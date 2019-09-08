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بعد تعيين بن سلمان.. هل تتغير سياسة النفط السعودية؟

الأمير عبدالعزيز، وهو مسؤول كبير بوزارة الطاقة، وأخ غير شقيق لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لكن لا يُعتقد أنهما قريبان، حيث إن الفارق العمري بينهما كبير
تحرير:أحمد سليمان ٠٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٥٧ م
أرامكو
أرامكو
أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، فجر اليوم الأحد، أمرا ملكيا، اقتضى تعيين عدد من المسؤولين في مناصب جديدة. حيث نصت الأوامر الملكية على إعفاء المهندس عبدالعزيز بن عبدالله نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة من منصبه، وتعيين المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل في المنصب، بالإضافة إلى تعيين الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود سفيرًا لخادم الحرمين الشريفين لدى البحرين. إلا أن الأمر الملكي الأبرز، ذلك الذي اقتضى تعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزيرا للطاقة في المملكة وذلك خلفا لخالد الفالح.
وأشارت شبكة "بلومبرج" الأمريكية، إلى أن تعيين العاهل السعودي، لنجله الأمير عبدالعزيز وزيرا للطاقة، يعد سابقة، حيث يعد الأمير أول فرد من العائلة المالكة يتولى هذا المنصب. الأمير عبدالعزيز، وهو مسؤول كبير بوزارة الطاقة منذ فترة طويلة، هو أخ غير شقيق لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لكن لا يُعتقد أنهما
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بشكل مفاجئ.. نقل أمير الكويت للمستشفى في أمريكا

في تطور مفاجئ، أفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا"، بأن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح، دخل أحد المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية التي يزورها حاليا، وذلك لـ"استكمال فحوصات طبية"، قبل لقاء مرتقب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذ نقلت الوكالة الرسمية عن وزير الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح، إن اللقاء الذي كان مقررًا خلال أيام، سيتم تأجيله إلى موعد لاحق لم يتم تحديده بعد.
فيصل محمد صالح وزير الإعلام السوداني

الحكومة السودانية تؤدي اليمين الدستورية أمام البرهان

أدى وزراء الحكومة الانتقالية في السودان، اليمين الدستورية، في القصر الجمهوري اليوم الأحد، أمام رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، ورئيس القضاء عباس بابكر، وتعد حكومة حمدوك الحكومة الأولى بعد عزل الرئيس السابق عمر البشير الذي حكم عزل بعدما حكم البلاد على مدار 30 عاما، ومن المقرر أن تحكم السودان بموجب اتفاق لتقاسم السلطة مدته 3 سنوات، تم التوصل إليه الشهر الماضي، بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير.
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تقرير بريطاني: تورط 4 أمراء في قطر بدعم الإرهاب

يوما تلو الآخر، تتجه أنظار المجتمع الدولي إلى قطر كونها الدولة الأولى الراعية للإرهاب، لا سيما في ظل احتضانها عددا من القيادات المتطرفة كـ"تنظيم القاعدة وداعش وطالبان.. وغيرها"، وهو ما لم تنفِه الدوحة مرارا وتكرارًا. تقارير أوروبية، كشفت اليوم الأحد، عن تورط 4 أمراء من الأسرة الحاكمة في الدوحة، بينهم شقيقان لتميم بن حمد أمير قطر الحالي، في تمويل الإرهاب وأعمال إجرامية في دول مختلفة حول العالم. وأكدت التقارير، وجود سياسة ممنهجة لنظام الحمدين في تمويل الإرهاب، مفندة مزاعم قطرية عن وجود حالات فردية، وفقا لـ"جلوبال ووتش أناليسيس" البريطانية.
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بيان سعودي إماراتي عن اليمن: يجب وقف عدوان الحوثي

