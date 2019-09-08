رياضة

بسبب هندريك.. الفيفا يغرم الأهلي مليون دولار

تحرير:أحمد سعيد ٠٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٥ م
هندريك
هندريك
أصدرت لجنة شئون اللاعبين بالاتحاد الدولي لكرة القدم، قرارها في شكوى اللاعب الألماني صاحب الأصول البرازيلية هندريك هيلمك، لاعب الأهلي السابق، بإلزام بطل الدوري المصري بدفع باقي قيمة عقده مع الفريق، والمقدرة بـ858 ألف و340 دولار، بالإضافة لـ135 ألف و360 دولار بقية مستحقات، بإجمالي يصل لنحو مليون دولار. وعلمت "التحرير" أن الفيفا أرسلت لمسؤولي الأهلي فاكسا رسميا بالقرار، ويحق للأهلي الاستئناف على الحكم الصادر بالمحكمة الرياضية في سويسرا خلال الفترة المقبلة.
ونشب خلاف بين الأهلي واللاعب هندريك على خلفية مطالبته بمستحقاته بعد فسخ عقده مع القلعة الحمراء قبل 4 مواسم، وتعاقد الأهلي مع هندريك هيلمك في يناير من عام 2015، عن طريق علاء عبد الصادق مدير قطاع الكرة وهيثم عرابي الذي قام بترشيحه في ذلك الوقت قبل أن يتولى منصب مدير إدارة التعاقدات. ويستعد الأهلي لمواجهة
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هدف -الزمالك (4)

تشكيل الزمالك.. شيكابالا يقود الهجوم امام بيراميدز

أعلن الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز، المقرر انطلاقها في تمام التاسعة من مساء اليوم الأحد بتوقيت مكة المكرمة، في نهائي بطولة كأس مصر، على ملعب “استاد برج العرب “أمام 20 ألف مشجع، بقيادة طاقم التحكيم الروماني الذي يضم كلًا من: رادو ماريان باتريسكو، ويعاونه كل من رادو مارين، وأدريان حكمان مساعدان، ومارشال حكمًا رابعًا. الزمالك يأمل في تحقيق لقب كأس مصر للمرة 27 في تاريخه، وللمرة السادسة في السبع سنوات الأخيرة، وهو ما يدركه ميتشو، الذي من المتوقع أن يدفع بكل أوراقه في التشكيل الأساسي تحسبا لأي مفاجآت خلال اللقاء.
عبدالله السعيد

السعيد يقود بيراميدز أمام الزمالك في نهائي الكأس

أعلن الفرنسي سيباستيان ديسابر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، التشكيل الذي سيخوض به مواجهة نظيره الزمالك، التي ستقام في الثامنة مساء اليوم الأحد، على ملعب الجيش ببرج العرب، في نهائي بطولة كأس مصر، بحضور 20 ألف متفرج، بقيادة الطاقم التحكيم الروماني الذي يضم كلًا من: رادو ماريان باتريسكو، ويعاونه كل من رادو مارين، حكما مساعدًا، وأدريان حكمًا مساعدًا ثانيًا، ومارشال حكمًا رابعًا، ويطمح بيراميدز في لفوز على الفريق الأبيض، لاقتناص أول بطولة محلية في تاريخه.
الأهلي- لتنس- الطاولة‎

الأهلي يتأهل إلى نهائي البطولة العربية لتنس الطاولة

تأهل فريق الأهلي لتنس الطاولة للرجال، إلي المباراة النهائية من منافسات البطولة العربية، في نسختها الحادية والثلاثين المقامة حاليًا، في مدينة أغادير المغربية بعد الفوز اليوم على فريق البحرين البحريني بنتيجة (3-2 )، في الدور نصف النهائي من البطولة، ومن المنتظر أن يواجه الفريق الأحمر غدًا الإثنين نظيره قطر القطري في المباراة النهائية، ويعد الفريق المصري هو الأكثر حصدًا للقب البطولة العربية برصيد 19 مرة، كان آخرها النسخة الماضية 2018 التي أقيمت بتونس.
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محمد-يوسف

ماذا فعل محمد يوسف في آخر مران له مع الأهلي؟

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية على استاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، مساء اليوم الأحد، تحت قيادة محمد يوسف المدير الفني المؤقت للقلعة الحمراء، حيث يعد هذا المران هو الأخير له، بعد التعاقد مع السويسري رينيه فايلر والذي سيتولى مهمة تدريب الفريق بداية من غد، رفقة مساعديه مع استمرار سامي قمصان مدربا مساعدا. وخصص يوسف فقرة بدنية لمدة 20 دقيقة للاعبين في المران، تحت إشراف حسين عبدالدايم مساعد مخطط الأحمال، فيما قام يوسف بتخصيص تقسيمة قوية للاعبين في ختام المران، شهدت التركيز على بعض الجمل الفنية والخططية.
قناة الأهلي

حريق في قناة الأهلي يتسبب في إيقاف البث المباشر

تسبب ماس كهربائي بسيط فى تصاعد دخان كثيف غطّى استديو الهواء أثناء البث المباشر لبرنامج "كلام في الميديا" الذي يذاع عبر قناة النادي الأهلي، ولم ينتج عنه حدوث أي إصابات بين العاملين في القناة. وقال محمد العدل، رئيس قناة الأهلي، إن الماس الكهربائي تسبب في امتلاء الاستديو بالدخان؛ ما تعذر معه استمرار برنامج "كلام في الميديا"، وتم قطع البث المباشر في تمام الساعة السابعة وعشر دقائق من مساء اليوم الأحد. وأضاف العدل أن المسئولين عن الكهرباء والفنيين بمدينة الإنتاج الإعلامي سيطروا بالكامل على الماس الكهربائي.
محمد-شريف

رسميًا.. الأهلي يعلن إعارة محمد شريف لإنبي

أعلن أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي، عن إعارة محمد شريف، لاعب فريق الكرة؛ إلى نادي إنبي لمدة موسم، وأوضح توفيق أن النادي الأهلي وافق على إعارة محمد شريف إلى إنبي، وذلك بعد الاتفاق على كافة التفاصيل بين الناديين، وفي ضوء العلاقة القوية والمميزة بين الطرفين. صاحب الـ 23 عاما انضم إلى الأهلي قادما من وادي دجلة في يناير 2018، وشارك في 12 مباراة مع الأهلي ونجح في تسجيل 4 أهداف وصناعة هدفين، ويعد محمد شريف هو الراحل الـ 18 عن صفوف الأهلي في 8 أشهر.
ناصر-ماهر

أول تعليق من ناصر ماهر عقب رحيله لسموحة

في أول تعليق عقب انتقاله لصفوف سموحة على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ودع ناصر ماهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جماهير القلعة الحمراء، ونشر صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام: "الحمدلله تم انتقالي لمدة موسم على سيبل الإعارة إلى نادي سموحة الكبير خطوة مهمة وأتمنى التوفيق من ربنا". وتابع: "أشكر النادي الأهلي وكل من انتقدني وكل من اتكلم عليا بشكل كويس ولو في حد اتكلم عليا بشكل مش كويس أنا بشكركم لأني فعلا اتعلمت وفهمت حاجات مهمة أوي في حياتي خلال السنة دي داخل النادي الأهلي العظيم".
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