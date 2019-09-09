لخسارة الوزن.. عليك حمل حقائب التسوق وصعود السلالم

يوصى الآباء الذين لديهم أطفال بأن يشجعوا أطفالهم على ممارسة ما لا يقل عن 30 دقيقة من تمارين الزحف؛ لمنع السمنة لاحقا في الحياة، ومن ثم تحافظ على صحة أطفالك من الأمراض

تحرير:إسراء سليمان ٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

التسوق والرياضة

العديد من الأشخاص لا يحبون ممارسة التمرينات الرياضية بانتظام، ويشعرون بالملل الدائم، وفي مثل هذه الحالات يحاول خبراء التغذية والرياضة البحث عن حلول تساعد على فقدان الوزن، والحفاظ على رشاقة الجسم، وفي نفس الوقت تكون طرقا مبتكرة ويمكنك ممارستها في أثناء اليوم؛ على سبيل المثال، رياضة المشي تعد من أفضل ما يمكن أن تمارسه لتقوية العضلات وحرق الدهون في نفس الوقت، كما أن حمل الحقائب في أثناء التسوق بمنزلة رياضة مناسبة للتخلص من الوزن الزائد، نقلا عن "daily mail".

أوضحت المبادئ التوجيهية أنه يجب استغلال أي فرصة لفقدان الوزن بطريقة صحية، دون الشعور بالملل أو الإرهاق، إذ يجب ممارسة التمرينات الرياضية على الأقل مرتين في الأسبوع، بما في ذلك حمل الحقائب الثقيلة أو العناية بالمساحات الخضراء، كما قال الباحثون في الصحة إن اتباع هذه المبادئ سيقلل من خطورة الإصابة بمرض