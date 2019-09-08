مطروح تبدأ خطة مواجهة الأزمات والكوارث المفاجئة

تحرير:محمد العمدة ٠٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٤ م

جانب من اجتماع محافظ مطروح

استقبل اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح، اليوم الأحد، اللواء خالد مصطفى توفيق قائد قوات الدفاع الشعبي، وذلك مع بدء التدريب العملي صقر 51 لمواجهة الأزمات والكوارث، خلال الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر الجاري، والوقوف على مدى استعدادات أجهزة المحافظة التنفيذية لمواجهة أي طوارئ أو أزمات مفاجئة، بالتعاون مع عناصر من قوات الدفاع الشعبي وعناصر من الشرطة، والاطمئنان على مدى جاهزيتها من حيث الجانب البشري والمعدات والأجهزة والاستعدادات الكاملة لمواجهة أي أزمة بالمحافظة.

وانطلق، اليوم، التدريب العملي لمواجهة الأزمات والكوارث صقر 51 والمقرر تنفيذه فى الفترة من يوم 8 إلى 10 سبتمبر الجاري، بحضور اللواء أ.ح خالد مصطفى توفيق قائد قوات الدفاع الشعبى بالقوات المسلحة، ومحمد أبو غنيمة سكرتير عام محافظة مطروح نائبا عن المحافظ، واللواء محمد محمود أنيس سكرتير عام مساعد المحافظة،