الأرصاد تعلن موعد بدء فصل الخريف: سنحذر من السيول

٠٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤١ م

طقس الخريف - صورة أرشيفية

صرح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية الدكتور أحمد عبد العال، بأنه من المنتظر أن يبدأ فصل الخريف فلكيا على البلاد، يوم الإثنين 23 سبتمبر الجاري، ويستمر لمدة 3 شهور، مضيفا أن فصل الخريف يعتبر من أجمل فصول السنة على مصر، إلا أنه أحيانا ما يتخلله حالات من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، إذا ما توافرت بعض التوزيعات الضغطية التى تؤدي إلي ذلك وينتج عنها بعض الظواهر الجوية العنيفة، وعلى رأسها تكاثر السحب الممطرة والرعدية والتى يصاحبها عادة سقوط للأمطار الغزيرة على السواحل الشمـالية للبلاد خاصة محافظة الإسكندرية.

وأضاف عبد العال، في بيان للهيئة، اليوم الأحد، أن الأمطار تصل لحد السيول أحيانا على محافظات الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء نظرا لطبيعتها الجغرافية.وأهابت الهيئة باتخاذ كافة التدابير والاستعدادات اللازمة مبكرا لمجابهة هذه الأحوال الجوية، من حيث إزالة الإشغالات الموجودة على مخرات السيول وتطهير