كل ما تحتاجين معرفته عن البثور العمياء

من المعروف أن البشرة تنتج مادة دهنية تسمى "الزهم"، ولكن عندما يتم إنتاجها بشكل زائد أو عندما تتراكم البكتيريا والأوساخ داخل المسام، فقد تتشكل تلك البثور العمياء
قد تستيقظين يوما وتجدين جزءا في بشرتك يؤلمك وعند النظر إليه، يتضح لكِ وجود بثور تحت الجلد مؤلمة تسمى البثور العمياء التي لا ترغبين في وجودها وخاصة أن بعضها يترك ندبات، ومع نظام العناية بالبشرة الصحيح، لا يمكنك فقط إزالة هذه الشوائب ولكن أيضًا تقليل فرص تكوينها في المقام الأول.
البثور العمياء يمكن أن تكون حساسة بشكل لا يصدق، حيث تظهر في شكل كيس أو عقدة، كما ستشعرين كأنها كتلة صغيرة مؤلمة أسفل الجلد، وبالطبع تبحثين عن أفضل الطرق للتخلص منها وفي أسرع وقت، لذا تعرفي عليها وفقا لما ذكره موقع The Trend Spotter.
ما الذي يسبب البثور العمياء؟
من المعروف أن البشرة تنتج مادة دهنية تسمى "الزهم"، ولكن عندما يتم إنتاجها بشكل زائد أو عندما تتراكم البكتيريا والأوساخ داخل المسام، فقد تتشكل تلك البثور العمياء.
ويقول الطبيب المختص في الأمراض الجلدية، ايلينا فوسكريسينسكايا، إن البشرة الزيتية المزدحمة جدًّا والتي تحتوي
ما الذي يسبب البثور العمياء؟
من المعروف أن البشرة تنتج مادة دهنية تسمى "الزهم"، ولكن عندما يتم إنتاجها بشكل زائد أو عندما تتراكم البكتيريا والأوساخ داخل المسام، فقد تتشكل تلك البثور العمياء.
ويقول الطبيب المختص في الأمراض الجلدية، ايلينا فوسكريسينسكايا، إن البشرة الزيتية المزدحمة جدًّا والتي تحتوي على مسام كبيرة ولم يتم تنظيفها بشكل صحيح أكثر عرضة للبثور العمياء.
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وإذا كنتِ تعرقين كثيرا نتيجة ممارسة الرياضة، وترغبين في تناول الأطعمة المقلية، فلا تشعري باليأس، وذلك لأن الالتزام بروتين منتظم للعناية بالبشرة يمكن أن يساعد في موازنة مستويات الزيت وتطهير المسام، وبالتالي يمنع هذه الاختراقات الخفية.
ما المدة التي تستغرقها البثور العمياء؟
لسوء الحظ، إذا ظلت هذه الكتل السيئة مدفونة تحت سطح الجلد، فقد يستغرق الأمر عدة أشهر حتى تختفي، كما يمكن أن تشق طريقها إلى سطح الجلد وتتحلل بشكل أسرع، ولهذا يجب وضع خطة علاج مناسبة لتسريع عملية الشفاء.
طرق التخلص من البثور العمياء
عندما يتعلق الأمر بالبثور العمياء، فإن الوقاية هي أفضل طريقة للعلاج، وذلك من خلال دمج منظف عالي الجودة في روتين العناية بالبشرة، حيث يمكنه منع أي تراكم من الأوساخ الزائدة والزيوت.
كما أن استخدام المنظف يقلل من تراكم الأوساخ والبكتيريا داخل المسام، والتي يمكن أن تتطور فيما بعد إلى بثرة عمياء.
يهمك أن تعرفي الفرق بين البثور والحبوب وعلاجهما
في الخطوة الثانية، تحتاجين إلى التركيز على المنتجات التي تقشر بشرتك من أجل إعادة إحياء الخلايا وتنشيط الدورة الدموية، ومن المهم وضعها ليلا لتجديد الخلايا.
بالرغم من التطهير الروتيني والتقشير قد تتشكل البثور العمياء، ولهذا سيكون هناك مجموعة من خيارات العلاج لتقليص وقتها، كالآتي:
1- عندما يتعلق الأمر بوجود حبوب بسيطة، فمن المهم عدم الضغط عليها بالرغم من أن هذا الأمر قد يكون مغريا بالنسبة إليكِ، وذلك لأن الضغط يسبب الالتهابات مما يجعل البثرة أكثر وضوحا على السطح، بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي إلى انتشار البكتيريا أو التندب.
2- لعلاج البثرة العمياء، قد تساعد الكمادات الدافئة في فتح المسام ووضع البثرة على السطح، فتلك الكمادات تساعد الجلد على طرد البكتيريا بسرعة وفعالية، كما يمكنك تجربة علاج آخر يتمثل في وضع مضاد حيوي موضعي، لاستهداف البكتيريا التي هي مصدر الالتهاب.
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3- يمكن وضع ضمادة على البثور لعمياء، حيث تساعد في إزالة البكتيريا والزهم والأوساخ، وغالبا ما تحتوي على عامل حماية يسمى حمض الساليسيليك، ويمكن استخدامها يوميا، وتغييرها كل 24 ساعة.
4- يعتبر زيت شجرة الشاي بديلا للمضادات الحيوية، حيث ستحتاجين إلى وضعه مرتين في اليوم حتى تخفي البثرة العمياء تماما، ولكن من المهم تخفيفه قبل وضعه على البشرة.
5- العسل له خصائص مضادة للميكروبات الطبيعية التي تساعد على التخلص من البكتيريا، حيث يمكنك وضع القليل منه على المنطقة المصابة وتركه عند النوم.