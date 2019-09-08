مصر للطيران: تعاقدنا مع «إيرباص» لشراء 27 طائرة
٠٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٨ م
مصر للطيران - صورة أرشيفية
قال رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران الطيار أحمد عادل، إن الشركة تعاقدت مع شركة إيرباص لصناعة الطائرات لشراء 27 طائرة، في إطار خطة الشركة لتحديث أسطولها لتضم أحدث الطرازات العالمية، مؤكدا أن مصر للطيران تحرص على التحديث المستمر لأسطولها سواء لطائرات الركاب أو الشحن الجوي، وتطوير الخدمات المقدمة لعملائها، وتوقيع العديد من الاتفاقيات في مجالات النقل الجوي، وتعاقدت مع إيرباص لشراء 12 طائرة من هذا الطراز، وتسلمت اليوم أول طائرة، على أن تتسلم باقي الصفقة في نهاية شهر مايو من العام المقبل.
وأضاف عادل، في الاحتفال الذي أقيم اليوم الأحد في صالة 4 بمطار القاهرة الدولي لاستلام أول طائرة من طراز إيرباص 200–300، أنه تم التعاقد مع إيرباص لشراء 15 طائرة من طراز نيو 320، وسيتم البدء في استلامها من منتصف العام المقبل.وأشار إلى أن مصر للطيران أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتسلم طراز
وأضاف عادل، في الاحتفال الذي أقيم اليوم الأحد في صالة 4 بمطار القاهرة الدولي لاستلام أول طائرة من طراز إيرباص 200–300، أنه تم التعاقد مع إيرباص لشراء 15 طائرة من طراز نيو 320، وسيتم البدء في استلامها من منتصف العام المقبل.
وأشار إلى أن مصر للطيران أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتسلم طراز 200–300، والتي وصلت، مساء أمس السبت، من مصانع الشركة في كيبك بكندا، وهي واحدة من بين الطائرات الأكثر تطورا وابتكارا على مستوى العالم، وتأتي إضافة هذه الطائرة في إطار استراتيجية مصر للطيران لعام 2025 التي تهدف إلى تحسين وتطوير جميع الطائرات.
وأشاد بالتعاون بين مصر للطيران وإيرباص، الذي بدأ منذ عام 1980 عندما ضمت الشركة لأسطولها طائرات A300-B4، ثم تلاها العديد من الطرازات التي دعمت أسطول الشركة ليغطي العديد من وجهاتها حول العالم.