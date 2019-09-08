يوم عاشوراء.. كيف يحتفل المسلمون به؟

لصيام يوم عاشوراء ثلاث مراتب، أولها وأكملها صيام اليوم التاسع والعاشر والحادي عشر، وثانيها صيام اليوم التاسع والعاشر، والمرتبة الأخيرة هي صيام اليوم العاشر منفردا
نقترب من اليوم العاشر من شهر المحرم، حيث يستحب فيه الصيام، يكون يوما مباركا، حيث نجى الله سيدنا موسى وقومه من بطش فرعون، وبالرغم من السرور الذي يدخل قلب المسلمين، فإنه يكون محزنا بسبب قتل الحسين بن علي حفيد نبينا في معركة كربلاء بعد أن تمت محاصرته ومن معه من قبل رجال يزيد بن معاوية ومُنع عنه الماء في نفس اليوم في سنة 61 للهجرة، ليطلق عليه لقب "سيد الشهداء" بعد انتهاء المعركة.
تتوالى الخيرات على المسلمين طوال العام، فبعد صوم شهر رمضان، يتم تأدية شعائر الحج إلى بيت الله الحرام، ثم يحل شهر المحرم الذي حرم فيه القتال.
كيف جاءت تسمية اليوم بهذا الاسم؟
اسم عاشوراء إسلامي، وتعني هذه الكلمة العاشر في اللغة العربية، وبالتالي فإن صيام هذا اليوم يكون في اليوم العاشر من شهر المحرم.
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متى بدأ صيام هذا اليوم؟
عندما جاء الإسلام وهاجر الرسول إلى المدينة، فرأى اليهود يصومون يوم عاشوراء
كيف جاءت تسمية اليوم بهذا الاسم؟
اسم عاشوراء إسلامي، وتعني هذه الكلمة العاشر في اللغة العربية، وبالتالي فإن صيام هذا اليوم يكون في اليوم العاشر من شهر المحرم.
اقرأ أيضا: ما أسوأ فترة في تاريخ البشرية؟
متى بدأ صيام هذا اليوم؟
عندما جاء الإسلام وهاجر الرسول إلى المدينة، فرأى اليهود يصومون يوم عاشوراء احتفالا بنجاة سيدنا موسى وقومه من فرعون الذي استعبد بني إسرائيل، فصامه وأمر بصيامه، وكان ذلك في أول السنة الثانية من الهجرة، فكان صيامه واجبا.
لما فرض الله صيام شهر رمضان، أوضح أن صيام هذا اليوم تطوعي للتقرب إلى الله، حيث قالت السيدة عائشة رضي الله عنها في حديث متفق عليه: "فلما قدم صلَّى الله عليه وسلَّم المدينة صامه، أي عاشوراء وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه".
مراتب صيام يوم عاشوراء
لصيام يوم عاشوراء ثلاث مراتب، أولها وأكملها صيام اليوم التاسع والعاشر والحادي عشر، وثانيها صيام اليوم التاسع والعاشر، والمرتبة الأخيرة هي صيام اليوم العاشر منفردا.
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علاقة الفاطميين بالاحتفال برأس السنة الهجرية
أول من اتفق على الاحتفال برأس السنة الهجرية الفاطميون عن طريق إقامة السرادقات وتنصيب الخيام وتجميع الناس للاحتفال، كما كان يقدم المصريون أطعمة تتكون من اللحوم والأرز والسكر والعسل.
من بين العادات التي قام بها المصريون في تلك الفترة التصدق بأموالهم في العشر الأوائل من شهر المحرم، على حسب إمكانيتهم، حيث لم تكن قيمتها محددة، كما يختارون الأشخاص الذين سيتصدقون لهم.
أغرب احتفالات الدول بيوم عاشوراء
1- مصر
تتمثل طرق الاحتفال في صيام اليوم، وإعداد طبق الحلويات الشهير "عاشوراء" الذي يصنع من القمح واللبن والسكر، ومن بين العادات توزيعه بين الجيران.
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2- الاحتفال مختلف في إيران
طرق الاحتفال بعاشوراء في إيران مرعبة ومؤذية، حيث يجرحون أنفسهم ويضربون بعضهم، كما يتم اللطم، وكل ذلك يتم في حركات متناسقة من أجل ما يسمونه بـ"نيل الشفاعة"، كما تجرى تلك الاحتفالات بالمثل في باكستان، وأفغانستان، والهند.
3- السعودية
كل ما تقوم به هذه الدولة في ذلك اليوم، الصلاة وذكر فضله.
4- البحرين
تغلق محال البيع في الأسواق في يوم التاسع والعاشر من المحرم، وتظهر مواكب العزاء، كما يلبس فيها الشباب اللون الأسود مع عصابة رأس خضراء، مكتوب عليها "يا حسين".
5- الجزائر
يحتفل الجزائريون بهذا اليوم بشكل مميز، حيث يحضرون الطعام اللذيذ الذي يشمل اللحم كطبق أساسي، كما تزين النساء أيديهن بالحناء.
6- العراق
يُقام احتفالان مختلفان في هذا البلد، فالشيعة يحضرون وجبات تتكون من الأرز واللحم والحمص، ويمتنعون عن تناول الحلوى، ومن ناحية أخرى، يحتفل أهل السنة بالصيام والصلاة.
7- تونس
يدق أهل تونس على الأواني ويرددون بعض الأغاني ليحتفلوا بيوم عاشوراء، ويتجمع الأطفال بالشوارع ويحرقون الخشب وإطارات السيارات القديمة، وتذبح النساء الدجاج في هذا اليوم.