فاولر يدعم محمد صلاح بعد أزمة ماني الأخيرة

٠٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٢ م

ساديو ماني

دافع مهاجم ليفربول السابق روبي فاولر، عن نجم المنتخب الوطني محمد صلاح، بعد الجدل الذي أثير حوله في الآونة الأخيرة بسبب غضب السنغالي ساديو ماني من عدم تمرير صلاح الكرة له في مباراة بيرنلي ضمن الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي، حيث فضّل صلاح مراوغة المدافع والتسديد بنفسه، بدلا من تمرير الكرة لماني الذي كان في وضع أفضل للتسجيل، وعن تلك اللقطة قال فاولر في مقال لصحيفة «ميرور» البريطانية: «صلاح ليس أنانيا، لا أصدق كل هذه الضوضاء التي أثيرت من حوله، فالكل يتحدث عن الأنانية وتدمير روح الفريق، وإلى كل من يقول ذلك، ألم تشاهدوا كرة القدم من قبل؟!».

وأضاف فاولر: «لا يمكن أن تصبح هدافا من الدرجة الأولى إذا لم تؤمن بقدرتك على تسجيل الكرة بنفسك في الشباك، ولي في ذلك مثال خاص، فأحد أفضل أهدافي أتي في ملعب أولد ترافورد في شباك بيتر شمايكل من تسديدة في زاوية قريبة، جعلته يبدو غبيا وأصبحت حينها مهاجمًا رائعًا». وتابع: «في تلك اللقطة،

وأضاف فاولر: «لا يمكن أن تصبح هدافا من الدرجة الأولى إذا لم تؤمن بقدرتك على تسجيل الكرة بنفسك في الشباك، ولي في ذلك مثال خاص، فأحد أفضل أهدافي أتي في ملعب أولد ترافورد في شباك بيتر شمايكل من تسديدة في زاوية قريبة، جعلته يبدو غبيا وأصبحت حينها مهاجمًا رائعًا».



وتابع: «في تلك اللقطة، كان إيان راش يوجد إلى جانبي في وضع أفضل، ولكن هل يجب أن أمرر الكرة إليه؟ بالطبع لا، فقبلها بدقائق كنت في نفس الموقف ومررت له الكرة وأهدر الفرصة».



وواصل: «المهاجم الهداف مثل صلاح يقضي كامل تدريباته لإتقان تسجيل الأهداف من أي مكان، وعند النظر إلى أرقام صلاح، أثق بأنه سيواصل، أنت لا تسجل الكثير من الأهداف دون أن يصفك الناس بالمهاجم الأناني. نعم، يمكن أن يكون صلاح أنانيا عندما يرى المرمى، لكن بالنسبة لي هذا يجعله هدافًا رائعًا».