جريمة

حداد يذبح طفلته ويلقيها بترعة لشكة في نسبها

تحرير:علاء النجار ٠٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٤٠ م
جثة طفلة
جثة طفلة
جريمة قتل مؤسفة سطرتها أوراق محضر قُيد في قسم شرطة القناطر الخيرية بمديرية أمن القليوبية، اليوم الأحد، فقد حداد عقله وتجرد من مشاعر الأبوة بل والإنسانية وأنهى حياة طفلته التي أكملت عامها السابع للتو، ولم يكتف بذلك، بل ألقى جثتها بترعة؛ بسبب شكه في نسبها، وجاء انتشال قوات الإنقاذ النهري التابعة لإدارة الحماية المدنية للجثة ليكشف الستار على الجريمة البشعة، وجرى نقلها إلى المستشفى وإيداعها ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة التي تباشر التحقيق في القضية.
البداية تعود إلى تلقي العميد إيهاب الطويل مأمور مركز القناطر الخيرية بلاغ من الأهالى بالعثور على جثة طفلة ملقاه فى مياه ترعة الزتونة، فأخطر اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية. انتقل العقيد أحمد الخولي رئيس فرع البحث الجنائي، وتبين أن الجثة لطفلة تدعى "ن.ع"، 7 سنوات، بها جرح ذبحى في الرقبة، وتوصلت
اقرأ المزيد
حبس-متهمه

تجديد حبس المعتدين على شاب من متحدي الإعاقة بالشرقية

جدد المستشار مصطفى عباس، رئيس محكمة جُنح مشتول السوق، بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، حبس خمسة شباب 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهم بالاعتداء على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل صالون حلاقة بقرية كفر "إبراش"، الواقعة التي أثارت غضب الرأي العام لدى تداول مقطع فيديو يرصد تلك التجاوزات، وفي وقت سابق، مأمورية من مركز شرطة مشتول السوق نقلت المتهمين إلى سراي النيابة العامة؛ للتحقيق معهم في اتهامهم بالاعتداء على مصطفى رضا عبدالحميد، 17 سنة، وذلك بعد تداول مقطع فيديو للواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
جثة

الخال قاتل.. الأم استنجدت بشقيقها فقتل فلذة كبدها

جدد قاضي المعارضات بمحكمة الخصوص الجزئية، اليوم الأحد، حبس عامل 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل ابن شقيقته إثر مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة لدى محاولته تأديبيه جراء اعتداءه على والدته بالضرب، إذ تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد أحمد عبد السلام مأمور قسم شرطة الخصوص بوصول إشارة من مستشفى اليوم الواحد بالمرج بوصول "محمد. ع. ط" 23 سنة، عامل، مصاب بجرح قطعي وتوفى عقب وصوله، والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.
اقراص-مخدرة (2)

ضبط 400 قرص مخدر وفرش حشيش بحوزة عاطلين في بني سويف

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، اليوم الأحد، من ضبط عاطلين بحوزتهما كمية من الأقراص المخدرة وفرش من جوهر الحشيش قبل ترويجها على عملائهما، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق، وتعود البداية إلى تلقي اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف إخطار من الرائد أحمد حسين رئيس مباحث الفشن بورود معلومات من أحد مصادره السرية تفيد بأن كلا من: "طارق.ي" و"أحمد. ك"، عاطلين يقيمان بدائرة المركز، يتاجران في المواد المخدرة.
محو-الامية

برلماني يطالب بإلغاء هيئة تعليم الكبار

انتقد فايز بركات عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، في طلب إحاطة تقدم به إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن تزايد الأمية في مصر، عدم وجود استراتيجية حقيقية من قبل الحكومة لمحو الأمية، مطالبا بإلغاء هيئة التعليم الكبار، إذ أنه وبحسب تصريح رئيسها السابق مصطفى رجب، فالفساد داخل الهيئة يفوق الخيال، إذ توجد سوق سوداء لبيع الشهادات للراغبين من قبل الموظفين والمعلمين، وتحول مشروع محو الأمية إلى "سبوبة" لدى البعض بالقري والريف، والفساد وصل إلى حد خلق أسماء وهمية ومكررة لمواطنين حصلوا على شهادات محو الأمية بغية استلام المكافآت المقررة لهم.
اقرأ المزيد من الأخبار
رجل-يقتل -زوجته (1)

