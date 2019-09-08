الأهلي يتأهل إلى نهائي البطولة العربية لتنس الطاولة

تحرير:علي الزيني ٠٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٢٩ م

لاعبي تنس الاهلي

تأهل فريق الأهلي لتنس الطاولة للرجال، إلي المباراة النهائية من منافسات البطولة العربية، في نسختها الحادية والثلاثين المقامة حاليًا، في مدينة أغادير المغربية بعد الفوز اليوم على فريق البحرين البحريني بنتيجة (3-2 )، في الدور نصف النهائي من البطولة، ومن المنتظر أن يواجه الفريق الأحمر غدًا الإثنين نظيره قطر القطري في المباراة النهائية، ويعد الفريق المصري هو الأكثر حصدًا للقب البطولة العربية برصيد 19 مرة، كان آخرها النسخة الماضية 2018 التي أقيمت بتونس.

ويقود جهاز تنس الطاولة بفريق الأهلي كلًا من: أشرف عبد الفتاح مديرًا فنيًا، وعمرو رضا مدربًا عامًا، والخبير الصيني مستر زنج، وأحمد حامد إداريًا. ويمثل الأهلي 4 لاعبين هم: سيد لاشين، ومحمد البيلي، ومحمد شومان، وشادي مجدي. وكان محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اتخذ قرارًا تأديبيًا ضد خالد عصر وعمر بدير،