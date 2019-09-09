لخسارة الوزن.. عليك حمل حقائب التسوق وصعود السلالم

يوصى الآباء الذين لديهم أطفال بأن يشجعوا أطفالهم على ممارسة ما لا يقل عن 30 دقيقة من تمارين الزحف؛ لمنع السمنة لاحقا في الحياة، ومن ثم تحافظ على صحة أطفالك من الأمراض
العديد من الأشخاص لا يحبون ممارسة التمرينات الرياضية بانتظام، ويشعرون بالملل الدائم، وفي مثل هذه الحالات يحاول خبراء التغذية والرياضة البحث عن حلول تساعد على فقدان الوزن، والحفاظ على رشاقة الجسم، وفي نفس الوقت تكون طرقا مبتكرة ويمكنك ممارستها في أثناء اليوم؛ على سبيل المثال، رياضة المشي تعد من أفضل ما يمكن أن تمارسه لتقوية العضلات وحرق الدهون في نفس الوقت، كما أن حمل الحقائب في أثناء التسوق بمنزلة رياضة مناسبة للتخلص من الوزن الزائد، نقلا عن "daily mail".
أوضحت المبادئ التوجيهية أنه يجب استغلال أي فرصة لفقدان الوزن بطريقة صحية، دون الشعور بالملل أو الإرهاق، إذ يجب ممارسة التمرينات الرياضية على الأقل مرتين في الأسبوع، بما في ذلك حمل الحقائب الثقيلة أو العناية بالمساحات الخضراء، كما قال الباحثون في الصحة إن اتباع هذه المبادئ سيقلل من خطورة الإصابة بمرض
أوضحت المبادئ التوجيهية أنه يجب استغلال أي فرصة لفقدان الوزن بطريقة صحية، دون الشعور بالملل أو الإرهاق، إذ يجب ممارسة التمرينات الرياضية على الأقل مرتين في الأسبوع، بما في ذلك حمل الحقائب الثقيلة أو العناية بالمساحات الخضراء، كما قال الباحثون في الصحة إن اتباع هذه المبادئ سيقلل من خطورة الإصابة بمرض السكري أو أمراض القلب، إضافة إلى التخلص من المشكلات العقلية وتعزيز مهارات التفكير، والبعد عن العزلة، كما حثت كبيرة المسؤولين الطبيين سالي ديفيز، البالغين على وضع ممارسة تمرينات القوة ضمن أعمالهم اليومية، كروتين يومي يجب الالتزام به.
وهذا يشمل أيضًا حمل الأطفال الصغار، وقضاء وقت طويل في الاهتمام بالمساحات الخضراء، إضافة إلى الكنس السريع، أو صعود السلالم عدة مرات في اليوم الواحد. وإضافة إلى ذلك، تحث التوصيات الجديدة على أنه يجب تشجيع الأمهات أو النساء الحوامل على ممارسة 150 دقيقة من التمرينات الرياضية في اليوم الواحد على الأقل، بما في ذلك تمرينات لتقوية العضلات، ولكن الكثير من النساء غير متأكدات تمامًا حاليا من مقدار النشاط البدني الذي يجب القيام به في أثناء الحمل أو بعد الولادة خوفًا من إيذاء أطفالهن الذين لم يولدوا بعد، كما توضح الإرشادات أيضًا أنه على الرغم من أن البالغين يجب أن يضعوا في اعتبارهم ممارسة التمارين الرياضية لمدة 150 دقيقة أسبوعيا، فإن القيام برياضات مكثفة لمدة قصيرة قد يكون مفيدًا بشكل كبير.
في الوقت نفسه، يتم تشجيع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عامًا، على حمل الطاسات أو الرقص، وهي طرق أقل قوة للحفاظ على القوة والتوازن. وبجانب ذلك، تعتقد سالي أن البالغين الذين يستوفون الإرشادات الجديدة، متمثلة في القيام بممارسة التمرينات الرياضية لمدة 150 دقيقة من التمارين المعتدلة في اليوم الواحد، وكذلك تمارين تقوية العضلات لمدة يومين، يمكن أن يقل لديهم خطر الإصابة بالنوع الثاني من السكري بنسبة 40%، وأمراض القلب بنسبة 35%، والاكتئاب بنسبة 30%.
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كما يوصى الآباء الذين لديهم أطفال بأن يشجعوا أطفالهم على ممارسة ما لا يقل عن 30 دقيقة من تمارين الزحف؛ لمنع السمنة لاحقا في الحياة، كما تحرص كبيرة المسؤولين "سالي" بشكل خاص، على تأكيد أهمية تمارين تقوية العضلات في الإرشادات الجديدة، موضحة أنها لا تقل أهمية عن الحفاظ على الصحة من خلال ممارسة التدريبات المتعلقة بالقلب؛ مثل الجري أو ركوب الدراجات.
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كما ثبت أن الحفاظ على القوة والتوازن يقلل من خطر الإصابات، ويحافظ على العظام في وقت لاحق من العمر، ما يحافظ بدوره على الاستقلال ويجعل الجميع في حالة نشاط تام، كما تشير أحدث الأرقام إلى أن 62 في المئة فقط من البالغين يستوفون التوصيات الحالية المتمثلة في ممارسة 150 دقيقة من التمارين المعتدلة في الأسبوع، بما في ذلك 58 في المئة فقط من النساء، و66 في المئة من الرجال.
كما حثت سالي البالغين على تجنب الجلوس لمدة أطول من ساعتين في المرة الواحدة، خاصة في أثناء العمل، والسير لمسافة قصيرة عبر المكتب أو استخدام السلالم، وقالت إن هناك أدلة متزايدة على أن فترات الجلوس الطويلة تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والموت المبكر.
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