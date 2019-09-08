محمد الشناوي يثير الذعر في مران الأهلي

تحرير:أحمد سعيد ٠٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:١٩ م

محمد الشناوي

تعرض محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لإصابة قوية على هامش الـ"تراي ماتش" المقام حاليًا على ستاد مختار التتش، بمقر النادي بالجزيرة، تحت قيادة رينيه فايلر المدير الفني للفريق، في إطار استعدادات الفريق لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا، ضمن ذهاب الدور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا. وأثار الشناوي الذعر في مران الأهلي، بعدما سقط في كرة مشتركة على كتفه، وتدخل الجهاز الطبي بقيادة خالد محمود، ولم يستطع حارس الأهلي استكمال المباراة التجريبية، ودخل علي لطفي بدلا منه.

وخرج الشناوي محمولًا رفقة خالد محمود طبيب الفريق، للعيادة الداخلية، من أجل إجراء فحص طبي على الكتف، وتحديد الإصابة بشكل سليم. ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الإصابة بشكل تفصيلي عقب نهاية المران، وإمكانية خضوع الشناوي لأشعة رنين مغناطيسي وتحديد موقفه من السفر إلى غينيا. ويتطلع الجهاز الفني بقيادة رينيه