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في ذكرى تأسيسها الخمسون| سامسونج تكشف عن هذه الأجهزة

خلال فاعليات معرض 2019 IFA سامسونج إلكترونيكس تحتفل بخمسة عقود من تصميم المستقبل، وتستعرض مجموعة واسعة من الأجهزة الذكية والمصممة لنمط الحياة المتطورة
تحرير:أحمد البرماوي ٠٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٠ م
سامسونج
سامسونج
احتفلت شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة بالذكرى السنوية الخمسين لتأسيسها في معرض IFA 2019، وأعلنت الشركة عن تعزيز تكنولوجيا QLED 8K بطرح خط كامل من شاشات التليفزيون QLED 8K، والابتكار في سوق الأجهزة المنزلية عبر إنتاج مجموعة ثلاجات BESPOKE القابلة للتخصيص، وتوسيع محفظة الأجهزة الداعمة لتقنية الجيل الخامس من سامسونج عبر إطلاق الهاتفين الجديدين Galaxy A90 5G وGalaxy Fold 5. وتأتي تلك العروض الجديدة لتعكس سعي سامسونج المستمر لتعزيز محفظة أعمالها بابتكار المنتجات والخدمات العصرية والجريئة ذات التصميم المستقبلي.
وتعليقا على ذلك قال بنجامين براون، كبير مسؤولي التسويق ونائب رئيس سامسونج أوروبا: "منذ إطلاق تليفزيون سامسونج التقليدي بالأبيض والأسود منذ ما يقرب من 50 عاما، بدأنا بتطوير أحدث التقنيات في مجال الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية والأجهزة المنزلية والهواتف الجوالة. وستستمر سامسونج في البناء على إرث الشركة
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وحدة -الحاسوب- الشخصي

Dell تكشف عن الحاسب الشخصي الأكثر مرونة في العالم

أعلنت "دل تكنولوجيز" عن طرح وحدة الحوسبة المكتبية المبتكرة OptiPlex 7070 Ultra، التي جاءت لتنشئ فئة جديدة تماماً من أجهزة الحاسوب المكتبية، وتخزّن تقنياتها الصغيرة والقوية رأسياً داخل حامل شاشة نحيل التصميم وخفيف الوزن، ما يخلق أذكى تصميم لوحدة حوسبة مكتبية تتميز بصغر حجمها، ويتمتع بتصميم موفر للمساحة، وذلك بالرغم من كونه مؤلفاً من وحدات متكاملة تمكّن العملاء من ترقية الحاسوب تعديل مواصفاته حسب الحاجة طوال دورة حياة المنتج. ويمكن ترقية الحاسوب الشخصي الأول ذي المساحة الصفرية من "دل" والشاشة، وصيانتهما بشكل منفصل.
عطل مفاجئ في ويكيبيديا

«ويكيبيديا» تعود للعمل بعد تعطلها بشكل مفاجئ

تعرضت موسوعة الإنترنت المجانية «ويكيبيديا» لعطل مفاجئ ولفترة وجيزة، أثر على إمكانية الوصول إليها من مناطق مختلفة حول العالم، وفقا لما ذكره موقع «داون ديتكتور» المتخصص في مراقبة مواقع الإنترنت. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، فإن المستخدمين الأكثر تضررا كانوا في أوروبا، وتحديدا في بريطانيا، وألمانيا، وإيطاليا، وبولندا، وفرنسا، وبعض دول الشرق الأوسط. وأثر العطل على إمكانية الوصول لصفحات الموسوعة بنسخها المختلفة، سواء على الهواتف الذكية، أو الأجهزة اللوحية، أو حتى الأجهزة المكتبية.
مؤتمر- نوكيا (7)

5 هواتف لكل الفئات.. ماذا قدمت نوكيا في معرض IFA؟

كشفت اليوم شركة HMD العالمية، المطورة لأجهزة هواتف نوكيا عن خمس هواتف نوكيا جديدة، إثنان منهما هواتف ذكية، وهما نوكيا 7.2 (NOKIA 7.2) المميز في فئته، والمزود بكاميرا ثلاثية فائقة القوة بقدرة 48 ميجا بيكسل، وعدسات ZEISS، ونوكيا 6.2 (Nokia 6.2) والذي يجمع بين شاشة عرض ذات وضوح مدهش PureDisplay، وكاميرا ثلاثية متطورة مدعومة بخصائص الذكاء الصناعي، كل ذلك في هاتف ذكي واحد سهل الاستخدام. وكشفت الشركة كذلك عن توسعها في فئة الهواتف الكلاسيكية، وذلك في إطار سعيها إلى مواكبة متطلبات شبكات الاتصالات الحديثة، وتطلعات المستهلكين في الأسواق المختلفة.
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مؤتمر- نوكيا (7)

