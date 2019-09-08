كل ما تحتاجين معرفته عن البثور العمياء

من المعروف أن البشرة تنتج مادة دهنية تسمى "الزهم"، ولكن عندما يتم إنتاجها بشكل زائد أو عندما تتراكم البكتيريا والأوساخ داخل المسام، فقد تتشكل تلك البثور العمياء

تحرير:فيروز ياسر ٠٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م

البثور العمياء

قد تستيقظين يوما وتجدين جزءا في بشرتك يؤلمك وعند النظر إليه، يتضح لكِ وجود بثور تحت الجلد مؤلمة تسمى البثور العمياء التي لا ترغبين في وجودها وخاصة أن بعضها يترك ندبات، ومع نظام العناية بالبشرة الصحيح، لا يمكنك فقط إزالة هذه الشوائب ولكن أيضًا تقليل فرص تكوينها في المقام الأول. البثور العمياء يمكن أن تكون حساسة بشكل لا يصدق، حيث تظهر في شكل كيس أو عقدة، كما ستشعرين كأنها كتلة صغيرة مؤلمة أسفل الجلد، وبالطبع تبحثين عن أفضل الطرق للتخلص منها وفي أسرع وقت، لذا تعرفي عليها وفقا لما ذكره موقع The Trend Spotter.

ما الذي يسبب البثور العمياء؟ من المعروف أن البشرة تنتج مادة دهنية تسمى "الزهم"، ولكن عندما يتم إنتاجها بشكل زائد أو عندما تتراكم البكتيريا والأوساخ داخل المسام، فقد تتشكل تلك البثور العمياء. ويقول الطبيب المختص في الأمراض الجلدية، ايلينا فوسكريسينسكايا، إن البشرة الزيتية المزدحمة جدًّا والتي تحتوي