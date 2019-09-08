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نوعي في الحلويات.. واعملي عاشوارء في المنزل

تحرير:آية أشرف ٠٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٥٨ م
عاشوراء
عاشوراء
الأعياد والمناسبات مرتبطة عند الشعب المصري بأكلات معينة، على سبيل المثال في عيد الأضحى نتناول اللحوم بأنواعها وبطرق مختلفة، وفي عيد الفطر يكون الكحك والبسكويت والغريبة على كل سفرة في منزلنا، وفي رمضان نجد أشهى أصناف الأكلات على السفرة، والرنجة والفسيخ من الأكلات المميزة في شم النسيم، وطبق عاشورة من الأطباق التي ارتبطت لدى المصريين باليوم العاشر من شهر محرم، ونجدها في أغلب البيوت المصرية وهي عبارة عن قمح ولبن وسكر، في السطور التالية نتعرف على طريقة عمل عاشوراء بسهولة في المنزل...
المكونات 2 كوب قمح مسلوق 2 كوب لبن سكر زبيب 2 ملعقة نشا قرفة 2 ملعقة لبن بودرة 2 ملعقة كريم شانتيه جوز هند مبشور طريقة التحضير: - في وعاء على النار ضعي اللبن. - في الخلاط ضعي القمح المسلوق على درجة بسيطة. - في كوب ماء ذوبي النشا مع اللبن، وقلبي كل المكونات حتى تتجانس لمدة 5 دقائق على الأقل. اقرأ
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وجبات-مدرسية

في اللانش بوكس.. هذه الأطعمة تزيد تركيز طفلك

تحاول كل أُم التفكير في إعداد أفكار مختلفة للسندوتشات التي تقدمها لطفلها عند ذهابه للمدرسة، فهي تقع في حيرة بين اختيار الأكلات التي يحبها حتى لا يقوم بالتخلص من السندوتشات في سلة المهملات، وتحاول أيضًا تقديم أكلات صحية ومفيدة تساعده على زيادة نسبة التركيز التي يحتاج إليها خلال اليوم الدراسي ويحصل عليها بشكل كبير من وجبة الإفطار. في السطور التالية ومع اقتراب بدء الدراسة، نساعد كل أم في الحصول على بعض الأفكار للأكلات الصحية التي يمكن وضعها للطفل في اللانش بوكس، وأيضًا الأكلات التي يجب الابتعاد عنها.
المقلوبة

جربي المقلوبة بأنواعها لعائلتك لكسر روتين المطبخ

تحاول كل سيدة التفكير في أصناف جديدة لعائلتها للتخلص من الملل والروتين الذي يحدث نتيجة تناول نفس الأكلات وخاصة وجبة الغداء التي تحتاج للتنويع في الأصناف، احرصي على متابعة برامج الطهي التي تقدم على شاشات التليفزيون، وموقع اليوتيوب، وتحدثي مع زملائك أو والدتك حول الأصناف الجديدة التي يمكنك تقديمها لعائلتك، الأمر بسيط ويمكنك عمل أكلات جديدة تسعدي بها زوجك وأطفالك، على سبيل المثال المقلوبة من الأكلات الجديدة والمفيدة خاصة أنها تحتوي على أكثر من نوع مثل الأرز والباذنجان واللحمة، وهذه الأكلات مفيدة لصحة عائلتك..
فينو 1

استعدي للمدارس.. واعملي الفينو في البيت

مع اقتراب دخول المدارس، تستعد كل أم لتجهيز أطفالها بداية من شراء الملابس الجديدة ومستلزمات المدرسة إلى التفكير في إعداد أصناف جديدة وصحية من سندوتشات المدرسة، التي يحتاجها الطفل لاستكمال يومه الدراسي والحصول على الطاقة التي تساعده في التركيز، يجب على كل أم أن تسعى لتجهيز أكلات صحية لطفلها والابتعاد عن الأكلات الجاهزة التي تحتوي على مواد حافظة تضر بصحة الطفل، الفينو أو العيش من الأساسيات لعمل سندوتشات المدرسة وتجد كل سيدة صعوبة في شرائهم من الفرن بشكل يومي، لذلك نساعدك التعرف على أفضل الطرق لعمل الفينو بسهولة في المنزل..
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المقلوبة