5 هواتف لكل الفئات.. ماذا قدمت نوكيا في معرض IFA؟

كشفت اليوم شركة HMD العالمية، المطورة لأجهزة هواتف نوكيا عن خمس هواتف نوكيا جديدة، إثنان منهما هواتف ذكية، وهما نوكيا 7.2 (NOKIA 7.2) المميز في فئته، والمزود بكاميرا ثلاثية فائقة القوة بقدرة 48 ميجا بيكسل، وعدسات ZEISS، ونوكيا 6.2 (Nokia 6.2) والذي يجمع بين شاشة عرض ذات وضوح مدهش PureDisplay، وكاميرا ثلاثية متطورة مدعومة بخصائص الذكاء الصناعي، كل ذلك في هاتف ذكي واحد سهل الاستخدام. وكشفت الشركة كذلك عن توسعها في فئة الهواتف الكلاسيكية، وذلك في إطار سعيها إلى مواكبة متطلبات شبكات الاتصالات الحديثة، وتطلعات المستهلكين في الأسواق المختلفة.
شركات الموبايل الصينية

بمناسبة اليوم العالمي للتصوير.. أفضل 8 هواتف من حيث الكاميرا

المنافسة بين الشركات المصنعة للهواتف الذكية أصبحت على أشدها بعد التطور الكبير الذي نشهده على مدار الأيام الأخيرة، فبين كل شهر وآخر نجد شركة جديدة تطرح هاتفا يحوي تطورا ملحوظا في مكونات الأجهزة إما في البطارية أو سرعة الهاتف والمعالجة أو في حجم الشاشة وجودتها، وتبقى الكاميرا فرس رهان رئيسيا في كل منتج تصدره أي شركة من الشركات، لا سيما في ظل المنافسة بين الصين وماركاتها المختلفة في مقدمتها هواوي وأوبو وشاومي، وكوريا وعلامتها التجارية الشهيرة سامسونج وأمريكا وعلامتها أبل، وفي التقرير التالي نرصد أفضل هواتف ذكية من حيث الكاميرا.
اندرويد

جوجل تحذر 1.5 مليار مستخدم من برمجيات ضارة بأندرويد

يتم الآن شراء ملايين الهواتف الذكية الجديدة التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد بواسطة برامج ضارة وخبيثة مثبتة في المتجر، وفقًا لفريق الأبحاث الأمنية الخاص بشركة "جوجل" الأمريكية. أكدت مجلة "فوربس" الأمريكية أنه كانت هناك العديد من الشائعات حول وجود ملايين التطبيقات الضارة والخبيثة، التي يتم تحميلها من متجر التطبيقات "بلاي ستور"، ولكن المختلف هذه المرة هو أن التطبيقات تأتي محملة مسبقًا على الهواتف الذكية لشركات بعينها، وتستطيع تحميل برمجيات خبيثة أخرى.
galaxy book s (2)

سامسونج ومايكروسوفت.. ماتريد معرفته عن Galaxy book s

أعلنت شركة سامسونج إلكترونيكس، عن تعاونها الجديد والقوي مع شركة مايكروسوفت، وذلك خلال مؤتمرها الضخم الذي عقد بمدينة نيويورك الأمريكية للكشف عن هاتف Galaxy Note 10. وأسفر هذا التعاون المثمر عن إطلاق جهاز Galaxy Book S الجديد، وهو حاسب محمول نحيف يضم بطارية يصل عمرها إلى 23 ساعة، ويعمل بنظام تشغيل ويندوز 10، وذلك بسعر 999 دولارًا، ومن المنتظر أن يتم إتاحته بالأسواق في شهر سبتمبر المقبل. ويضم جهاز Galaxy Book S شاشة تعمل باللمس بقياس 13.3 بوصة، مع معالج Snapdragon 8cx ثماني النواة بتقنية 7 نانومتر.
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