب، إذ تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد أحمد عبد السلام مأمور قسم شرطة الخصوص بوصول إشارة من مستشفى اليوم الواحد بالمرج بوصول "محمد. ع. ط" 23 سنة، عامل، مصاب بجرح قطعي وتوفى عقب وصوله، والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.
اقراص-مخدرة (2)

ضبط 400 قرص مخدر وفرش حشيش بحوزة عاطلين في بني سويف

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، اليوم الأحد، من ضبط عاطلين بحوزتهما كمية من الأقراص المخدرة وفرش من جوهر الحشيش قبل ترويجها على عملائهما، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق، وتعود البداية إلى تلقي اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف إخطار من الرائد أحمد حسين رئيس مباحث الفشن بورود معلومات من أحد مصادره السرية تفيد بأن كلا من: "طارق.ي" و"أحمد. ك"، عاطلين يقيمان بدائرة المركز، يتاجران في المواد المخدرة.
محو-الامية

برلماني يطالب بإلغاء هيئة تعليم الكبار

انتقد فايز بركات عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، في طلب إحاطة تقدم به إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن تزايد الأمية في مصر، عدم وجود استراتيجية حقيقية من قبل الحكومة لمحو الأمية، مطالبا بإلغاء هيئة التعليم الكبار، إذ أنه وبحسب تصريح رئيسها السابق مصطفى رجب، فالفساد داخل الهيئة يفوق الخيال، إذ توجد سوق سوداء لبيع الشهادات للراغبين من قبل الموظفين والمعلمين، وتحول مشروع محو الأمية إلى "سبوبة" لدى البعض بالقري والريف، والفساد وصل إلى حد خلق أسماء وهمية ومكررة لمواطنين حصلوا على شهادات محو الأمية بغية استلام المكافآت المقررة لهم.
انتحار-مترو-

انتحار شاب أسفل عجلات مترو جامعة القاهرة

انتحر شاب، اليوم الأحد، بإلقاء نفسه تحت عجلات قطار مترو الأنفاق، في محطة جامعة القاهرة بالخط الأول، وتعطلت حركة القطارات لأكثر من 15 دقيقة، ما أدى لتكدس الركاب على رصيف المحطة، وسادت حالة من الغضب بين الركاب، فيما حاولت الإذاعة الداخلية للمترو تهدئة الأمر بإعلان أن إصلاح العطل يستغرق دقائق قليلة. كما صرح المتحدث باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق أحمد عبد الهادي، بأنه لا معلومات دقيقة عن الحادث، ويتم التواصل مع شرطة النقل والمواصلات بالمحطات.
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المتهمين (3)

حجز المعتدين على شاب من «ذوي الاحتياجات» بالشرقية

أصدرت نيابة مشتول السوق العامة، برئاسة المستشار محمد سليمان، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الأربعاء، قرارًا بحجز ستة شباب على ذمة تحريات رجال البحث الجنائي؛ على خلفية اتهامهم بالتعدي على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل صالون حلاقة بقرية كفر «إبراش»، التابعة لدائرة المركز، وأمرت بعرض المجني عليه على الطب الشرعي، يحاول أهالي الشباب المتهمين توسيط رجال من كبار القرية وأحد أعضاء مجلس النواب السابقين، في محاولة منهم للصلح مع أسرة المجني عليه، إلا أن أسرة الشاب أكدت عدم تنازلهم عن حقه.
ممدوح-غراب-محافظ-الشرقية

محافظ الشرقية: تسمم 61 من معازيم «فرح غزالة»

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الحصيلة الرسمية للمواطنين ضحايا واقعة التسمم الغذائي في حفل عرس بقرية «غزالة» التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق، مؤكدًا ارتفاع أعداد المصابين إلى 61 مواطنًا، أغلبهم من أهالي القرية، بينهم رجال ونساء وأطفال في أعمار متفاوتة، حيث جرى نقل 31 مصابًا منهم إلى مستشفى «صيدناوي» الجامعي، و15 مصابًا إلى مستشفى «الزقازيق» العام، ومثلهم إلى مستشفى «الأطفال» بمنطقة «صيدناوي» بعاصمة المحافظة، إذ يخضعون لفحوصات طبية ولن يغادروا المستشفى إلا بعد تماثلهم للشفاء.
خناقة-مشاجرة-بلطجة

ضبط «بلطجي الهانوفيل» بعد فيديو «تكسير السيارات»

انتشر له فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تسبب فى حالة من الغضب العارم جراء سلوكه، إذ وقف فى قلب الشارع بمنطقة الهانوفيل بمحافظة الإسكندرية حاملًا بيده سلاحا أبيض (سيف) يهدد به الأهالي، ويتعدى به على السيارات محدثا تلفيات بها، وهو الفيديو الذى شهد تعليقات بالجملة ومطالبات لرجال الأمن بالتدخل والقبض على ذلك الشخص فى الفيديو، ومن جانبها لم تدخر الأجهزة الأمنية جهدا في تحديد هويته، وتحركت مأمورية أمنية للقبض عليه ومواجهته بمشاهد البلطجة التى ظهرت فى الفيديو، وأقر المتهم بها مبررًا فعلته بسبب غريب.
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