إي فاينناس تدشن «منصة الزراعة الإلكترونية» للمزارعين

دشنت اليوم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إي فاينانس»، منصة AgriMisr.com الإلكترونية لدعم القطاع الزراعي

تحرير:أحمد البرماوي ٠٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

ابراهيم سرحان

منصة AgriMisr.com الإلكترونية، هي المنصة الأولى والوحيدة المتخصصة في كل عمليات دعم القطاع الزراعي في مصر، وتقدم المنصة كما هائلا من الخدمات متعددة الأوجه، فهي تعد منصة تجارة إلكترونية وفي الوقت ذاته منصة مالية رقمية كما أنها ستتضمن دليلا إرشاديا لتوعية المزارعين ومساعدتهم على تحسين الإنتاجية، فضلا عن أنها ستصبح قاعدة بيانات فريدة من نوعها عن كل بيانات القطاع الزراعي في مصر، وتوفر منصة AgriMisr.com خدمة عرض وبيع كل مدخلات ومستلزمات الإنتاج الزراعي والخدمات المعاونة.

كما تقدم المنصة خدمة تسويق الحاصلات الزراعية وتيسير البيع والشراء المباشر بين أطراف المنظومة. وتتضمن معروضات المنصة البذور والتقاوي والأسمدة والمبيدات والمعدات والآلات والأجهزة التكنولوجية الحديثة المستخدمة في الإنتاج، إضافة إلى عرض وتسويق وتجارة مخرجات الإنتاج الزراعي من حاصلات زراعية، وتتضمن خدمات