بعد تعيين بن سلمان.. هل تتغير سياسة النفط السعودية؟

الأمير عبدالعزيز، وهو مسؤول كبير بوزارة الطاقة، وأخ غير شقيق لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لكن لا يُعتقد أنهما قريبان، حيث إن الفارق العمري بينهما كبير

تحرير:أحمد سليمان ٠٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٥٧ م

أرامكو

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، فجر اليوم الأحد، أمرا ملكيا، اقتضى تعيين عدد من المسؤولين في مناصب جديدة. حيث نصت الأوامر الملكية على إعفاء المهندس عبدالعزيز بن عبدالله نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة من منصبه، وتعيين المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل في المنصب، بالإضافة إلى تعيين الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود سفيرًا لخادم الحرمين الشريفين لدى البحرين. إلا أن الأمر الملكي الأبرز، ذلك الذي اقتضى تعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزيرا للطاقة في المملكة وذلك خلفا لخالد الفالح.

وأشارت شبكة "بلومبرج" الأمريكية، إلى أن تعيين العاهل السعودي، لنجله الأمير عبدالعزيز وزيرا للطاقة، يعد سابقة، حيث يعد الأمير أول فرد من العائلة المالكة يتولى هذا المنصب. الأمير عبدالعزيز، وهو مسؤول كبير بوزارة الطاقة منذ فترة طويلة، هو أخ غير شقيق لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لكن لا يُعتقد أنهما