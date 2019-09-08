فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

الإعلان الرسمي لـ«هذه ليلتي» المشارك في «الجونة» (فيديو)

تحرير:محمد عبد المنعم ٠٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:١٣ م
هذه ليلتي
هذه ليلتي
أطلقت الصفحة الرسمية لفيلم «هذه ليلتي» البوستر الرسمي والمقدمة التشويقية، بعد اختياره للمنافسة في مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان الجونة السينمائي. الفيلم للمخرج يوسف نعمان، وقد حصل على جائزة الدعم المالى من مؤسسة كليك فاندنج لدعم مشاريع الأفلام القصيرة، بجانب دعم من الاتحاد الأوروبى واليونيسيف، وهو ثاني الأعمال الإخراجية لمخرجه، وتدور أحداثه حول سيدة فقيرة تصطحب طفلها المُصاب بمتلازمة داون لشراء الآيس كريم والاستمتاع باليوم، ويتجها لأحد مناطق القاهرة الراقية، فيواجها معاناة لم تكن متوقعة، إلا أن الأم تصر على اقتناص لحظات السعادة لطفلها.
ويشارك في بطولة الفيلم النجوم ناهد السباعي، شريف الدسوقي والطفل عمرو حسام، الفيلم سيناريو أحمد إيهاب عبد الوارث ويوسف نعمان، ومن إخراج يوسف نعمان. وقال المهندس نجيب ساويرس، رئيس مهرجان الجونة السينمائي، خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم للإفصاح عن تفاصيل الدورة الثالثة، إن مؤسسيه مروا بالمرحلة الصعبة من
اقرأ المزيد
احمد-عز-وكريم-عبد العزيز

كريم عبد العزيز وأحمد عز يتصدران بوستر «كيرة والجن»

بدأت شركة "سينرجي فيلمز"، الاستعدادات والتحضيرات لفيلم "كيرة والجن"، المأخوذ عن رواية "1919" للكاتب أحمد مراد، بطولة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز، والذي يجسدان شخصيات "كيرا والجن" بحسب الرواية، من إخراج مروان حامد. ووضعت الشركة خطة إنتاجية محكمة لتقديم عملا سينمائيا ضخما خلال الفترة المقبلة، وأبرز نقاط تلك الخطة، بناء ديكورات ضخمة للحقبة الزمنية التي يدور حولها الفيلم، فضلا عن تصميم الملابس التي تناسب الوقت والزمن، فضلا عن جلب معدات التصوير من الخارج، بالإضافة لأعمال الجرافيكس والمونتاج الذي سيتم تنفيذها في أوروبا.
طارق-الشناوي (2)

أسماء النقاد المشاركين في الدورة 41 لمهرجان القاهرة

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن مشاركة 42 ناقدا من 13 دولة عربية في لجنة تحكيم النسخة الأولى من "جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية"، والتي يستضيفها المهرجان، ضمن فعاليات دورته الـ41 نوفمبر المقبل. وتقام المبادرة بشراكة بين مركز السينما العربية ومنظمة ترويج السينما الأوروبية-European Film Promotion، التي تجمع 37 مؤسسة من 37 دولة أوروبية، حيث يختار النقاد المشاركين في لجنة التحكيم قائمة قصيرة من الأفلام الأوربية التي تمثل بلادها في منافسات أوسكار لأفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية، وتمنح الجوائز للفائزين في احتفالية خاصة على هامش المهرجان.

