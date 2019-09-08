بسبب هندريك.. الفيفا يغرم الأهلي مليون دولار

تحرير:أحمد سعيد ٠٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٥ م

هندريك

أصدرت لجنة شئون اللاعبين بالاتحاد الدولي لكرة القدم، قرارها في شكوى اللاعب الألماني صاحب الأصول البرازيلية هندريك هيلمك، لاعب الأهلي السابق، بإلزام بطل الدوري المصري بدفع باقي قيمة عقده مع الفريق، والمقدرة بـ858 ألف و340 دولار، بالإضافة لـ135 ألف و360 دولار بقية مستحقات، بإجمالي يصل لنحو مليون دولار. وعلمت "التحرير" أن الفيفا أرسلت لمسؤولي الأهلي فاكسا رسميا بالقرار، ويحق للأهلي الاستئناف على الحكم الصادر بالمحكمة الرياضية في سويسرا خلال الفترة المقبلة.

ونشب خلاف بين الأهلي واللاعب هندريك على خلفية مطالبته بمستحقاته بعد فسخ عقده مع القلعة الحمراء قبل 4 مواسم، وتعاقد الأهلي مع هندريك هيلمك في يناير من عام 2015، عن طريق علاء عبد الصادق مدير قطاع الكرة وهيثم عرابي الذي قام بترشيحه في ذلك الوقت قبل أن يتولى منصب مدير إدارة التعاقدات. ويستعد الأهلي لمواجهة