حداد يذبح طفلته ويلقيها بترعة لشكة في نسبها

تحرير:علاء النجار ٠٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٤٠ م

جثة طفلة

جريمة قتل مؤسفة سطرتها أوراق محضر قُيد في قسم شرطة القناطر الخيرية بمديرية أمن القليوبية، اليوم الأحد، فقد حداد عقله وتجرد من مشاعر الأبوة بل والإنسانية وأنهى حياة طفلته التي أكملت عامها السابع للتو، ولم يكتف بذلك، بل ألقى جثتها بترعة؛ بسبب شكه في نسبها، وجاء انتشال قوات الإنقاذ النهري التابعة لإدارة الحماية المدنية للجثة ليكشف الستار على الجريمة البشعة، وجرى نقلها إلى المستشفى وإيداعها ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة التي تباشر التحقيق في القضية.

البداية تعود إلى تلقي العميد إيهاب الطويل مأمور مركز القناطر الخيرية بلاغ من الأهالى بالعثور على جثة طفلة ملقاه فى مياه ترعة الزتونة، فأخطر اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية. انتقل العقيد أحمد الخولي رئيس فرع البحث الجنائي، وتبين أن الجثة لطفلة تدعى "ن.ع"، 7 سنوات، بها جرح ذبحى في الرقبة، وتوصلت

البداية تعود إلى تلقي العميد إيهاب الطويل مأمور مركز القناطر الخيرية بلاغ من الأهالى بالعثور على جثة طفلة ملقاه فى مياه ترعة الزتونة، فأخطر اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية.



انتقل العقيد أحمد الخولي رئيس فرع البحث الجنائي، وتبين أن الجثة لطفلة تدعى "ن.ع"، 7 سنوات، بها جرح ذبحى في الرقبة، وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعه والدها ويدعى "ع. ا.ع"، 35 سنة، حداد؛ لشكه فى نسبها.



أضافت التحريات أن المتهم منفصل عن زوجته منذ سنوات، وتمكن المقدم محمد عشماوي رئيس مباحث مركز القناطر الخيرية من ضبط المتهم، وأجرى معاينة تصويرية للجريمة في حضور فريق من النيابة العامة.