امرأة في الجحيم.. كواليس ليلة قتل «بائعة المترو»

بيت حيطانه تكاد تنطق من هول الظلم، وسقف شاهد على امرأة تعيش تحته في الجحيم، كتب عليها الشقاء وكأنها ولدت به، نظرت في المرآة بوجه عابس فوجدت شخصا غير «مروة» التي تعرفها، ملامح باهتة وعيون لا تعرف سوى البكاء وجسد نحيل، سقطت دموعها ليكتمل مشهد الحزن، كانت الشوارع تميل للظلام وأذان العشاء يتردد في الآفاق، فتحت باب غرفتها الضيقة، تحركت بخطوات ثقيلة للخارج، جلست حول أولادها تلقي عليهم نظرة الوداع، وتذكرهم بالوصية، ثمة شيء كان يحدثها بأنها الليلة الأخيرة، ساعات قليلة مرت، إذ حضر شيطان الإنس لينهي المشهد الدرامي ويكتب كلمة النهاية بطعنة في القلب.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (6)

كشف غموض اختفاء ربة منزل وطالبة بالقناطر الخيرية

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الأربعاء، من كشف غموض اختفاء طالبة وربة منزل متزوجة حديثا منذ أسبوعين، في قرية بهادة بالقناطر الخيرية، وتبين أن تغيبهما لم يستمر أكثر من 24 ساعة، وأن الطالبة كانت تتنزه مع بعض أصحابها قبل بدء الدراسة، والعروس كانت في زيارة لإحدى صديقاتها ولم تخبر أحدا بها. وبدأت الواقعة بتلقي اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من الرائد محمد عشماوي، مدير مباحث القناطر الخيرية، بورود بلاغين باختفاء طالبة وربة منزل في ظروف غامضة بقرية بهادة بدائرة المركز.
هيروين

سقوط «مارش» و«وسكي» بهيروين وخرطوش في القليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اليوم الثلاثاء، من ضبط عنصرين إجراميين لقيامهما بالاتجار فى مخدر الهيروين وتوزيعه على عملائهما بدائرة القناطر الخيرية والخصوص، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا يفيد ضبط "محمد ي ع" وشهرته "مارش - 28 عاما" و"محمود - ص ع" وشهرته "وسكي" 30 عاما وبحوزتهما كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالي نصف كيلو جرام ومبالغ مالية وسلاح نارى فرد خرطوش وطلقات من ذات العيار ودراجة نارية وهواتف محمولة.
جثة-طفلة

البريئة والذئب.. أبشع جريمة اغتصاب وقتل طفلة بسوهاج

في عالم سيطرت عليه الأبالسة ومعدومو الضمائر، لم تجد البريئة مكانا لها وسط الذئاب في أماكن لا تنبض بالحياة، كانت "جانا" تعيش بقلب أخضر يشبه زرع قريتها، عاشت سنوات حياتها التي تعد على أصابع اليد، لا تملك سوى ابتسامة تدخل بها السرور على قلب أسرتها وعيون تشع بالبراءة، وضمير أقل من أن يخدع أو يخون، كانت الطفلة، مثل الملاك، ولكن لم تدرك صاحبة الستة أعوام أن شيطانا يتربص بها ويتحين اللحظة التي يغتال فيها براءتها ويسلب منها حياتها دون ذنب اقترفته، ليتركها جثة هامدة ترتوي الأرض بدمائها بينما هو تطارده اللعنات كلما غدا أو راح.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org