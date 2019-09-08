طلع البدر علينا ولا يزال... (3)

د. مجدي العفيفي

٠٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠١ م

ما أحوجنا إلى نظرة منك سيدنا يا صاحب الهجرة.. -صلَّى الله عليك وملائكته- وما أشد احتياجنا إلى نفحة منك.. ولفحة منك.. وطاقة جديدة من آثارك ومآثرك ومأثوراتك ومروياتك وأطروحاتك، إنها (الحبل السري) الذي يريدون أن يقطعوه، سكاكينهم حادة وحارة ومسنونة، ومن يملك السكين فدونه مسكين، ونحن مسكونون بالأوجاع.. لكننا نقاوم ونقوم، حين تتجلى مناسبة من مناسباتنا الجوهرية فنتخلى عن الهوامش، ونتحلى بإيقاظ المزيد من الشعور القومي، وتؤجج فينا نار الولاء.

سيدنا.. نورك لما يزل فينا متوهجا.. بل في الدنيا كلها.. وما هذا الرعب الكامن في أعماقهم.. وما هذه المحاربة بكل الوسائل إلا الدليل على (التوهج المحمدي). أرجوك يا سيدي أن تصلي علينا فإن صلاتك سكن لنا.. صلاتك نور لنا.. ونار على المتربصين بنا.. مؤصدة. أخبرك سيدنا -صلَّى الله عليك وملائكته- إننا نخوض قرنا

سيدنا.. نورك لما يزل فينا متوهجا.. بل في الدنيا كلها.. وما هذا الرعب الكامن في أعماقهم.. وما هذه المحاربة بكل الوسائل إلا الدليل على (التوهج المحمدي). أرجوك يا سيدي أن تصلي علينا فإن صلاتك سكن لنا.. صلاتك نور لنا.. ونار على المتربصين بنا.. مؤصدة.

أخبرك سيدنا -صلَّى الله عليك وملائكته- إننا نخوض قرنا جديدا.. متدثرين برداء محبتك.. حتى وإن صارت قلوب بعضنا على بعضنا أشد من الحجارة قسوة.. لكنها أرحم من قسوتهم، وشراستهم المتحضرة، وحقدهم الدفين.. ونحن بدورنا لابد أن نفيق من الانسياق بالانشغال بالصراخ في الآبار، والاشتغال بالصراع في الديار، والاستسلام للصداع بالانهيار.

ودعونا -ونحن نتدثر بضياء مناسبة الهجرة العظيمة هذه الأيام- نقرأ هذا المشهد الذي أرسله صديق موثوق به، ويحمل من الدلالات الكثير ويشي بالمخبوء في ضمير مسكون بالحقد الدفين من قبل باحث ومفكر من أبناء من يزعمون أنهم يملكون زمام العالم وزعامته: الدول العميقة في الولايات المتحدة الأمريكية، وإسرائيل، وبريطانيا، وأوروبا، وحلف الأطلسي، ووكالات المخابرات الأمريكية والإسرائيلية والبريطانية والأوروبية، وهيئة الأمم، والجمعيات السرية، والصهيونية، والماسونية، وفرسان المعبد، وأرباب المال، وتجار السلاح، وبارونات النفط، وأساتذة الجامعات.. و..و.. إلى آخر هذه العائلة المسمومة.

أستعيد شريط هذا المشهد لعلنا نهجر ما نحن فيه من غيبوبة لنهاجر إلى المكانة التي نستحقها وهي لنا رغم الذين يتوهمون أن قوة واحدة يمكن أن تحكم هذا العالم..

كان جاره الإنجليزي -الذي كان يكبره بخمسة وثلاثين عامًا على الأقل، وكان محاضرًا في التاريخ العربي القديم والدراسات الإسلامية، وذلك في النصف الأول من سبعينات القرن الماضي- يلاطفه بأسلوب دافئ رصين، كونه يشبه إلى حد كبير ابنه الذي كان يقيم في ماليزيا، وزوجته من الأردن.. وقد شجعه أسلوبه في معاملته على الحوار الذي كان معظمه يأتي ردًّا على كثير من أسئلته المعلقة والمشحونة بعاطفة قومية مشتعلة، وكثير من آرائه وتحليلاته، لايزال حاضرًا بعقله الواعي، وعقله الباطن، ومنها (أنتم أمة تنام ولكن لاتموت ! وما علينا إلا أن نبقيكم نيامًا بقدر ما نستطيع).

- سألته: لماذا كل هذا العداء؟ وما الذي يضيركم إن استفقنا؟

- أجاب: هذا سؤال كبير، الجواب عليه ليس بسيطًا.. إنما سأحاول الاختصار بقدر الإمكان.. قبل 1400 عام كانت أساليب وأدوات الحضارة اليونانية القديمة، والرومانية التي ورثتها وأخذت عنها كل شيء تبسط نفوذها السياسي والاقتصادي والثقافي والديني على العالم القديم بما فيه بلادكم -العالم الذي من ضمنه الجزيرة العربية.

كان مجتمع الجزيرة العربية يتشكل من قبائل دائمة التذبذب والانتقال والأهواء والأغراض وهي مفككة الأوصال متفانية في حروبها يقاتل بعضها بعضًا؛ مرة يدخلون في أهل العراق تبعًا للفرس، وأخرى في أهل الشام تبعًا للروم، ولم يكن يجمعها من الدوائر والتشكيلات الإدارية والسياسية والاقتصادية بعد سقوط الممالك اليمانية إلا شكل بسيط ظهر في نهاية القرن السادس الميلادي بعد الغزو الحبشي للجزيرة، وهو: حلف الفضول الذي جاء مباشرة بعد حرب الفجار.. كان المشهد يبدو في منتهى الاستقرار في هذه المنطقة من العالم تحت حكم الفرس والرومان.