أكدت السعودية والإمارات، اليوم الأحد، ضرورة العمل بجدية مع اللجنة المشتركة التي شكلت من التحالف العربي والأطراف التي نشبت بينها الفتنة. وأوضحت السعودية والإمارات في بيان لهما، أنه من الضروري التوقف بشكل كامل عن القيام بأي تحركات أو نشاطات عسكرية أو القيام بأي ممارسات أو انتهاكات ضد المكونات الأخرى. وتابع البيان: "عملت الدولتان وبتنسيق وثيق مع مختلف الأطراف اليمنية على متابعة الالتزام بالتهدئة ووقف إطلاق النار والتهيئة لانطلاق الحوار بشكل بنّاء يساهم في إنهاء الخلاف ومعالجة آثار الأزمة".
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الملك-سلمان

بأوامر ملكية.. إقالة وزير الطاقة السعودي ونائبه

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم السبت، أمرا ملكيا بإعفاء وزير الطاقة خالد بن عبد العزيز الفالح من منصبه، وتعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود خلفا له، كما أمر بإعفاء عبد العزيز بن عبد الله بن علي العبد الكريم نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة من منصبه، وعين مكانه المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل نائبا بالمرتبة الممتازة، وأصدر أمرا ثالثا بتعيين الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود سفيراً لخادم الحرمين الشريفين، لدى البحرين بالمرتبة الممتازة. بحسب وكالة الأنباء السعودية.
محمد-سعفان

100 وظيفة في السعودية بـ10 آلاف جنيه.. تعرف عليها

أعلنت وزارة القوى العاملة، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، عن استمرارها في قبول طلبات 100 وظيفة للعمل على مهنة جزار دواجن لشركة المراعي بالمملكة العربية السعودية، حتى بعد غد الخميس، موضحة أن المرتب الأساسي للمهنة 10 آلاف و600 جنيه بدولة العمل، بالإضافة إلى توفير المسكن لأعزب، وتأمين صحي، وعقد العمل وإجازة سنوية بتذكرة طيران ذهاب وعودة، ومصاريف وأتعاب التوظيف والتأشيرة وتذكرة السفر على حساب الشركة الطالبة، ولن تقبل أي طلبات غير مستوفاة للشروط المطلوبة.
البشير

البشير يعترف بتلقي 91 مليون دولار من السعودية والإمارات

كشف المحقق في قضية اتهام الرئيس السوداني السابق عمر البشير، عن أنه أفصح عن مصدر جزء كبير من الأموال التي عثر عليها في منزله، إذ أقر باستلامه 90 مليون دولار من السعودية ومليون دولار من الإمارات، بحسب "الوكالة الألمانية". وحضر البشير، اليوم الاثنين، محاكمته، للمرة الأولى. ويواجه اتهامات تتعلق بحيازة المال الأجنبي واستلام هدايا بصورة غير رسمية. وانعقدت الجلسة بمعهد العلوم القضائية والقانونية بحي أركويت جنوب شرقي الخرطوم، وتم خلالها استجواب الشاكي والمتحري من قبل محامي الاتهام والدفاع، وفقا لشبكة الشروق السودانية.
تركى-المالكى (2)

تشكيل لجنة سعودية إماراتية لمتابعة الانسحاب من عدن

قال تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، اليوم الإثنين: "إن ميليشيات الحوثي تمثل تهديدًا للملاحة في جنوب البحر الأحمر"، مؤكدًا أن العمليات الإرهابية لـ"داعش" في عدن كانت بداية الفتنة. وأوضح التحالف في بيان له، أن السعودية والإمارات نجحتا في تهدئة الوضع في عدن ودعوة الأطراف اليمنية للحوار، مثمنا "قبول الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي لدعوات الحوار". وتابع: "سيتم تشكيل لجنة سعودية إماراتية للإشراف على الانسحاب من المنشآت بعدن". كانت الحكومة اليمنية جددت ترحيبها بـ"الدعوة المقدمة من السعودية لعقد اجتماع حول عدن".
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