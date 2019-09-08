مصر للطيران: تعاقدنا مع «إيرباص» لشراء 27 طائرة

٠٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٨ م

مصر للطيران - صورة أرشيفية

قال رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران الطيار أحمد عادل، إن الشركة تعاقدت مع شركة إيرباص لصناعة الطائرات لشراء 27 طائرة، في إطار خطة الشركة لتحديث أسطولها لتضم أحدث الطرازات العالمية، مؤكدا أن مصر للطيران تحرص على التحديث المستمر لأسطولها سواء لطائرات الركاب أو الشحن الجوي، وتطوير الخدمات المقدمة لعملائها، وتوقيع العديد من الاتفاقيات في مجالات النقل الجوي، وتعاقدت مع إيرباص لشراء 12 طائرة من هذا الطراز، وتسلمت اليوم أول طائرة، على أن تتسلم باقي الصفقة في نهاية شهر مايو من العام المقبل.

وأضاف عادل، في الاحتفال الذي أقيم اليوم الأحد في صالة 4 بمطار القاهرة الدولي لاستلام أول طائرة من طراز إيرباص 200–300، أنه تم التعاقد مع إيرباص لشراء 15 طائرة من طراز نيو 320، وسيتم البدء في استلامها من منتصف العام المقبل.وأشار إلى أن مصر للطيران أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتسلم طراز