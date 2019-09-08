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المالية: تخصيص 7 مليارات جنيه لخطة التحول الرقمي

تخصيص 7 مليارات جنيه بموازنة 2019/ 2020، لمشروع تطوير وتحديث البنية المعلوماتية والمحتوى الرقمي، و155 مليون جنيه لقواعد البيانات المتكاملة بالتعاون مع الرقابة الإدارية
تحرير:أحمد البرماوي ٠٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٤٦ م
وزير المالية
وزير المالية
قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن القيادة السياسية تسعى لبناء قدرات الدولة وتطويرها من خلال المنظومة الآلية الموحدة للتحول الرقمي، الذي يعد من أهم محفزات النمو الاقتصادي، وبناء اقتصاديات تنافسية ومتنوعة، وإقامة مجتمعات حديثة داعمة للمعرفة والابتكار وجاذبة للاستثمارات، وتحقيق التكامل بين قواعد البيانات لتقديم خدمات مميكنة للمواطنين، في إطار إستراتيجية "مصر 2030"، وأضاف الوزير في بيان صحفي اليوم أنه تم تخصيص ،7 مليارات جنيه بموازنة 2019/ 2020، لمشروع تطوير وتحديث البنية المعلوماتية والمحتوى الرقمي.
وأوضح أن المشروع القومي للتحول الرقمي، بدأ يؤتى ثماره في مرحلته الأولى بمحافظة بورسعيد عبر إطلاق منصة للخدمات الإلكترونية، تتناغم مع البوابة الحكومية الإلكترونية للخريطة الاستثمارية، وجهود الوزارات الأخرى، ومن بينها وزارة المالية، نحو التحول إلى مجتمع رقمي، بما يسهم في تيسير حصول المواطنين على الخدمات
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اورنچ- مصر- تكرّم -أوائل -الثانوية -العامة- لعام- 2019

اورنچ مصر تكرِّم أوائل الثانوية العامة لعام 2019

تواصل اورنچ، أسرع شبكة في مصر، دورها المجتمعي ومسؤوليتها تجاه الشباب ودعمهم وتحفيزهم بتنظيم حفل تكريم أوائل الثانوية العامة، تأكيدًا على اعتزاز الشركة بالجهد الذي بذله الطلاب من أجل التفوق والريادة. أقيم حفل التكريم بالمقر الرئيس لشركة اورنچ مصر في القرية الذكية، في حضور المهندس ياسر شاكر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، والقيادات التنفيذية بالشركة، والطلاب المتفوقين. وفي بداية حديثه أوضح المهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لارونچ مصر أن العنصر البشري هو من يصنع الفارق وأن الشباب المصري طموح بطبيعته ولا يعرف المستحيل.
قمح (2)

وزير التموين: احتياطي القمح يكفي 4.8 شهر

قال وزير التموين علي المصيلحي، اليوم الأحد، إن احتياطي مصر الاستراتيجي من القمح يكفي استهلاك 4.8 شهر، مضيفا أن مخزون الزيوت النباتية يغطي 3.7 شهر والسكر 7.8 شهر، وذلك بحسب تصريحات له لوكالة "رويترز". يذكر أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أوضح في إنفوجراف نشره، في أغسطس الماضي، على صفحته الرسمية عبر موقع "فيسبوك"، أن حجم إنفاق الدولة على دعم السلع التموينية ارتفع ليصل إلى 89 مليار جنيه في موازنة 2019 - 2020 مقارنة بـ86.2 مليار جنيه في موازنة 2018 - 2019.
منصة -الزراعة- الإلكترونية‎ (1)