جربي المقلوبة بأنواعها لعائلتك لكسر روتين المطبخ

تحاول كل سيدة التفكير في أصناف جديدة لعائلتها للتخلص من الملل والروتين الذي يحدث نتيجة تناول نفس الأكلات وخاصة وجبة الغداء التي تحتاج للتنويع في الأصناف، احرصي على متابعة برامج الطهي التي تقدم على شاشات التليفزيون، وموقع اليوتيوب، وتحدثي مع زملائك أو والدتك حول الأصناف الجديدة التي يمكنك تقديمها لعائلتك، الأمر بسيط ويمكنك عمل أكلات جديدة تسعدي بها زوجك وأطفالك، على سبيل المثال المقلوبة من الأكلات الجديدة والمفيدة خاصة أنها تحتوي على أكثر من نوع مثل الأرز والباذنجان واللحمة، وهذه الأكلات مفيدة لصحة عائلتك..
لانشون

سادة أو فراخ.. اعملي اللانشون لأولادك في البيت أضمن

الأطفال يحبون تناول الأكلات الجاهزة والأصناف التي تحتوي على مواد حافظة، ومنها اللحوم المصنعة كالبرجر واللانشون، وهذه من المشكلات التي تواجه كل أم، خاصة مع اقتراب دخول المدارس، فهي تحاول تقديم أصناف صحية لأطفالها للحفاظ على صحتهم وحمايتهم من الأمراض، لكنهم يحبون مثل هذه الأصناف. يمكنك الحفاظ على صحة أطفالك ومحاولة تحقيق طلباتهم؛ على سبيل المثال، جربي تجهيز الأصناف الجاهزة التي يحبونها في المنزل بجودة مضمونة، في السطور التالية نساعدك في التعرف على طريقة عمل اللانشون بأنواعه في المنزل دون الحاجة لشرائه جاهزًا بمبالغ كبيرة وجودة غير مضمونة.
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لو بتحتاري.. اعرفي الفرق بين زيت الذرة وعباد الشمس

العديد من أنواع الزيوت يمكنك استخدامها في الطهي، ولكل نوع فائدة وطعم مختلف؛ فعلى سبيل المثال، زيت عباد الشمس يعد من الزيوت المهمة، وهو مصدر جيد لفيتامين e، ويساعد في تقليل ضغط الدم ويحمي من خطر الإصابة بأمراض القلب، كما يحسن مستويات الكولسترول في الدم، وأيضا زيت الذرة الذي تستخدمه الكثيرات من النساء في قلي الأطعمة، وزيت الزيتون الذي يعد الأفضل لصحة القلب، ولكن لا ينصح باستخدامه في قلي الطعام، ويُفضل تناوله على السلطات أو وضعه بشكل مباشر على أصناف مختلفة من الأطباق. في التقرير التالي، نحاول التعرف على أنواع الزيوت وفوائد كل زيت وعيوبه.
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مفيد للنحافة والضعف الجنسي.. 9 فوائد للبلح

البلح من الفاكهة الذيذة التي نحب تناولها، وله العديد من الأشكال فمنه البلح الأحمر أو الأسود والأصفر أيضًا، للبلح العديد من الفوائد الصحية إضافة إلى طعمه الشهي، فهو يحتوي على مجموعة من المعادن والفيتامينات الهامة ومنها أ، ب، ب2، ب3، ب5، ب6، ب9، وفيتاميني (جـ ،هـ)، كما أنه يحتوي على الألياف لذلك هو مفيد لحالات الإمساك، والسكريات التي يحتاجها الجسم، وغني بالمغنيسيوم، ويساعد في تقوية العظام، في السطور التالية نساعدك التعرف بشكل تفصيلي على فوائد البلح..
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