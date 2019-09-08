اورنچ مصر تكرِّم أوائل الثانوية العامة لعام 2019

٠٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٣ م

اورنج

تواصل اورنچ، أسرع شبكة في مصر، دورها المجتمعي ومسؤوليتها تجاه الشباب ودعمهم وتحفيزهم بتنظيم حفل تكريم أوائل الثانوية العامة، تأكيدًا على اعتزاز الشركة بالجهد الذي بذله الطلاب من أجل التفوق والريادة. أقيم حفل التكريم بالمقر الرئيس لشركة اورنچ مصر في القرية الذكية، في حضور المهندس ياسر شاكر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، والقيادات التنفيذية بالشركة، والطلاب المتفوقين. وفي بداية حديثه أوضح المهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لارونچ مصر أن العنصر البشري هو من يصنع الفارق وأن الشباب المصري طموح بطبيعته ولا يعرف المستحيل.

وأعرب شاكر خلال كلمته عن شعوره بالفخر بتواجده وسط أبناء وطنه من المتفوقين وطالبهم بمواصلة التفوق والمثابرة لتحقيق أحلامهم. وأكد أن الشركة تولي اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار في الشباب، وبالذات في مجال التعليم والمساهمة في خلق جيل من القادة الذين لديهم شعور بالانتماء والمشاركة الإيجابية في المجتمع. وفي