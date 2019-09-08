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كل ما تحتاجين معرفته عن البثور العمياء

من المعروف أن البشرة تنتج مادة دهنية تسمى "الزهم"، ولكن عندما يتم إنتاجها بشكل زائد أو عندما تتراكم البكتيريا والأوساخ داخل المسام، فقد تتشكل تلك البثور العمياء
تحرير:فيروز ياسر ٠٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م
البثور العمياء
البثور العمياء
قد تستيقظين يوما وتجدين جزءا في بشرتك يؤلمك وعند النظر إليه، يتضح لكِ وجود بثور تحت الجلد مؤلمة تسمى البثور العمياء التي لا ترغبين في وجودها وخاصة أن بعضها يترك ندبات، ومع نظام العناية بالبشرة الصحيح، لا يمكنك فقط إزالة هذه الشوائب ولكن أيضًا تقليل فرص تكوينها في المقام الأول. البثور العمياء يمكن أن تكون حساسة بشكل لا يصدق، حيث تظهر في شكل كيس أو عقدة، كما ستشعرين كأنها كتلة صغيرة مؤلمة أسفل الجلد، وبالطبع تبحثين عن أفضل الطرق للتخلص منها وفي أسرع وقت، لذا تعرفي عليها وفقا لما ذكره موقع The Trend Spotter.
ما الذي يسبب البثور العمياء؟ من المعروف أن البشرة تنتج مادة دهنية تسمى "الزهم"، ولكن عندما يتم إنتاجها بشكل زائد أو عندما تتراكم البكتيريا والأوساخ داخل المسام، فقد تتشكل تلك البثور العمياء. ويقول الطبيب المختص في الأمراض الجلدية، ايلينا فوسكريسينسكايا، إن البشرة الزيتية المزدحمة جدًّا والتي تحتوي
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القهوة أم الشاي.. أي منهما له تأثير صحي أكثر؟

عند التحدث عن الأطعمة الصحية نضع أمامنا بعضا من الاختيارات، بما في ذلك الخضراوات الورقية، إضافة إلى الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن المهمة، وعند الحديث عن القهوة والشاي، تختلف الآراء بشكل كبير، فالشاي الأحمر يتميز بعدة فوائد، على سبيل المثال يعمل على خفض مخاطر الإصابة بأمراض القلب، وبالنسبة للقهوة، تساعد على حرق الدهون، وتحسن من مستوى الطاقة والذكاء. وبالتالى فأي من القهوة أو الشاي الأحمر أكثر صحة؟ أي له تأثير إيجابي على صحتك، نقلًا عن "healthline".
غسل الشعر في صالون التجميل

غسل شعرك في صالون التجميل يسبب السكتة الدماغية

الاهتمام بنفسك مهم للغاية، ومن فترة لأخرى ستكونين في حاجة إلى الذهاب إلى صالون التجميل لأجل تغيير لون شعرك أو عمل جلسات عناية بالبشرة والشعر، كما أن الباديكير يجب التركيز عليه كروتين من أجل نظافتك وجمالك. وعند العناية بالشعر في تلك الصالونات، سواء بالصبغة أو غيرها، تغسلين شعرك على الحوض الموجود وتجلسين رقبتك للخلف، وهذه التجربة ليست مريحة مطلقا، يا عزيزتي، كما يمكن أن يؤدي إلى حدوث جلطة قاتلة، حتى إن هناك بعض الأمثلة المروعة لأشخاص لقوا حتفهم تقريبا بسبب علاج الشعر. وذلك حسبما ذكر موقع «ذا صن» البريطاني.
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«جلسات التان».. أنشطة يومية قد تسبب السرطان

