في ذكرى تأسيسها الخمسون| سامسونج تكشف عن هذه الأجهزة

خلال فاعليات معرض 2019 IFA سامسونج إلكترونيكس تحتفل بخمسة عقود من تصميم المستقبل، وتستعرض مجموعة واسعة من الأجهزة الذكية والمصممة لنمط الحياة المتطورة

تحرير:أحمد البرماوي ٠٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٠ م

احتفلت شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة بالذكرى السنوية الخمسين لتأسيسها في معرض IFA 2019، وأعلنت الشركة عن تعزيز تكنولوجيا QLED 8K بطرح خط كامل من شاشات التليفزيون QLED 8K، والابتكار في سوق الأجهزة المنزلية عبر إنتاج مجموعة ثلاجات BESPOKE القابلة للتخصيص، وتوسيع محفظة الأجهزة الداعمة لتقنية الجيل الخامس من سامسونج عبر إطلاق الهاتفين الجديدين Galaxy A90 5G وGalaxy Fold 5. وتأتي تلك العروض الجديدة لتعكس سعي سامسونج المستمر لتعزيز محفظة أعمالها بابتكار المنتجات والخدمات العصرية والجريئة ذات التصميم المستقبلي.

وتعليقا على ذلك قال بنجامين براون، كبير مسؤولي التسويق ونائب رئيس سامسونج أوروبا: "منذ إطلاق تليفزيون سامسونج التقليدي بالأبيض والأسود منذ ما يقرب من 50 عاما، بدأنا بتطوير أحدث التقنيات في مجال الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية والأجهزة المنزلية والهواتف الجوالة. وستستمر سامسونج في البناء على إرث الشركة

وتعليقا على ذلك قال بنجامين براون، كبير مسؤولي التسويق ونائب رئيس سامسونج أوروبا: "منذ إطلاق تليفزيون سامسونج التقليدي بالأبيض والأسود منذ ما يقرب من 50 عاما، بدأنا بتطوير أحدث التقنيات في مجال الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية والأجهزة المنزلية والهواتف الجوالة. وستستمر سامسونج في البناء على إرث الشركة وتوفير ابتكارات تجعل حياة العملاء أكثر سهولة".





تليفزيون QLED 8K الجديد مقاس 55 بوصة

منذ إطلاق جهاز تلفاز QLED 8K من سامسونج العام الماضي، ارتفع إجمالي مشتريات أجهزة تلفاز QLED بنسبة 200 % بشكل سنوي، وأدى هذا التبني السريع لأجهزة تليفزيون QLED إلى بيع أكثر من مليوني وحدة في جميع أنحاء العالم في النصف الأول من هذا العام، مما يؤكد التوجه المتزايد للمستهلكين لشراء أجهزة تلفاز بشاشة ضخمة عالية الجودة. وبهدف تعزيز المجموعة إلى أقصى حد ممكن، ستتم إضافة شاشة QLED 8K مقاس 55 بوصة إلى مجموعة QLED من سامسونج والتي تحتوي على شاشات بقياس 65 و75 و82 و85 بوصة.



سيتوفر تليفزيون QLED 8K بحجم 55 بوصة على مستوى العالم في شهر سبتمبر. ويؤكد هذا الإطلاق التزام سامسونج بتلبية متطلبات المستهلكين للحصول على مزيد من الخيارات عبر توفير مجموعة من الأحجام التي تناسب المنازل المختلفة. سيوفر البديل الجديد مقاس 55 بوصة، المزايا المتميزة المستمرة لمجموعة تليفزيون QLED 8K، بما في ذلك جودة الصورة التي لا تضاهى العمق والتفاصيل، وحجم الألوان بنسبة 100 %.





أجهزة BESPOKE المنزلية

مع استمرار المزج بين الأثاث والأجهزة المنزلية، تقوم سامسونج بإنشاء حلول منزلية قابلة للتخصيص أكثر من أي وقت مضى لتناسب مجموعة من احتياجات المستهلكين.



تحقيقا لهذه الغاية سيتم إطلاق ثلاجات BESPOKE الجديدة من سامسونج في أوروبا. تتناسب هذه الثلاجات، المصممة كوحدات نمطية، بسلاسة في مساحات مختلفة مع مجموعة واسعة من خيارات الأحجام المتاحة، بدءا من التصاميم ذات الباب الواحد إلى التصاميم ذات الأبواب الأربعة.





