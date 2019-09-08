رياضة

محمد الشناوي يثير الذعر في مران الأهلي

تحرير:أحمد سعيد ٠٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:١٩ م
محمد الشناوي
محمد الشناوي
تعرض محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لإصابة قوية على هامش الـ"تراي ماتش" المقام حاليًا على ستاد مختار التتش، بمقر النادي بالجزيرة، تحت قيادة رينيه فايلر المدير الفني للفريق، في إطار استعدادات الفريق لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا، ضمن ذهاب الدور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا. وأثار الشناوي الذعر في مران الأهلي، بعدما سقط في كرة مشتركة على كتفه، وتدخل الجهاز الطبي بقيادة خالد محمود، ولم يستطع حارس الأهلي استكمال المباراة التجريبية، ودخل علي لطفي بدلا منه.
وخرج الشناوي محمولًا رفقة خالد محمود طبيب الفريق، للعيادة الداخلية، من أجل إجراء فحص طبي على الكتف، وتحديد الإصابة بشكل سليم. ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الإصابة بشكل تفصيلي عقب نهاية المران، وإمكانية خضوع الشناوي لأشعة رنين مغناطيسي وتحديد موقفه من السفر إلى غينيا. ويتطلع الجهاز الفني بقيادة رينيه
اقرأ المزيد
هدف -الزمالك (4)

تشكيل الزمالك.. شيكابالا يقود الهجوم امام بيراميدز

أعلن الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز، المقرر انطلاقها في تمام التاسعة من مساء اليوم الأحد بتوقيت مكة المكرمة، في نهائي بطولة كأس مصر، على ملعب “استاد برج العرب “أمام 20 ألف مشجع، بقيادة طاقم التحكيم الروماني الذي يضم كلًا من: رادو ماريان باتريسكو، ويعاونه كل من رادو مارين، وأدريان حكمان مساعدان، ومارشال حكمًا رابعًا. الزمالك يأمل في تحقيق لقب كأس مصر للمرة 27 في تاريخه، وللمرة السادسة في السبع سنوات الأخيرة، وهو ما يدركه ميتشو، الذي من المتوقع أن يدفع بكل أوراقه في التشكيل الأساسي تحسبا لأي مفاجآت خلال اللقاء.
عبدالله السعيد

السعيد يقود بيراميدز أمام الزمالك في نهائي الكأس

أعلن الفرنسي سيباستيان ديسابر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، التشكيل الذي سيخوض به مواجهة نظيره الزمالك، التي ستقام في الثامنة مساء اليوم الأحد، على ملعب الجيش ببرج العرب، في نهائي بطولة كأس مصر، بحضور 20 ألف متفرج، بقيادة الطاقم التحكيم الروماني الذي يضم كلًا من: رادو ماريان باتريسكو، ويعاونه كل من رادو مارين، حكما مساعدًا، وأدريان حكمًا مساعدًا ثانيًا، ومارشال حكمًا رابعًا، ويطمح بيراميدز في لفوز على الفريق الأبيض، لاقتناص أول بطولة محلية في تاريخه.
هندريك -هيلمكه (1)

بسبب هندريك.. الفيفا يغرم الأهلي مليون دولار

أصدرت لجنة شئون اللاعبين بالاتحاد الدولي لكرة القدم، قرارها في شكوى اللاعب الألماني صاحب الأصول البرازيلية هندريك هيلمك، لاعب الأهلي السابق، بإلزام بطل الدوري المصري بدفع باقي قيمة عقده مع الفريق، والمقدرة بـ858 ألف و340 دولار، بالإضافة لـ135 ألف و360 دولار بقية مستحقات، بإجمالي يصل لنحو مليون دولار. وعلمت "التحرير" أن الفيفا أرسلت لمسؤولي الأهلي فاكسا رسميا بالقرار، ويحق للأهلي الاستئناف على الحكم الصادر بالمحكمة الرياضية في سويسرا خلال الفترة المقبلة.
اقرأ المزيد من الأخبار
محمد-يوسف

ماذا فعل محمد يوسف في آخر مران له مع الأهلي؟

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية على استاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، مساء اليوم الأحد، تحت قيادة محمد يوسف المدير الفني المؤقت للقلعة الحمراء، حيث يعد هذا المران هو الأخير له، بعد التعاقد مع السويسري رينيه فايلر والذي سيتولى مهمة تدريب الفريق بداية من غد، رفقة مساعديه مع استمرار سامي قمصان مدربا مساعدا. وخصص يوسف فقرة بدنية لمدة 20 دقيقة للاعبين في المران، تحت إشراف حسين عبدالدايم مساعد مخطط الأحمال، فيما قام يوسف بتخصيص تقسيمة قوية للاعبين في ختام المران، شهدت التركيز على بعض الجمل الفنية والخططية.
رينيه- فايلر‎ (2)

الأهلي يفاضل بين فايلر وياكين لتدريب الفريق

كشف مصدر مسؤول بالنادي الأهلي، عن آخر تطورات ملف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وأشار المصدر إلى أن هناك وفدا أهلاويا مكونا من خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي وأمير توفيق مدير إدارة التعاقدات والذي سافر صباح اليوم إلى سويسرا في إطار مفاوضاتهم مع أكثر من مدرب للاستقرار على المدير الفني الذي سيتولى المسئولية الفنية خلفا للأوروجوياني مارتن لاسارتي، الذى تمت إقالته عقب توديع مسابقة كأس مصر من دور الـ16 على يد فريق بيراميدز والخسارة بهدف دون رد.
عدالى-القيعى

عدلي القيعي: الزمالك أراد تأجيل الدوري لهذا السبب

أكد عدلي القيعي، مسشار التعاقدات بالنادي الأهلي، أن الزمالك أراد استئناف الدوري الممتاز لموسم 2018-2019، بعد نهاية مسابقة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي أقيمت في مصر من أجل حرمان الفريق الأحمر من رمضان صبحي، المعار من هيدرسفيلد تاون الإنجليزي. وقال مسشار التعاقدات بالقلعة الحمراء، في تصريحات عبر برنامج «ملك وكتابة» عبر قناة الأهلي: "كان هناك تخطيط لتأجيل مباريات الزمالك إلى ما بعد كأس الأمم الإفريقية من أجل حرمان الأهلي من رمضان صبحي بسبب انتهاء فترة استعارته الأولى".
الأهلى -واطلع برة (12)

كانو سبورت يضرب موعدًا مع الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

ضرب فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، موعدًا مع النادي الأهلي في دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد التعادل مع ميكيلي الإثيوبي بهدف لكل منهما، وتأهل الفريق الغيني بعد الفوز في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف واحد، وتعادل في مباراة الإياب بهدف لكل منهما، ليصعد بعد فوزه بنتيجة 3- 2 في مجموع المباراتين. وتقدم فريق ميكيلي الإثيوبي في الدقيقة 13 من الشوط الأول والتي كانت كافية للتأهل لمواجهة الأهلي، لكن كانو سبورت خطف التعادل في الدقيقة 40.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org