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إي فاينانس تدشن «منصة الزراعة الإلكترونية» للمزارعين

دشنت اليوم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إي فاينانس»، منصة AgriMisr.com الإلكترونية لدعم القطاع الزراعي
تحرير:أحمد البرماوي ٠٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
ابراهيم سرحان
ابراهيم سرحان
منصة AgriMisr.com الإلكترونية، هي المنصة الأولى والوحيدة المتخصصة في كل عمليات دعم القطاع الزراعي في مصر، وتقدم المنصة كما هائلا من الخدمات متعددة الأوجه، فهي تعد منصة تجارة إلكترونية وفي الوقت ذاته منصة مالية رقمية كما أنها ستتضمن دليلا إرشاديا لتوعية المزارعين ومساعدتهم على تحسين الإنتاجية، فضلا عن أنها ستصبح قاعدة بيانات فريدة من نوعها عن كل بيانات القطاع الزراعي في مصر، وتوفر منصة AgriMisr.com خدمة عرض وبيع كل مدخلات ومستلزمات الإنتاج الزراعي والخدمات المعاونة.
كما تقدم المنصة خدمة تسويق الحاصلات الزراعية وتيسير البيع والشراء المباشر بين أطراف المنظومة. وتتضمن معروضات المنصة البذور والتقاوي والأسمدة والمبيدات والمعدات والآلات والأجهزة التكنولوجية الحديثة المستخدمة في الإنتاج، إضافة إلى عرض وتسويق وتجارة مخرجات الإنتاج الزراعي من حاصلات زراعية، وتتضمن خدمات
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الدكتور-محمد-معيط-وزير-المالية

المالية: تخصيص 7 مليارات جنيه لخطة التحول الرقمي

قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن القيادة السياسية تسعى لبناء قدرات الدولة وتطويرها من خلال المنظومة الآلية الموحدة للتحول الرقمي، الذي يعد من أهم محفزات النمو الاقتصادي، وبناء اقتصاديات تنافسية ومتنوعة، وإقامة مجتمعات حديثة داعمة للمعرفة والابتكار وجاذبة للاستثمارات، وتحقيق التكامل بين قواعد البيانات لتقديم خدمات مميكنة للمواطنين، في إطار إستراتيجية "مصر 2030"، وأضاف الوزير في بيان صحفي اليوم أنه تم تخصيص ،7 مليارات جنيه بموازنة 2019/ 2020، لمشروع تطوير وتحديث البنية المعلوماتية والمحتوى الرقمي.
اورنچ- مصر- تكرّم -أوائل -الثانوية -العامة- لعام- 2019

اورنچ مصر تكرِّم أوائل الثانوية العامة لعام 2019

تواصل اورنچ، أسرع شبكة في مصر، دورها المجتمعي ومسؤوليتها تجاه الشباب ودعمهم وتحفيزهم بتنظيم حفل تكريم أوائل الثانوية العامة، تأكيدًا على اعتزاز الشركة بالجهد الذي بذله الطلاب من أجل التفوق والريادة. أقيم حفل التكريم بالمقر الرئيس لشركة اورنچ مصر في القرية الذكية، في حضور المهندس ياسر شاكر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، والقيادات التنفيذية بالشركة، والطلاب المتفوقين. وفي بداية حديثه أوضح المهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لارونچ مصر أن العنصر البشري هو من يصنع الفارق وأن الشباب المصري طموح بطبيعته ولا يعرف المستحيل.
قمح (2)

وزير التموين: احتياطي القمح يكفي 4.8 شهر

قال وزير التموين علي المصيلحي، اليوم الأحد، إن احتياطي مصر الاستراتيجي من القمح يكفي استهلاك 4.8 شهر، مضيفا أن مخزون الزيوت النباتية يغطي 3.7 شهر والسكر 7.8 شهر، وذلك بحسب تصريحات له لوكالة "رويترز". يذكر أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أوضح في إنفوجراف نشره، في أغسطس الماضي، على صفحته الرسمية عبر موقع "فيسبوك"، أن حجم إنفاق الدولة على دعم السلع التموينية ارتفع ليصل إلى 89 مليار جنيه في موازنة 2019 - 2020 مقارنة بـ86.2 مليار جنيه في موازنة 2018 - 2019.
زحام-داخل-الفصول

