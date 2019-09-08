رياضة

جيانا فاروق تفوز بذهبية الدوري العالمي للكاراتية

تحرير:علي الزيني ٠٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٢٠ م
جيانا فاروق
جيانا فاروق
توجت جيانا فاروق، بذهبية وزن 61كجم للكاراتية، بعد فوزها على ليليا بطلة فرنسا، بنتيجة (4-3)، ضمن منافسات الدوري العالمي للكاراتية، المُقام حاليًا في اليابان، وكانت جيانا تأهلت إلى المباراة النهائية، عقب تغلبها أمس السبت على المصنفة الأولى على العالم الصينية ين يويان، بنتيجة (5-0) في نصف النهائي، ويعد الدوري، أحد المحطات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة في طوكيو 2020، وتشارك البعثة المصرية، في البطولة بكل من جيانا فاروق، وعلي الصاوي، وأحمد شوقي، وسارة عاصم، وفريال أشرف، ورضوى السيد، وطه طارق، وعبد الله ممدوح، وياسمين عطية، وعبدالله هشام.
وأعربت جيانا فاروق عن سعادتها، عقب فوزها بالميدالية الذهبية، وقالت في تصريحات صحفية: "حصولي على الذهبية جاء بعد منافسات قوية، هذه الذهبية تجعلني متفائلة، ولدي دافع قوي لتحقيق نتائج مشرفة، و ميدالية لمصر في الكاراتيه بأولمبياد طوكيو 2020". وواصلت: "إحراز ميدالية أولمبية، هو حلم لي وهدف أسعى له بقوة،
اقرأ المزيد
هدف -الزمالك (4)

تشكيل الزمالك.. شيكابالا يقود الهجوم امام بيراميدز

أعلن الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز، المقرر انطلاقها في تمام التاسعة من مساء اليوم الأحد بتوقيت مكة المكرمة، في نهائي بطولة كأس مصر، على ملعب “استاد برج العرب “أمام 20 ألف مشجع، بقيادة طاقم التحكيم الروماني الذي يضم كلًا من: رادو ماريان باتريسكو، ويعاونه كل من رادو مارين، وأدريان حكمان مساعدان، ومارشال حكمًا رابعًا. الزمالك يأمل في تحقيق لقب كأس مصر للمرة 27 في تاريخه، وللمرة السادسة في السبع سنوات الأخيرة، وهو ما يدركه ميتشو، الذي من المتوقع أن يدفع بكل أوراقه في التشكيل الأساسي تحسبا لأي مفاجآت خلال اللقاء.
عبدالله السعيد

السعيد يقود بيراميدز أمام الزمالك في نهائي الكأس

أعلن الفرنسي سيباستيان ديسابر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، التشكيل الذي سيخوض به مواجهة نظيره الزمالك، التي ستقام في الثامنة مساء اليوم الأحد، على ملعب الجيش ببرج العرب، في نهائي بطولة كأس مصر، بحضور 20 ألف متفرج، بقيادة الطاقم التحكيم الروماني الذي يضم كلًا من: رادو ماريان باتريسكو، ويعاونه كل من رادو مارين، حكما مساعدًا، وأدريان حكمًا مساعدًا ثانيًا، ومارشال حكمًا رابعًا، ويطمح بيراميدز في لفوز على الفريق الأبيض، لاقتناص أول بطولة محلية في تاريخه.
هندريك -هيلمكه (1)

بسبب هندريك.. الفيفا يغرم الأهلي مليون دولار

أصدرت لجنة شئون اللاعبين بالاتحاد الدولي لكرة القدم، قرارها في شكوى اللاعب الألماني صاحب الأصول البرازيلية هندريك هيلمك، لاعب الأهلي السابق، بإلزام بطل الدوري المصري بدفع باقي قيمة عقده مع الفريق، والمقدرة بـ858 ألف و340 دولار، بالإضافة لـ135 ألف و360 دولار بقية مستحقات، بإجمالي يصل لنحو مليون دولار. وعلمت "التحرير" أن الفيفا أرسلت لمسؤولي الأهلي فاكسا رسميا بالقرار، ويحق للأهلي الاستئناف على الحكم الصادر بالمحكمة الرياضية في سويسرا خلال الفترة المقبلة.
اقرأ المزيد من الأخبار
منتخب-مصر-الاولمبي

المنتخب الأولمبي يهزم السعودية برباعية

حقق المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم، فوزًا كبيرًا على نظيره السعودي، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب استاد السويس، في إطار الاستعداد لخوض بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما المؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020، وسجل رباعية الفراعنة، طاهر محمد طاهر، رمضان صبحي، أحمد فتوح، صلاح محسن، في المقابل سجل هدف الأخضر عبد الإله علي العمري، ومن المقرر أن يلتقي الفريقين مجددًا يوم الثلاثاء القادم في مباراة ودية أخرى، على ملعب استاد السلام.
بعثة مصر في المغرب‎

مصر تحطم الأرقام القياسية في دورة الألعاب الأفريقية

حطمت البعثة المصرية المشاركة في منافسات دورة الألعاب الأفريقية التي تقام في المغرب، بمشاركة 54 دولة أفريقية الرقم القياسي في عدد الميداليات المسجلة في تاريخ دورات الألعاب الإفريقية التي انطلقت عام 1965 بالكونغو برازفيل، وسطرت بعثة الفراعنة، تاريخًا جديدًا بتحقيق 270 ميدالية متنوعة بواقع 101 ميدالية ذهبية، و97 ميدالية فضية، و 72 ميدالية برونزية، وكان أعلى رقم مسجل للميداليات في دورة الألعاب الإفريقية عام 2003 التي أقيمت في مدينة "أبو" النيجيرية وحققت نيجيريا خلالها الرقم القياسي برصيد 240 ميدالية متنوعة منها 85 ميدالية ذهبية.
محمد-إيهاب

محمد إيهاب يتوج بذهبية الخطف بالألعاب الإفريقية

توج البطل المصري الأولمبي محمد إيهاب بالميدالية الذهبية، في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب، ليضيف ميدالية جديدة لرصيد البعثة المصرية، وفاز الرباع المصري في منافسات الخطف في وزن 81 كجم بالميدالية الذهبية بعدما رفع ثقلا وزنه 160 كجم ليتفوق على جميع المنافسين، وحل الرباع المصري أحمد السيد في المركز الرابع في إطار نفس الوزن بعدما رفع ثقلا وزنه 145 كجم ولم يدخل ضمن المتوجين في الخطف، ونجحت الرباعة المصرية رانيا محمود في حصد 3 ميداليات متنوعة في الخطف والكلين والمجموع في وزن 71 كجم للسيدات.
بعثة مصر في المغرب‎

بعثة مصر تواصل تصدرها لدورة الألعاب الإفريقية

واصلت البعثة المصرية تصدرها لحصد ميداليات الألعاب الإفريقية، التي تقام حاليًّا في المغرب، بعدما حصد شهاب محمد، لاعب المنتخب الوطني لألعاب القوى، ميدالية ذهبية، اليوم الإثنين، ضمن منافسات البطولة، وتوج شهاب بالذهبية في منافسات رمي القرص، حيث احتل المركز الأول عقب تحقيقه لمسافة قدرها 59.23 مترا، ليحقق الميدالية الذهبية الأولى لبعثة مصر في ألعاب القوى مع بداية المنافسات في دورة الألعاب، ليرتفع رصيد البعثة المصرية المشاركة في هذه الدورة، إلى 100 ميدالية حتى الآن، بواقع 32 ذهبية، و40 فضية، و28 برونزية.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org