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كريم عبد العزيز وأحمد عز يتصدران بوستر «كيرة والجن»

تحرير:التحرير ٠٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٥٦ م
أحمد عز وكريم عبد العزيز
أحمد عز وكريم عبد العزيز
بدأت شركة "سينرجي فيلمز"، الاستعدادات والتحضيرات لفيلم "كيرة والجن"، المأخوذ عن رواية "1919" للكاتب أحمد مراد، بطولة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز، والذي يجسدان شخصيات "كيرا والجن" بحسب الرواية، من إخراج مروان حامد. ووضعت الشركة خطة إنتاجية محكمة لتقديم عملا سينمائيا ضخما خلال الفترة المقبلة، وأبرز نقاط تلك الخطة، بناء ديكورات ضخمة للحقبة الزمنية التي يدور حولها الفيلم، فضلا عن تصميم الملابس التي تناسب الوقت والزمن، فضلا عن جلب معدات التصوير من الخارج، بالإضافة لأعمال الجرافيكس والمونتاج الذي سيتم تنفيذها في أوروبا.
الفيلم يرصد حقبة مهمة في تاريخ مصر أثناء ثورة 19، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصري في فترة الاحتلال الإنجليزي أبان ثورة 1919، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الانجليزي وقت الثورة حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيون خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال.وحددت
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طارق-الشناوي (2)

أسماء النقاد المشاركين في الدورة 41 لمهرجان القاهرة

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن مشاركة 42 ناقدا من 13 دولة عربية في لجنة تحكيم النسخة الأولى من "جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية"، والتي يستضيفها المهرجان، ضمن فعاليات دورته الـ41 نوفمبر المقبل. وتقام المبادرة بشراكة بين مركز السينما العربية ومنظمة ترويج السينما الأوروبية-European Film Promotion، التي تجمع 37 مؤسسة من 37 دولة أوروبية، حيث يختار النقاد المشاركين في لجنة التحكيم قائمة قصيرة من الأفلام الأوربية التي تمثل بلادها في منافسات أوسكار لأفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية، وتمنح الجوائز للفائزين في احتفالية خاصة على هامش المهرجان.

سارندون تشكك في الأوسكار: الجوائز تُشترى ولا تُمنح

انتقدت الممثلة الأمريكية سوزان سارندون، خلال مشاركتها في مهرجان تورنتو السينمائي، جوائز الأسكار، معبرةً أنها باتت تشترى أكثر مما تمنح عن جدارة. وأوضحت: "لم يكن ثمة حاجة إلى إنفاق المال عندما رُشحت خمس مرات وفزت مرة" بأوسكار أفضل ممثلة عن دورها في "ديد مان ووكينج" (1995). وأضافت: "هذا الأمر لن يحصل الآن"، منددةً بحملات الضغط التي غالباً ما تشن على مدى أشهر قبل منح الجوائز. ?وأتى كلام سارندون خلال مشاركتها، مع فيلم "بلاكبيرد"، في مهرجان تورنتو الدولي للسينما، وهو الأكبر في أمريكا الشمالية، ويستمر حتى 15 سبتمبر.
خالد-الصاوى (2)

تفاصيل دور خالد الصاوي في فيلمه الجديد «نوستالجيا»

يستعد النجم خالد الصاوي لتصوير فيلمه الجديد "نوستالجيا"، والذي يشارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم الشباب، كما تظهر النجمة نيللي كريم ضيفة شرف خلال الأحداث، ويجسد الصاوي شخصية طبيب نفسي ومعالج للعديد من الشخصيات العامة. والفيلم تدور أحداثه في إطار رومانسي لايت، حيث يناقش يوميات الجيل الجديد من الشباب والمواقف التي يتعرضون لها خلال حياتهم اليومية، ويعد "نوستالجيا" هو الاسم النهائي للعمل ويشارك فيه مجموعة كبيرة من الفنانين الشباب ونجوم كبار كضيوف شرف خلال الأحداث، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد سلامة.
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ولاد رزق

هل ينجح «ولاد رزق 2» في اللحاق بـ«الفيل الأزرق2»؟

لا يزال الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق» بطولة النجم كريم عبدالعزيز، يتصدر إيرادات شباك التذاكر، إذ بلغ إجمالي ما حققه الفيلم بعد مرور 34 يوما على طرحه، نحو 90 مليونا و495 ألفا و224 جنيها، ومن المتوقع حصول الفيلم على لقب أول عمل سينمائي يحصد 100 مليون جنيه، الفيلم من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، بطولة هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، شيرين رضا وتارا عماد، ويستكمل «الفيل الأزرق 2» أحداث الفيلم بعد مرور 5 سنوات، على زوج دكتور يحيى من لبنى، وابتعاده عن الطب النفسي وعمله بإحدى الشركات الكبرى فى السوق.
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أحمد عز يحتفل بعيد ميلاد كريم عبد العزيز بهذه الصورة

هنأ الفنان أحمد عز، كريم عبد العزيز، بعيد ميلاده عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، ونشر صورة تجمعه بكريم وعلق عليها قائلا: "كل سنة وأنت طيب يا سوبر ستار". ويشارك الثنائي في موسم عيد الأضحى، حيث يعرض لأحمد عز فيلم "ولاد رزق2" الذي يشارك فى بطولته كل من عمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان وإنتاج "سينرجي فيلمز" لمالكها تامر مرسي، ويعرض لكريم عبد العزيز فيلم "الفيل الأزرق 2".
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إيرادات أفلام العيد.. «الفيل الأزرق» يحافظ على وجوده

تشهد دور العرض إقبالا جماهيريا كبيرا خلال موسم عيد الأضحى، إذ بلغت حصيلة شباك التذاكر فى ثالث أيام العيد 19 مليونا و577 ألفا و693 جنيها، وتصدر القائمة فيلم «ولاد رزق 2- عودة أسود الأرض» بطولة أحمد عز، محققا 7 ملايين و969 ألفا و881 جنيها، والفيلم من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان، وبطولة عمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي وأحمد داوود. ويأتي فى المركز الثاني فيلم «خيال مآتة» بطولة أحمد حلمي، محققا 6 ملايين و60 ألفا و811 جنيها، والفيلم من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج خالد مرعي، وبطولة منة شلبي وخالد الصاوي وحسن حسنى.
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أحمد عز يواصل التصدر بـ«ولاد رزق2».. وهذا ما حققه

يواصل الجزء الثاني من فيلم «ولاد رزق- عودة أسود الأرض»، تصدره للإيراد اليومي، إذ بلغت إيرادات ثالث أيام عيد الأضحى 7 ملايين و969 ألفا و881 جنيها، وبذلك اقترب إجمالي إيرادات الفيلم فى أقل من أسبوع من 36 مليونا، بواقع 35 مليونا و481 ألفا و400 جنيه، ليتجاوز الرقم الذي حققه خلال الجزء الأول الذى عرضه قبل 3 سنوات، فى أقل من 4 أيام، بفارق 13 مليون جنيه، والفيلم من بطولة «أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين»، وتأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجي فيلمز لمالكها تامر مرسي.
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