في الآونة الأخيرة، ظهرت الكثير من المعلومات حول أن الأنشطة والعادات التي يقوم بها كل فرد يمكنها أن تزيد من خطر الإصابة بالسرطان، مثل التدخين أو الإفراط في تناول الطعام، وغيرهما من العادات التي تتسبب في التعرض لخطر السرطان. والخبر السار أن هناك أدلة كبيرة على أنه يمكن تقليل معدلات الإصابة بالسرطان من خلال الوقاية، حيث تقول سوزان جابستور، نائبة رئيس أبحاث السلوكيات والأوبئة لجمعية السرطان الأمريكية: "نعتقد أنه يمكن أن يساعد الحد من تعرضك للأطعمة والأنشطة المعروفة المسببة للسرطان في التقليل بشكل كبير من المخاطر".
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قليل من السعرات وكثير من التمرين.. كيف تحرق الدهون؟

البحث عن أبسط طريقة لفقدان الوزن يحتاج وقتا ولكن كشفت المدربة الشخصية، صوفي ألين، كيف يمكنك أن تحرق الدهون بسرعة بعد أن فقدت الوزن الزائد وتغير شكل جسمها خلال أشهر. وقالت البالغة من العمر 29 عامًا من ملبورن: "بينما يعرف معظم أخصائيي الحميات أن نقص السعرات الحرارية مهم لفقدان الدهون، إلا أن هناك أشياء بسيطة يمكنك القيام بها لتحقيق الوزن المطلوب". وأوضحت عبر مدونتها أنه من أجل فقدان الدهون في الجسم، نحتاج إلى إنفاق المزيد من الطاقة بدلا من استهلاك السعرات الحرارية.
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الطعام منخفض السعرات والكربوهيدرات يكافح السكري2

مرض السكري من الأمراض القاتلة التي أصبحت منتشرة بشكل كبير بين الكبار وصغار السن، كما أن النوع الـ2 من هذا المرض يحمل العديد من الآثار الجانبية، وقبل عامين لم يتمكن الباحثون من التحكم في مرض السكري من النوع 2، أو حتى علاجه، ولكن المزيد من الأبحاث الآن تقنعنا بأن إدارة ما نأكله يمكن أن تمنع وتكافح النوع الـ2 من السكري. مع بعض الوجبات منخفضة السعرات الحرارية أو منخفضة الكربوهيدرات، يمكن للأشخاص الاعتماد على مراقبة نسبة السكر في الدم للسيطرة على مرض السكري، وذلك وفقا لما ذكره موقع «ميرور» البريطاني.
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تنظيف الأطباق والطهي يقللان من خطر الموت المبكر

قد تكونين راغبة في تنظيف الملابس ووضعها في الغسالة، بالإضافة إلى الطهي وتنظيف باقي المنزل، فكل هذه الأمور كابوس يومي بالنسبة لربة المنزل، ولكن تشير الأبحاث الآن إلى أن القيام بالأعمال المنزلية قد يقلل من خطر الموت المبكر. وجد العلماء أن 5 دقائق فقط من النشاط المعتدل كل يوم تقلل من خطر وفاة البالغين إلى النصف على مدى 6 سنوات مقبلة، وقال الباحثون في النرويج إن تفريغ أو قص الحشائش يمكن تصنيفه على أنه نشاط معتدل، وكذلك النزهة السريعة. وذلك حسبما ذكر موقع «الديلي ميل» البريطاني.
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دراسة: مكملات زيت السمك لا تقي من مرض السكري النوع 2

تحمل مكملات زيت السمك العديد من الفوائد للأشخاص والحوامل على وجه الخصوص، وأشارت دراسات سابقة إلى أن أحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة في زيت السمك قد تخفض احتمالات الإصابة بمرض السكري من النوع 2، ولكن الدراسات الحديثة تكشف أن تلك المكملات لا تفعل شيئًا لتقليل خطر الإصابة بالمرض القاتل، وذلك نتاج ما توصلت إليه منظمة الصحة العالمية. خلص الباحثون في جامعة شرق أنجليا إلى أن الأشخاص الذين تناولوا المزيد من مكملات زيت السمك لم يكونوا أقل عرضة للإصابة بالسكري، وذلك حسبما ذكر موقع «الديلي ميل» البريطاني.
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