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Dell تكشف عن الحاسب الشخصي الأكثر مرونة في العالم

تحرير:أحمد البرماوي ٠٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٢ م
حاسب ديل
حاسب ديل
أعلنت "دل تكنولوجيز" عن طرح وحدة الحوسبة المكتبية المبتكرة OptiPlex 7070 Ultra، التي جاءت لتنشئ فئة جديدة تماماً من أجهزة الحاسوب المكتبية، وتخزّن تقنياتها الصغيرة والقوية رأسياً داخل حامل شاشة نحيل التصميم وخفيف الوزن، ما يخلق أذكى تصميم لوحدة حوسبة مكتبية تتميز بصغر حجمها، ويتمتع بتصميم موفر للمساحة، وذلك بالرغم من كونه مؤلفاً من وحدات متكاملة تمكّن العملاء من ترقية الحاسوب تعديل مواصفاته حسب الحاجة طوال دورة حياة المنتج. ويمكن ترقية الحاسوب الشخصي الأول ذي المساحة الصفرية من "دل" والشاشة، وصيانتهما بشكل منفصل.
وقال نائب الرئيس للحوسبة الثابتة في "دل" ديف لينكون، إن انتقال المزيد من المنشآت إلى مساحات عمل مكتبية مفتوحة يجعلها تبحث عن تقنيات تزيد من المساحات المكتبية وإنتاجية الموظفين والاستثمارات التقنية. وأضاف: "قبل 35 عاماً، أحدثت "دل" ثورة في الطريقة التي تُصنّع بها أجهزة الحاسوب الشخصية وتُشحن إلى العالم،
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