وقد ساهمت ابتكارات سامسونج في مجال أجهزة الطبخ، بإحداث تغييرات ملحوظة في حياتنا، وذلك عبر تقليل إنتاج معدل النفايات التي يتم إنتاجها حاليا في المنزل. وأعلنت الشركة عن تحقيق هذا الإنجاز في معرض IFA 2019، عبر كشف الستار عن تعاون استثنائي مع Whisk، مطور أنظمة الأطعمة الذكية.

وبما أن المنازل باتت أصغر حجما مع توجه الناس للسكن على نحو متزايد في المدن، فقد ركزت سامسونج جهودها على تقديم منتجات تتناسب مع أنماط حياة المستهلكين الحالية.

ويعتبر جهاز AirDresser، الذي يشبه خزانة الملابس أو المرآة العمودية، مكانا مثاليا لجعل الملابس أكثر انتعاشا، بالإضافة إلى ذلك، تطلق سامسونج جهاز Air Purifier AX9500، وهو أول جهاز لتنقية الهواء في العالم، يضمن التصميم المعياري لهذا الجهاز، تناسبه في مجموعة متنوعة من المنازل، وهو يعمل بواسطة نظام فلترة ثلاثي الطبقات، على تقليل الغازات الضارة والغبار والمواد المثيرة للحساسية في المنزل.



وبفضل مكنسة POWERstick Jet اللا سلكية الجديدة، سيستمتع المستهلكون بتجربة قدرة شفط رائدة تبلغ 200 واط، مع نظام HEPA Filtration ذي الطبقات الخمس وعمر البطارية الذي يدوم لمدة ساعة، ويمكن لهذه المكنسة التقاط 99.999% من جزيئات الغبار والمواد المثيرة للحساسية، مما يمنعها من العودة إلى البيئة المنزلية بفضل العادم الفراغي.





هاتف Galaxy A90 5G يدعم تقنية الجيل الخامس



منذ إطلاقها Galaxy S10 5G في وقت سابق من هذا العام تعمل سامسونج مع شبكة شركائها العالمية على توفير الأجهزة المعدة لاستخدام تقنية الجيل الخامس على نطاق واسع.



وعززت سامسونج مجموعة هواتفها الذكية المدعومة بتقنية الجيل الخامس عبر إطلاق هاتف Galaxy A90 5G الجديد، والذي سيكون متاحا في أوروبا اعتبارا من شهر أكتوبر. ويتيتح الهاتف للمستهلكين تحميل محتوى عالي الجودة ومشاركة مقاطع الفيديو على نحو مباشر وبسرعة؛ كما يأتي بشاشة FHD + Super AMOLED Infinity-U المتسعة بحجم 6.7 بوصة لتوفير تجربة سينمائية للمستخدم إلى جانب بطارية فعالة سعة 4،500 ميلي أمبير وكاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، مما يعني أن Galaxy A90 5G يوفر للمستهلكين الجهاز الأمثل لإنشاء المحتوى ونشره واستخدامه.



كما أكدت شركة سامسونج أيضا أن جهاز Galaxy Fold المرتقب سيكون متاحا باللونين الأسود والفضي اعتبارا من 18 سبتمبر 2019، في بلدان مثل فرنسا وألمانيا وسنغافورة والمملكة المتحدة، مع إطلاقه لاحقا في الولايات المتحدة. وسيكون الجهاز مزودا بتقنية الجيل الخامس في أسواق محددة، مما يوفر للمستهلكين اتصالا فائقا بالشبكة لتعزيز تجربة جديدة قابلة للطي.





تلتزم سامسونج بتزويد المستهلكين بتجربة مستخدم استثنائية دون المساومة على الجودة أو الحجم، فقد شهد الصيف الماضي أيضا إطلاق مجموعة كبيرة من المنتجات الجديدة الأخرى.



يوفر هاتفي Galaxy Note10 وNote10 + قوة وأداء رائدين على مستوى القطاع، حيث يمكّنان المستخدمين من إنجاز الأعمال بالطريقة التي يفضلونها وإبراز قدراتهم الإبداعية حتى أثناء التنقل. ويأتي Galaxy Tab S6 الجديد مع قلم S Pen وهو أول جهاز لوحي في العالم يحتوي على كاميرا مزدوجة مع عدسة Ultra Wide Lens وشاشة AMOLED فائقة قياس 10.5 بوصة. يجمع Galaxy Book S بين قدرات التنقل والاتصال التي يوفرها الهاتف الذكي والأداء الفائق لجهاز الكمبيوتر، وهو مخصص للأشخاص ذوي الإنتاجية العالية والذين يتنقلون على نحو مستمر.

أخيرا في 6 سبتمبر ستطلق سامسونج ساعة Galaxy Watch Active2 الجديدة.