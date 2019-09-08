جيانا فاروق تفوز بذهبية الدوري العالمي للكاراتية

تحرير:علي الزيني ٠٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٢٠ م

جيانا فاروق

توجت جيانا فاروق، بذهبية وزن 61كجم للكاراتية، بعد فوزها على ليليا بطلة فرنسا، بنتيجة (4-3)، ضمن منافسات الدوري العالمي للكاراتية، المُقام حاليًا في اليابان، وكانت جيانا تأهلت إلى المباراة النهائية، عقب تغلبها أمس السبت على المصنفة الأولى على العالم الصينية ين يويان، بنتيجة (5-0) في نصف النهائي، ويعد الدوري، أحد المحطات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة في طوكيو 2020، وتشارك البعثة المصرية، في البطولة بكل من جيانا فاروق، وعلي الصاوي، وأحمد شوقي، وسارة عاصم، وفريال أشرف، ورضوى السيد، وطه طارق، وعبد الله ممدوح، وياسمين عطية، وعبدالله هشام.

وأعربت جيانا فاروق عن سعادتها، عقب فوزها بالميدالية الذهبية، وقالت في تصريحات صحفية: "حصولي على الذهبية جاء بعد منافسات قوية، هذه الذهبية تجعلني متفائلة، ولدي دافع قوي لتحقيق نتائج مشرفة، و ميدالية لمصر في الكاراتيه بأولمبياد طوكيو 2020". وواصلت: "إحراز ميدالية أولمبية، هو حلم لي وهدف أسعى له بقوة،