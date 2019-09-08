تقرير بريطاني: تورط 4 أمراء في قطر بدعم الإرهاب

تزايد فضائح تنظيم الحمدين فيما يتعلق بدعم الإرهاب في مناطق مختلفة من العالم، كان كفيلا بلفت المجتمع الدولى نحو الانتهاكات التي يرتكبها تنظيم الحمدين

تحرير:وكالات ٠٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٠ م

تميم بن حمد

يوما تلو الآخر، تتجه أنظار المجتمع الدولي إلى قطر كونها الدولة الأولى الراعية للإرهاب، لا سيما في ظل احتضانها عددا من القيادات المتطرفة كـ"تنظيم القاعدة وداعش وطالبان.. وغيرها"، وهو ما لم تنفِه الدوحة مرارا وتكرارًا. تقارير أوروبية، كشفت اليوم الأحد، عن تورط 4 أمراء من الأسرة الحاكمة في الدوحة، بينهم شقيقان لتميم بن حمد أمير قطر الحالي، في تمويل الإرهاب وأعمال إجرامية في دول مختلفة حول العالم. وأكدت التقارير، وجود سياسة ممنهجة لنظام الحمدين في تمويل الإرهاب، مفندة مزاعم قطرية عن وجود حالات فردية، وفقا لـ"جلوبال ووتش أناليسيس" البريطانية.

وأوضحت "ووتش أناليسيس" أن الدوحة ظلت لوقت طويل تتبنى استراتيجية دفاعية في مواجهة تزايد الكشف عن تورط العديد من الشخصيات القطرية في الفضائح المتعلقة بتمويل الإرهاب، بتوصيف ذلك على أنه مبادرات فردية لا تمثل الحكومة. وتابعت: "ما كشفت عنه الصحافة الأوروبية يشير إلى أن أعضاء بارزين من عائلة آل ثاني قريبين