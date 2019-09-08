كريم عبد العزيز وأحمد عز يتصدران بوستر «كيرة والجن»

تحرير:التحرير ٠٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٥٦ م

أحمد عز وكريم عبد العزيز

بدأت شركة "سينرجي فيلمز"، الاستعدادات والتحضيرات لفيلم "كيرة والجن"، المأخوذ عن رواية "1919" للكاتب أحمد مراد، بطولة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز، والذي يجسدان شخصيات "كيرا والجن" بحسب الرواية، من إخراج مروان حامد. ووضعت الشركة خطة إنتاجية محكمة لتقديم عملا سينمائيا ضخما خلال الفترة المقبلة، وأبرز نقاط تلك الخطة، بناء ديكورات ضخمة للحقبة الزمنية التي يدور حولها الفيلم، فضلا عن تصميم الملابس التي تناسب الوقت والزمن، فضلا عن جلب معدات التصوير من الخارج، بالإضافة لأعمال الجرافيكس والمونتاج الذي سيتم تنفيذها في أوروبا.

الفيلم يرصد حقبة مهمة في تاريخ مصر أثناء ثورة 19، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصري في فترة الاحتلال الإنجليزي أبان ثورة 1919، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الانجليزي وقت الثورة حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيون خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال.وحددت