وفد ألماني يزور المناطق الأثرية في المنيا

تحرير:محمد الزهراوي ٠٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٠ م

الوفد الألماني

استقبلت منطقة آثار بني حسن داخل مركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا، وفدا سياحيا ألمانيًا قادما لزيارة المناطق الأثرية والمعالم السياحية بالمحافظة، والتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة. وقال محافظ المنيا اللواء قاسم حسين، في تصريحات له، اليوم الأحد، إن المنيا تمتلك العديد من المقومات السياحية والمناطق الأثرية، كما تنعم بالأمن والاستقرار، مشيرا إلى تكاتف جميع الجهات لإنجاح المنظومة السياحية بالمحافظة والعمل على إعادة المنيا إلى خريطة السياحة العالمية.

وأوضح الدكتور ثروت الأزهري مدير إدارة السياحة، أن الوفد سيزور مناطق تونا الجبل وتل العمارنة، خلال مدة إقامتهم التي ستستمر ليومين، مشيرا إلى أن محافظة المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية والمعالم السياحية الهامة منها منطقة آثار تل العمارنة بمركز ديرمواس، ومنطقة آثار الأشمونين شمال غرب مركز ملوي، ومنطقة