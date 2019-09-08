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الأرصاد تعلن موعد بدء فصل الخريف: سنحذر من السيول

٠٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤١ م
طقس الخريف - صورة أرشيفية
طقس الخريف - صورة أرشيفية
صرح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية الدكتور أحمد عبد العال، بأنه من المنتظر أن يبدأ فصل الخريف فلكيا على البلاد، يوم الإثنين 23 سبتمبر الجاري، ويستمر لمدة 3 شهور، مضيفا أن فصل الخريف يعتبر من أجمل فصول السنة على مصر، إلا أنه أحيانا ما يتخلله حالات من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، إذا ما توافرت بعض التوزيعات الضغطية التى تؤدي إلي ذلك وينتج عنها بعض الظواهر الجوية العنيفة، وعلى رأسها تكاثر السحب الممطرة والرعدية والتى يصاحبها عادة سقوط للأمطار الغزيرة على السواحل الشمـالية للبلاد خاصة محافظة الإسكندرية.
وأضاف عبد العال، في بيان للهيئة، اليوم الأحد، أن الأمطار تصل لحد السيول أحيانا على محافظات الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء نظرا لطبيعتها الجغرافية.وأهابت الهيئة باتخاذ كافة التدابير والاستعدادات اللازمة مبكرا لمجابهة هذه الأحوال الجوية، من حيث إزالة الإشغالات الموجودة على مخرات السيول وتطهير
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«صحة الدقهلية» تحقق في مخالفات إدارة المنزلة

أمر الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، الشئون القانونية بالتحقيق مع مسؤولين في إدارة المنزلة الصحية، عقب اطلاعه على مذكرة مرفوعة من أشرف بكر عيد رئيس مجلس مركز المنزلة، عن لجنة المتابعة بالمجلس وأخرى من هاني الأمير مدير مكتب الصحة، تثبت انتشار الإهمال والمخالفات بالمبنى، وسوء حالة مخزن الإدارة وسوء حالة دوارات المياه وانتشار القاذورات بها، كما أمر بالتحقيق مع مسؤول تسجيل المواليد إذ استعان بنجله لمساعدته في انجاز مهام عمله داخل المكتب.
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مصر للطيران: تعاقدنا مع «إيرباص» لشراء 27 طائرة

قال رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران الطيار أحمد عادل، إن الشركة تعاقدت مع شركة إيرباص لصناعة الطائرات لشراء 27 طائرة، في إطار خطة الشركة لتحديث أسطولها لتضم أحدث الطرازات العالمية، مؤكدا أن مصر للطيران تحرص على التحديث المستمر لأسطولها سواء لطائرات الركاب أو الشحن الجوي، وتطوير الخدمات المقدمة لعملائها، وتوقيع العديد من الاتفاقيات في مجالات النقل الجوي، وتعاقدت مع إيرباص لشراء 12 طائرة من هذا الطراز، وتسلمت اليوم أول طائرة، على أن تتسلم باقي الصفقة في نهاية شهر مايو من العام المقبل.
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مطروح تبدأ خطة مواجهة الأزمات والكوارث المفاجئة

استقبل اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح، اليوم الأحد، اللواء خالد مصطفى توفيق قائد قوات الدفاع الشعبي، وذلك مع بدء التدريب العملي صقر 51 لمواجهة الأزمات والكوارث، خلال الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر الجاري، والوقوف على مدى استعدادات أجهزة المحافظة التنفيذية لمواجهة أي طوارئ أو أزمات مفاجئة، بالتعاون مع عناصر من قوات الدفاع الشعبي وعناصر من الشرطة، والاطمئنان على مدى جاهزيتها من حيث الجانب البشري والمعدات والأجهزة والاستعدادات الكاملة لمواجهة أي أزمة بالمحافظة.
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وفد ألماني يزور المناطق الأثرية في المنيا

استقبلت منطقة آثار بني حسن داخل مركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا، وفدا سياحيا ألمانيًا قادما لزيارة المناطق الأثرية والمعالم السياحية بالمحافظة، والتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة. وقال محافظ المنيا اللواء قاسم حسين، في تصريحات له، اليوم الأحد، إن المنيا تمتلك العديد من المقومات السياحية والمناطق الأثرية، كما تنعم بالأمن والاستقرار، مشيرا إلى تكاتف جميع الجهات لإنجاح المنظومة السياحية بالمحافظة والعمل على إعادة المنيا إلى خريطة السياحة العالمية.
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الأرصاد توضح حقيقة تعرض مصر لسيول في سبتمبر

ترددت مؤخرا بعض الأقاويل عبر صفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تزعم أن مصر سوف تتعرض لسيول في منتصف شهر سبتمبر الجاري، وعلق الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، على هذه الأقاويل بالنفي، قائلا: "لا توجد أي مؤشرات حتى الآن تقول أن هذا سيحدث"، موضحا: "هذه الشائعة انتشرت بسبب أن فصل الخريف يبدأ من يوم 21 سبتمبر، وسمات فصل الخريف سقوط الأمطار، التي قد تصل لحد السيول في الأماكن المحاطة بالجبال".
الانفجار-في-روسيا

هل تأثرت مصر بالانفجار النووي في روسيا؟

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم الخميس، ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول تأثر مصر بمسار الغبار الإشعاعي الناتج عن الانفجار النووي بمدينة "سفرودفنسك" الروسية، وتواصل المركز مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي نفت تلك الأنباء تماما، مشددة على أن مصر لا تتعرض لأي كتل هوائية قادمة من روسيا خلال فصل الصيف نهائيا، وأن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة القلق والذعر بين المواطنين.
الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: أنا ضد الفوضى.. ومش هسيب لابني جنيه

تطرق الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى "عدم التزام المتعاقدين مع الدولة ببنود التعاقد"، قائلا: "يا ريت الناس تفتكر إني مش ضد حد.. لا والله أنا ضد الفوضى والإهمال واللا دولة، وكل الناس فى مصر أهلى وإخواتى، إنما الناس بتعمل اللي هى عايزاه وده لا يليق بمصر، ومش هنسيب حد ياخد حاجة مش بتاعته". وأضاف في افتتاح مشروع الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب العسكرية: "إحنا قاعدين نعمل إيه؟ أرجوا موضوع كنج مريوط ده يخلص، أنا شفت فى الطيارة وأنا جاي مزارع سمكية، ودي مزارع حد يقولى حجم المزارع قد إيه والعائد منها قد إيه، وبقول على كل المزارع السمكية".
طقس-حار-تين-شوكى

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة.. وسقوط أمطار

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد. كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على حلايب وشلاتين تمتد إلى مناطق من جنوب البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس.
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