فجأة ظهر رجل اسمه (محمد) الذي سماه قومه: الصادق الأمين، والذي اكتسب صفات الزعامة والشرف والرأي والعزم والحزم والحلم، والتأمل والنبوءة، فأثرت تأملاته عن عقل خصب وبصيرة نافذة توجت بالنبوة.. قام محمد وعلى مدى ثلاثة وعشرين عامًا بإنضاج برنامج تجاوز فيه حدود المعجزات، وذلك من خلال سلوكه الشخصي، ورسالته السماوية، بتوحيد قبائل عرب الجاهلية التي كان من صفاتها الدنايا والرذائل التي ينكرها العقل السليم ويأباها الوجدان، وفي الوقت نفسه، كانت فيهم الأخلاق الفاضلة المحمودة من كرم، ووفاء، وإغاثة، وعزة نفس، وعزم، وحلم، وصدق، وأمانة، ونفور من الغدر والخيانة.. قام بتوحيدهم وصهرهم في بوتقة أخلاقه وتعاليمه السماوية حتى أصبحوا على ما يريد.. وما وعده لسراقة بسواري كسرى إلا أن يقول ما معناه إني أصنع أمة لها تاريخ الأرض من بعد!..

استطاع الإسلام بوثبته الهائلة الانتصار على الروم في اليرموك (636م) وعلى الفرس في القادسية (638م) ومع انكسار الروم والفرس بدأ العرب المسلمون بالتوسع والسيطرة على العالم القديم، فأصبحت الدولة الجديدة تمتد من فرنسا غربًا وشمالا إلى الصين شرقًا وذلك في القرن الأول من ميلادها..

إذن، أنشأ محمد رجالا إن عبتهم بشيء إلا أنهم دون الملائكة، وذلك من خلال تقديمه بوعد معلق في السماء.. فكيف نترككم الآن لتحقيق وحدة قومية عربية حدودها من الغرب إلى الشرق 12000 كم، ومن الشمال إلى الجنوب 8000 كم بمصادر طبيعية هائلة، إن توحدت، وبشعبٍ فتي إذا اقتنع سيصنع المعجزات خلال فترة نسبية قصيرة.. أنتم قلب العالم، فإذا أصبح قلب العالم سليمًا معافى تبعته الأطراف!

إذن، ما علينا إلا إبقاؤكم نيامًا بقدر ما نستطيع، إننا لا نستطيع أن نميتكم مادام القرآن فيكم.. أمة تنام ولكن لاتموت! علينا تأجيل يقظتكم بقدر المستطاع.. نحن نصنع نخبكم السياسية والاقتصادية فتكون مجبرة عن وعي ودراية أو بدونهما أحيانًا على تنفيذ مانريد..

- أخذ نفسًا عميقًا من غليونه: هل أجبت على سؤالك؟

- قلت: نعم.. ولا..

- قال: ما هي لاؤك؟

- قلت: أشرت في حديثك أكثر من مرة إلى: نحن.. فمن أنتم؟

- قال: نحن زعامة العالم.. الدول العميقة في الولايات المتحدة الأمريكية، وإسرائيل، وبريطانيا، وأوروبا، وحلف الأطلسي، ووكالات المخابرات الأمريكية والإسرائيلية والبريطانية والأوروبية، وهيئة الأمم، والجمعيات السرية، والماسونية، وفرسان المعبد، وأرباب المال، وتجار السلاح، وبارونات النفط، وأساتذة الجامعات.. وربما أكون أكثر تحديدا اليهودية- الصهيونية، وكي يزداد عجبك أضيف: الشيوعية.. هذا التحالف الهائل هو الذي يقوم بتنفيذ عمله الأوركسترالي مستخدمًا وسائله الجبارة من ثقافة وإعلام واقتصاد وعسكرة وتسخير ديني للحفاظ على إبقائكم نيامًا..

همست بما يشبه الأنين: (أمة تنام..) ثم رفعت صوتي كأني أُحَدِّثُ نفسي:

- ولكن لا تموت!!!

ترى...

هل نتمثل منظومة (نهجر.. لنهاجر..)؟

إن شجرتنا لا تزال مثمرة ويانعة، وإلا ما كل هذه الحجارة التي يقذفوننا بها ليل نهار في وسائلهم الإعلامية، في محافلهم في مؤلفاتهم.. في اختراعاتهم.. في صواريخهم... في تواطئهم.. في.. في.. في.. لكننا لا نعدم الأمل ولن نعدمه.. ما دامت مآذننا مشتعلة بـ(الله أكبر).. وقلوبنا ليست غلفا، وإن حاولوا إغلاقها بأقفالهم، أو حتى بأقفالنا، وهم مدهنون في ذلك.. ساعون إلينا بكل المساعي والأفاعي..! لكن صحوتنا.. صيحتنا.. صرختنا.. لا تضيع أدراج الرياح.. فالصباح فينا يتنفس.. والليل يعسعس.. فنحن أمة تنام لكن لاتموت..!

وكيف ونحن أمة (لا إله إلا الله.. محمد رسول الله)!!!