بتمويل 50 ألف جنيه.. تفاصيل قرض المدارس ببنك ناصر

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي استمرار بنك ناصر الاجتماعي في تقديم برنامج تمويل سداد المصروفات المدرسية، وذلك تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد. وقال شريف فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة البنك والعضو المنتدب، إن هدف البرنامج هو إتاحة التعليم للجميع؛ لذلك لا يوجد حد معين لعدد الطلاب في الأسرة الواحدة، وأوضح أن القرض يستهدف أصحاب الوظائف الحكومية وأصحاب المعاشات، بالإضافة إلى ورَثتهم والعاملين في القطاع الخاص، فضلا عن أصحاب المهن الحرة. وأضاف أن استهداف كل هذه الفئات يتيح الفرصة لرفع معدلات الالتحاق بالمدارس.
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دواجن (2)

فرمان حكومي.. وقف استيراد الدواجن من الخارج

قال الدكتور نبيل درويش، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، اليوم الجمعة، إن اتحاد منتجي الداوجن، عقد اجتماع مع وزارة الزراعة ممثلة في الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة، والجهات المعنية بالوزارة، لاتخاذ قرارا بوقف استيراد الدواجن من الخارج، نظرًا للتدني الموسمي الراهن في أسعار منتجات الدواجن بالسوق المصرية، وانخفاض الطاقة الشرائية عقب عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا أن القيادة السياسية حريصة على مواجهة الأزمة الراهنة وحماية صناعة الدواجن المصرية من تداعياتها المحتملة.
بطاطس

هل تعاني مصر عجزا شديدا في البطاطس؟ الزراعة تجيب

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم الخميس، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء تفيد بوجود عجز شديد في محصول البطاطس وارتفاع أسعارها بالأسواق نتيجة احتكار التجار كميات كبيرة من المحصول، وتواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي, والتي نفت تلك الأنباء تماما، مشددة على أن المخزون الاستراتيجي لمحصول البطاطس مطمئن ويكفي احتياجات المواطنين لمدة 6 أشهر، بما يضمن ثبات واستقرار أسعار البطاطس بالأسواق.
.نفوق-الأسماك (1)

أسماك ميتة ومياه ملوثة.. متى تنتهي أزمة بحيرة قارون؟

خلال الفترة الماضية زادت نسبة نفوق الأسماك ببحيرة قارون، وطفت على سطح المياه كميات كبيرة من الأسماك النافقة، نتيجة ارتفاع نسبة التلوث فيها بشكل كبير لدرجة حولتها إلى بيئة مميتة لأغلب الكائنات البحرية. ورغم مرور سنوات على تكرار تلك الأزمة وعمل أبحاث وفحوصات للوقوف على أسبابها والعمل على حلها من الجهات المختصة، فإنه إلى الآن لم يبدأ على أرض الواقع أي علاج حقيقى لهذه المحمية الطبيعية التى أصبحت بلا أي حماية، الأمر الذى يطرح تساؤلا بشأن أسبابها، ومتى ستنتهى؟
افتتاح-مركز-خدمة-عملاء -شركة-أورانج (2)

تفاصيل افتتاح مركز اورنچ بالمنطقة التكنولوجية بأسيوط

افتتح اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يرافقه اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط والمهندس ياسر شاكر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة اورنچ مصر؛ مركز خدمة عملاء شركة اورنچ بالمنطقة التكنولوجية بمدينة أسيوط الجديدة؛ والذي تم من خلاله إتاحة أكثر من 250 فرصة تدريب وعمل كمرحلة أولى للشباب من محافظة أسيوط والمحافظات المجاورة، جاء ذلك خلال زيارة الدكتور عمرو طلعت لمحافظة أسيوط لافتتاح وتفقد عدد من مشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المنطقة التكنولوجية بمدينة أسيوط الجديدة.
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