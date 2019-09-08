نوعي في الحلويات.. واعملي عاشوارء في المنزل

تحرير:آية أشرف ٠٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٥٨ م

عاشوراء

الأعياد والمناسبات مرتبطة عند الشعب المصري بأكلات معينة، على سبيل المثال في عيد الأضحى نتناول اللحوم بأنواعها وبطرق مختلفة، وفي عيد الفطر يكون الكحك والبسكويت والغريبة على كل سفرة في منزلنا، وفي رمضان نجد أشهى أصناف الأكلات على السفرة، والرنجة والفسيخ من الأكلات المميزة في شم النسيم، وطبق عاشورة من الأطباق التي ارتبطت لدى المصريين باليوم العاشر من شهر محرم، ونجدها في أغلب البيوت المصرية وهي عبارة عن قمح ولبن وسكر، في السطور التالية نتعرف على طريقة عمل عاشوراء بسهولة في المنزل...

المكونات 2 كوب قمح مسلوق 2 كوب لبن سكر زبيب 2 ملعقة نشا قرفة 2 ملعقة لبن بودرة 2 ملعقة كريم شانتيه جوز هند مبشور طريقة التحضير: - في وعاء على النار ضعي اللبن. - في الخلاط ضعي القمح المسلوق على درجة بسيطة. - في كوب ماء ذوبي النشا مع اللبن، وقلبي كل المكونات حتى تتجانس لمدة 5 دقائق على الأقل. اقرأ