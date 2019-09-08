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يوم عاشوراء.. كيف يحتفل المسلمون به؟

لصيام يوم عاشوراء ثلاث مراتب، أولها وأكملها صيام اليوم التاسع والعاشر والحادي عشر، وثانيها صيام اليوم التاسع والعاشر، والمرتبة الأخيرة هي صيام اليوم العاشر منفردا
تحرير:فيروز ياسر ٠٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٣٣ م
قصة عاشوراء
قصة عاشوراء
نقترب من اليوم العاشر من شهر المحرم، حيث يستحب فيه الصيام، يكون يوما مباركا، حيث نجى الله سيدنا موسى وقومه من بطش فرعون، وبالرغم من السرور الذي يدخل قلب المسلمين، فإنه يكون محزنا بسبب قتل الحسين بن علي حفيد نبينا في معركة كربلاء بعد أن تمت محاصرته ومن معه من قبل رجال يزيد بن معاوية ومُنع عنه الماء في نفس اليوم في سنة 61 للهجرة، ليطلق عليه لقب "سيد الشهداء" بعد انتهاء المعركة. تتوالى الخيرات على المسلمين طوال العام، فبعد صوم شهر رمضان، يتم تأدية شعائر الحج إلى بيت الله الحرام، ثم يحل شهر المحرم الذي حرم فيه القتال.
كيف جاءت تسمية اليوم بهذا الاسم؟ اسم عاشوراء إسلامي، وتعني هذه الكلمة العاشر في اللغة العربية، وبالتالي فإن صيام هذا اليوم يكون في اليوم العاشر من شهر المحرم. اقرأ أيضا: ما أسوأ فترة في تاريخ البشرية؟ متى بدأ صيام هذا اليوم؟ عندما جاء الإسلام وهاجر الرسول إلى المدينة، فرأى اليهود يصومون يوم عاشوراء
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كم عدد ساعات النوم التي يحتاجها طفلك في الدراسة؟

خلال العودة إلى المدرسة تحضرين لطفلك ملابسه الجديدة وأدواته المدرسية اللازمة، ولكن ما هو أكثر أهمية في بداية العام الدراسي الجديد عودته إلى مواعيد النوم المعروفة وبدء روتين جديد، وبالنسبة إلى عمر طفلك يتحدد جدول النوم. وقالت ماريا ميليندريس، إخصائية أمراض الرئة لدى الأطفال وخبيرة النوم في مركز جونز هوبكنز للأطفال، إن متطلبات نوم الأشخاص تتغير مع تقدمهم في السن، بالإضافة إلى نمط مراحل النوم التي تحدث أثناء الليل، وذلك حسبما ذكر موقع live science.
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تغلب على المشاكل التي قد تواجهك عند التقدم لوظيفة

نحمل دائمًا أحلامنا على عاتقنا، نريد أن نعبر بها جميع البحار، للوصول إلى المبتغى، إذ نعمل بعد التخرج جاهدين من أجل البحث عن فرصة حقيقية للعمل، نستطيع من خلالها تحقيق كل ما نتمنى، وفي هذه الرحلة، يجب أولًا تعلم كيفية التغلب على العقبات والصعوبات التي تقف أمامنا، على سبيل المثال: عند عمل انترفيو للقبول في وظيفة ما، عليك أن تتحلى بالثقة، كما يجب التناقش بشكل سلس للوصول إلى أفضل عرض مناسب لك، وإذا لم يتم قبولك، ليس هذه نهاية العالم، نقلًا عن "timesofindia".
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استبدلي المكياج الصناعي بالطبيعي.. اعرفي الفرق

في السنوات الأخيرة ، أصبح المكياج الطبيعي محط أنظار النساء المهتمة بالمنتجات التجميلية، فهذا النوع من النساء تبحثن عن العلامات التجارية ويركزن على المواد الضارة المحتملة الموجودة في التركيب التقليدي، ولهذا يحاولن الاتجاه نحو مكياج طبيعي مثل وضع أحمر الشافة المصنوع من صبغات الفاكهة والذي يعرف باسم المكياج غير السام. وإذا كنت مضطرة قليلا من وجود فرق بين المكباج الطبيعي والصناعي، فهناك ما يساعدك في التعرف على كل التفاصيل الكاملة حول المكياج الطبيعي وأفضل المنتجات وفقا لما ذكره موقع Healthline.
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إنشاء قلعة هاري بوتر لحفيدة عمرها عامان

لولادة الحفيد الأول فرحة كبيرة، وكلما زاد عدد الأحفاد زادت البهجة بالمنزل بوجود أصواتهم في كل الأركان، فالأجداد فرحتهم لا تقدر بوجود هؤلاء الأطفال في المنزل، وفي بعض الأحيان، قد يشعر شخص بالغ بالغيرة من طفل صغير تلبى جميع طلباته، أو نتيجة الحنين إلى مرحلة الطفولة بكل ما فيها. ولأن الأحفاد لهم مكانة خاصة لدى الأجداد، فقد أنشأ روبي وديف دنلوب في حديقتهما الخلفية لحفيدتهما البالغة من العمر عامين، قلعة تبلغ مساحتها 350 قدما مربعا، مكونة من طابقين ولها تصميم يشبه القلعة التي عاش فيها هاري بوتر.
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