سارندون تشكك في الأوسكار: الجوائز تُشترى ولا تُمنح

انتقدت الممثلة الأمريكية سوزان سارندون، خلال مشاركتها في مهرجان تورنتو السينمائي، جوائز الأسكار، معبرةً أنها باتت تشترى أكثر مما تمنح عن جدارة. وأوضحت: "لم يكن ثمة حاجة إلى إنفاق المال عندما رُشحت خمس مرات وفزت مرة" بأوسكار أفضل ممثلة عن دورها في "ديد مان ووكينج" (1995). وأضافت: "هذا الأمر لن يحصل الآن"، منددةً بحملات الضغط التي غالباً ما تشن على مدى أشهر قبل منح الجوائز. ?وأتى كلام سارندون خلال مشاركتها، مع فيلم "بلاكبيرد"، في مهرجان تورنتو الدولي للسينما، وهو الأكبر في أمريكا الشمالية، ويستمر حتى 15 سبتمبر.
اقرأ المزيد من الأخبار
درة-وخالد سليم من كواليس مسلسل بلا دليل

درة تواصل تصوير «بلا دليل».. قبل سفرها للجونة (صور)

تواصل أسرة «بلا دليل» تصوير أحداث المسلسل من أجل الانتهاء من المشاهد المتبقية، وذلك بعد أن تحدد شهر أكتوبر المقبل، لعرض أولى حلقات المسلسل الذي ينتمي إلى فئة الأعمال الطويلة إذ تمتد أحداثه إلى (45) حلقة، «بلا دليل» هو ثانِي بطولة مطلقة للفنانة التونسية درة، التي خضعت خلال الفترة الماضية لتدريبات مكثفة؛ لكي تجيد العزف على إحد الآلات الموسيقية، خاصة أنها تجسد دور (حبيبة) وهي عازفة على آلة الهارب، ويشاركها فى بطولة المسلسل كل من خالد سليم، نيكولا معوض، حازم سمير، إسلام جمال، عمر الشناوي وجمال عبد الناصر.
اورنچ -مصر -ترعى -مهرجان -الجونة السينمائي -في --دورته- الثالثة‎

أورنچ مصر ترعى مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة

أعلنت "أورنچ مصر" الشركة الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتكاملة، عن رعايتها مهرجان الجونة السينمائي للعام الثاني على التوالي في دورته الثالثة التي تنعقد في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر 2019، بمنتجع الجونة في مدينة الغردقة على ساحل البحر الأحمر، وذلك في إطار مبادراتها الدائمة لتنمية المجتمع المصري ودعم الحركة الثقافية والفنية في مصر.
نجيب-ساويرس (2)

ساويرس: مهرجان الجونة ليس لـ«الفساتين» فقط

قال المهندس نجيب ساويرس، رئيس مهرجان الجونة السينمائي، إن مؤسسيه مروا بالمرحلة الصعبة من عمر المهرجان، مشيرًا إلى أن المهرجان ولد ناجحا منذ الدورة الأولى، لافتا إلى أنه عاشق للسينما ويقابل صناع السينما خارج حدود مصر، ويتحدثون عن المهرجان كأنه موجود منذ 20 عاما، منوهًا بأنه "اتبهدل" في الدورة الأخيرة من مهرجان كان السينمائي، حيث كان لديهم عدد كبير من الأزمات، وكانوا "غير كرماء مع الضيوف"، موجها الشكر لعمرو منسي المدير التنفيذي لمهرجان الجونة، على اهتمامه بالضيوف والبعد الفني.
مينا-مسعود

مينا مسعود في مهرجان الجونة.. وانتظار رد رامي مالك

حرص مهرجان الجونة السينمائي في دورتيه السابقتين على استضافة نجوم عالميين، أما هذا العام فستكون مفاجأة المهرجان استضافة نجوم عالميين حاصلين على جوائز عالمية وفي الوقت نفسه من أصول مصرية. وكشف انتشال التميمي، مدير مهرجان الجونة السينمائي، أن إدارة المهرجان تواصلت مع النجم الكندي من أصل مصري مينا مسعود، بطل فيلم "علاء الدين" ليحل ضيفًا على الدورة الثالثة من المهرجان، والتي من المقرر أن تنطلق في الفترة من 19 لـ27 سبتمبر المقبل، وأكد مينا حضوره، خاصة أن جدول أعماله يسمح له بحضور المهرجان.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org