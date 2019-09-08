الإعلان الرسمي لـ«هذه ليلتي» المشارك في «الجونة» (فيديو)

تحرير:محمد عبد المنعم ٠٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:١٣ م

هذه ليلتي

أطلقت الصفحة الرسمية لفيلم «هذه ليلتي» البوستر الرسمي والمقدمة التشويقية، بعد اختياره للمنافسة في مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان الجونة السينمائي. الفيلم للمخرج يوسف نعمان، وقد حصل على جائزة الدعم المالى من مؤسسة كليك فاندنج لدعم مشاريع الأفلام القصيرة، بجانب دعم من الاتحاد الأوروبى واليونيسيف، وهو ثاني الأعمال الإخراجية لمخرجه، وتدور أحداثه حول سيدة فقيرة تصطحب طفلها المُصاب بمتلازمة داون لشراء الآيس كريم والاستمتاع باليوم، ويتجها لأحد مناطق القاهرة الراقية، فيواجها معاناة لم تكن متوقعة، إلا أن الأم تصر على اقتناص لحظات السعادة لطفلها.

ويشارك في بطولة الفيلم النجوم ناهد السباعي، شريف الدسوقي والطفل عمرو حسام، الفيلم سيناريو أحمد إيهاب عبد الوارث ويوسف نعمان، ومن إخراج يوسف نعمان. وقال المهندس نجيب ساويرس، رئيس مهرجان الجونة السينمائي، خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم للإفصاح عن تفاصيل الدورة الثالثة، إن مؤسسيه مروا بالمرحلة الصعبة من