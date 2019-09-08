«صحة الدقهلية» تحقق في مخالفات إدارة المنزلة

تحرير:رانيا الديداموني ٠٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٤ م

هالة زايد وزيرة الصحة

أمر الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، الشئون القانونية بالتحقيق مع مسؤولين في إدارة المنزلة الصحية، عقب اطلاعه على مذكرة مرفوعة من أشرف بكر عيد رئيس مجلس مركز المنزلة، عن لجنة المتابعة بالمجلس وأخرى من هاني الأمير مدير مكتب الصحة، تثبت انتشار الإهمال والمخالفات بالمبنى، وسوء حالة مخزن الإدارة وسوء حالة دوارات المياه وانتشار القاذورات بها، كما أمر بالتحقيق مع مسؤول تسجيل المواليد إذ استعان بنجله لمساعدته في انجاز مهام عمله داخل المكتب.

وكشف التقرير، أنه في أثناء المرور الميداني لجمال الصنعي مدير لجنة المتابعة بمجلس المدينة، على الإدارة يوم 3 سبتمبر الجاري، تفاجئ باستعانة "محمد ا"، مسؤول تسجيل المواليد، بنجله "ر"، 27 عاما، ليس موظفا بالإدارة وحاصل على الثانوية العامة وفقا لبطاقته الشخصية، ويقوم الابن بالمهام الرسمية للموظف، إذ يتلقى