إي فاينانس تدشن «منصة الزراعة الإلكترونية» للمزارعين

منصة AgriMisr.com الإلكترونية، هي المنصة الأولى والوحيدة المتخصصة في كل عمليات دعم القطاع الزراعي في مصر، وتقدم المنصة كما هائلا من الخدمات متعددة الأوجه، فهي تعد منصة تجارة إلكترونية وفي الوقت ذاته منصة مالية رقمية كما أنها ستتضمن دليلا إرشاديا لتوعية المزارعين ومساعدتهم على تحسين الإنتاجية، فضلا عن أنها ستصبح قاعدة بيانات فريدة من نوعها عن كل بيانات القطاع الزراعي في مصر، وتوفر منصة AgriMisr.com خدمة عرض وبيع كل مدخلات ومستلزمات الإنتاج الزراعي والخدمات المعاونة.
زحام-داخل-الفصول

بتمويل 50 ألف جنيه.. تفاصيل قرض المدارس ببنك ناصر

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي استمرار بنك ناصر الاجتماعي في تقديم برنامج تمويل سداد المصروفات المدرسية، وذلك تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد. وقال شريف فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة البنك والعضو المنتدب، إن هدف البرنامج هو إتاحة التعليم للجميع؛ لذلك لا يوجد حد معين لعدد الطلاب في الأسرة الواحدة، وأوضح أن القرض يستهدف أصحاب الوظائف الحكومية وأصحاب المعاشات، بالإضافة إلى ورَثتهم والعاملين في القطاع الخاص، فضلا عن أصحاب المهن الحرة. وأضاف أن استهداف كل هذه الفئات يتيح الفرصة لرفع معدلات الالتحاق بالمدارس.
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الدكتور-محمد-معيط-وزير-المالية

معيط: 7.8 مليار جنيه لتطوير منظومة التحول الرقمي

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه تم تخصيص نحو 7.8 مليار جنيه بموازنة العام الجاري 2019- 2020، لمشروع تطوير وتحديث البنية المعلوماتية والمحتوى الرقمي، ونحو 155 مليون جنيه لمشروع قواعد البيانات المتكاملة بالتعاون مع الرقابة الإدارية، وتطوير القدرات الرقابية. وأوضح الوزير أن المشروع القومي للتحول الرقمي بدأ يؤتى ثماره فى مرحلته الأولى بمحافظة بورسعيد عبر إطلاق منصة للخدمات الإلكترونية، بما يسهم فى تيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية بقيمتها الفعلية، وتحفيز الاستثمار وخلق المزيد من فرص العمل، ووصول الدعم إلى مستحقيه.
وزارة-المالية

الحكومة تستهدف التوسع في أدوات التمويل طويلة الأجل

قالت وزارة المالية، اليوم إن الحكومة تعتمد على تنويع مصادر التمويل بين الأدوات والأسواق المحلية والخارجية، ومع بدء انخفاض أسعار الفائدة محليًا، يمكن التوسع فى أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية، بدلًا من الاقتراض قصير الأجل، وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الجمعة، أن هذا التوسع أيضًا فى إصدار السندات متوسطة وطويلة الأجل بدلًا من الأذون بهدف زيادة عمر الدين، والحد من مخاطر إعادة تمويل المديونية القائمة، وهذا ما نستهدفه خلال موازنة 2019-2020".
بطاقة

تعرف على طريقة التسجيل بمنظومة التحول الرقمي

أعلنت محافظة بورسعيد، صباح اليوم الخميس، عن خطوات التسجيل بالبوابة الإلكترونية لمنظومة التحول الرقمي التي تقدم 17 خدمة إلكترونية متنوعة للمواطنين. وذكرت المحافظة، في بيان لها، أن سعر الخدمة عبر البوابة الإلكترونية لمنظومة التحول الرقمي هو نفس السعر في مكانها بالمصلحة الحكومية المختصة بالخدمة مضافًا إليه 4 جنيهات، وفى حالة أن الخدمة تتجاوز تكلفتها أكثر من 500 جنيه، يضاف إلى سعر الخدمة 5 جنيهات. وأوضحت محافظة بورسعيد، في بيانها، 6 خطوات للتسجيل، وهي:
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