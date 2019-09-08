رياضة

الأهلي يتأهل إلى نهائي البطولة العربية لتنس الطاولة

تحرير:علي الزيني ٠٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٢٩ م
لاعبي تنس الاهلي
لاعبي تنس الاهلي
تأهل فريق الأهلي لتنس الطاولة للرجال، إلي المباراة النهائية من منافسات البطولة العربية، في نسختها الحادية والثلاثين المقامة حاليًا، في مدينة أغادير المغربية بعد الفوز اليوم على فريق البحرين البحريني بنتيجة (3-2 )، في الدور نصف النهائي من البطولة، ومن المنتظر أن يواجه الفريق الأحمر غدًا الإثنين نظيره قطر القطري في المباراة النهائية، ويعد الفريق المصري هو الأكثر حصدًا للقب البطولة العربية برصيد 19 مرة، كان آخرها النسخة الماضية 2018 التي أقيمت بتونس.
ويقود جهاز تنس الطاولة بفريق الأهلي كلًا من: أشرف عبد الفتاح مديرًا فنيًا، وعمرو رضا مدربًا عامًا، والخبير الصيني مستر زنج، وأحمد حامد إداريًا. ويمثل الأهلي 4 لاعبين هم: سيد لاشين، ومحمد البيلي، ومحمد شومان، وشادي مجدي. وكان محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اتخذ قرارًا تأديبيًا ضد خالد عصر وعمر بدير،
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تشكيل الزمالك.. شيكابالا يقود الهجوم امام بيراميدز

أعلن الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز، المقرر انطلاقها في تمام التاسعة من مساء اليوم الأحد بتوقيت مكة المكرمة، في نهائي بطولة كأس مصر، على ملعب “استاد برج العرب “أمام 20 ألف مشجع، بقيادة طاقم التحكيم الروماني الذي يضم كلًا من: رادو ماريان باتريسكو، ويعاونه كل من رادو مارين، وأدريان حكمان مساعدان، ومارشال حكمًا رابعًا. الزمالك يأمل في تحقيق لقب كأس مصر للمرة 27 في تاريخه، وللمرة السادسة في السبع سنوات الأخيرة، وهو ما يدركه ميتشو، الذي من المتوقع أن يدفع بكل أوراقه في التشكيل الأساسي تحسبا لأي مفاجآت خلال اللقاء.
عبدالله السعيد

السعيد يقود بيراميدز أمام الزمالك في نهائي الكأس

أعلن الفرنسي سيباستيان ديسابر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، التشكيل الذي سيخوض به مواجهة نظيره الزمالك، التي ستقام في الثامنة مساء اليوم الأحد، على ملعب الجيش ببرج العرب، في نهائي بطولة كأس مصر، بحضور 20 ألف متفرج، بقيادة الطاقم التحكيم الروماني الذي يضم كلًا من: رادو ماريان باتريسكو، ويعاونه كل من رادو مارين، حكما مساعدًا، وأدريان حكمًا مساعدًا ثانيًا، ومارشال حكمًا رابعًا، ويطمح بيراميدز في لفوز على الفريق الأبيض، لاقتناص أول بطولة محلية في تاريخه.
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بسبب هندريك.. الفيفا يغرم الأهلي مليون دولار

أصدرت لجنة شئون اللاعبين بالاتحاد الدولي لكرة القدم، قرارها في شكوى اللاعب الألماني صاحب الأصول البرازيلية هندريك هيلمك، لاعب الأهلي السابق، بإلزام بطل الدوري المصري بدفع باقي قيمة عقده مع الفريق، والمقدرة بـ858 ألف و340 دولار، بالإضافة لـ135 ألف و360 دولار بقية مستحقات، بإجمالي يصل لنحو مليون دولار. وعلمت "التحرير" أن الفيفا أرسلت لمسؤولي الأهلي فاكسا رسميا بالقرار، ويحق للأهلي الاستئناف على الحكم الصادر بالمحكمة الرياضية في سويسرا خلال الفترة المقبلة.
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استدعاء أزارو لمنتخب المغرب واستبعاد بوطيب وبن شرقي

أعلن البوسني وحيد خليلوزيتش، المدير الفني للمنتخب المغربي الأول لكرة القدم، قائمة الفريق النهائية استعداد لمعسكر شهر سبتمبر المقبل، والذي يخوض خلاله مباراتين وديتين أمام بوركينا فاسو، والنيجر يومي 6 و10 سبتمبر، حيث شهدت القائمة استدعاء 27 لاعبًا، من بينهم مهاجم النادي الأهلي وليد أزارو. وكان خليلوزيتش قد كشف في وقت سابق عن القائمة الأولية التي ضمت 40 لاعبا، قبل أن يتم تقليصها باستبعاد 13 لاعبا كان من بينهم الثنائي خالد بوطيب، وأشرف بن شرقي لاعب الزمالك.
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الأهلي يفسخ تعاقده مع أحمد حمودي بالتراضي

أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، أنه تم فسخ التعاقد بين القلعة الحمراء وأحمد حمودي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بالتراضي، وقال أمير في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الثلاثاء، إن كلا الطرفين توصل لاتفاق تمت من خلاله تسوية جميع الإجراءات المالية والإدارية، وبموجبه أصبح أحمد حمودي لاعبا حرا وانتهت علاقته بالأهلي، وعلمت «التحرير» أن فسخ التعاقد جاء بعد تنازل حمودي عن مستحقاته المالية، ورغبته في اللعب بشكل أساسي في الفترة المقبلة، وهو الأمر الصعب حاليا داخل صفوف المارد الأحمر.
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رسالة مؤثرة من لاعب الأهلي للجماهير بعد رحيله للجونة

وجه إسلام محارب، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، والجونة الحالي، رسالة إلى إدارة وجماهير القلعة الحمراء، بعدما أعلن أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي، عن انتقال إسلام محارب وعمرو بركات، لاعبي الفريق، إلى الجونة بشكل نهائي، وذلك بعد الاتفاق على كل التفاصيل بين الناديين، والتفاصيل الخاصة بكلا اللاعبين اللذين فضّلا اللعب للجونة رغم تلقيهما عروضًا من أكثر من نادٍ آخر، وكتب محارب عبر حسابه على «تويتر»: «أحب أشكر إدارة النادي الأهلي على الفترة اللي كنت موجود فيها داخل أعظم ناد في الكون».
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الأهلي يبدأ استعداداته لموقعة بيراميدز في الكأس

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، تدريباته استعدادًا لمواجهة نظيره بيراميدز، والمقرر إقامتها مساء السبت المقبل، في إطار منافسات دور الـ16 بمسابقة كأس مصر، وجاء ذلك بعدما حصل لاعبو المارد الأحمر على إجازة من التدريبات أمس الإثنين بعد مواجهة «اطلع بره» بطل جنوب السودان، والتي أُقيمت مساء الأحد الماضي، ضمن ذهاب الدور التمهيدي من منافسات دوري أبطال إفريقيا، على ملعب الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، وانتهت بفوز الفريق الأحمر برباعية نظيفة.
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