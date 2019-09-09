صحة

علاج

طبخ

تغذية

تخسيس

لخسارة الوزن.. عليك حمل حقائب التسوق وصعود السلالم

يوصى الآباء الذين لديهم أطفال بأن يشجعوا أطفالهم على ممارسة ما لا يقل عن 30 دقيقة من تمارين الزحف؛ لمنع السمنة لاحقا في الحياة، ومن ثم تحافظ على صحة أطفالك من الأمراض
تحرير:إسراء سليمان ٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
التسوق والرياضة
التسوق والرياضة
العديد من الأشخاص لا يحبون ممارسة التمرينات الرياضية بانتظام، ويشعرون بالملل الدائم، وفي مثل هذه الحالات يحاول خبراء التغذية والرياضة البحث عن حلول تساعد على فقدان الوزن، والحفاظ على رشاقة الجسم، وفي نفس الوقت تكون طرقا مبتكرة ويمكنك ممارستها في أثناء اليوم؛ على سبيل المثال، رياضة المشي تعد من أفضل ما يمكن أن تمارسه لتقوية العضلات وحرق الدهون في نفس الوقت، كما أن حمل الحقائب في أثناء التسوق بمنزلة رياضة مناسبة للتخلص من الوزن الزائد، نقلا عن "daily mail".
أوضحت المبادئ التوجيهية أنه يجب استغلال أي فرصة لفقدان الوزن بطريقة صحية، دون الشعور بالملل أو الإرهاق، إذ يجب ممارسة التمرينات الرياضية على الأقل مرتين في الأسبوع، بما في ذلك حمل الحقائب الثقيلة أو العناية بالمساحات الخضراء، كما قال الباحثون في الصحة إن اتباع هذه المبادئ سيقلل من خطورة الإصابة بمرض
اقرأ المزيد
حب-الشباب-أثناء-الحمل

كل ما تحتاجين معرفته عن البثور العمياء

قد تستيقظين يوما وتجدين جزءا في بشرتك يؤلمك وعند النظر إليه، يتضح لكِ وجود بثور تحت الجلد مؤلمة تسمى البثور العمياء التي لا ترغبين في وجودها وخاصة أن بعضها يترك ندبات، ومع نظام العناية بالبشرة الصحيح، لا يمكنك فقط إزالة هذه الشوائب ولكن أيضًا تقليل فرص تكوينها في المقام الأول. البثور العمياء يمكن أن تكون حساسة بشكل لا يصدق، حيث تظهر في شكل كيس أو عقدة، كما ستشعرين كأنها كتلة صغيرة مؤلمة أسفل الجلد، وبالطبع تبحثين عن أفضل الطرق للتخلص منها وفي أسرع وقت، لذا تعرفي عليها وفقا لما ذكره موقع The Trend Spotter.
شاى

القهوة أم الشاي.. أي منهما له تأثير صحي أكثر؟

عند التحدث عن الأطعمة الصحية نضع أمامنا بعضا من الاختيارات، بما في ذلك الخضراوات الورقية، إضافة إلى الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن المهمة، وعند الحديث عن القهوة والشاي، تختلف الآراء بشكل كبير، فالشاي الأحمر يتميز بعدة فوائد، على سبيل المثال يعمل على خفض مخاطر الإصابة بأمراض القلب، وبالنسبة للقهوة، تساعد على حرق الدهون، وتحسن من مستوى الطاقة والذكاء. وبالتالى فأي من القهوة أو الشاي الأحمر أكثر صحة؟ أي له تأثير إيجابي على صحتك، نقلًا عن "healthline".
غسل الشعر في صالون التجميل

غسل شعرك في صالون التجميل يسبب السكتة الدماغية

الاهتمام بنفسك مهم للغاية، ومن فترة لأخرى ستكونين في حاجة إلى الذهاب إلى صالون التجميل لأجل تغيير لون شعرك أو عمل جلسات عناية بالبشرة والشعر، كما أن الباديكير يجب التركيز عليه كروتين من أجل نظافتك وجمالك. وعند العناية بالشعر في تلك الصالونات، سواء بالصبغة أو غيرها، تغسلين شعرك على الحوض الموجود وتجلسين رقبتك للخلف، وهذه التجربة ليست مريحة مطلقا، يا عزيزتي، كما يمكن أن يؤدي إلى حدوث جلطة قاتلة، حتى إن هناك بعض الأمثلة المروعة لأشخاص لقوا حتفهم تقريبا بسبب علاج الشعر. وذلك حسبما ذكر موقع «ذا صن» البريطاني.
اقرأ المزيد من الأخبار
الاشقاء-الاصغر-سنا

دراسة: الأشقاء الأكبر عرضة للسمنة وارتفاع ضغط الدم

هناك صورة نمطية معروفة عن الإخوة تتمثل في أن الأكبر هو المسؤول، والأوسط غالبا ما يكون مهملا، أما الأصغر فهو آخر العنقود المتمرد والمندفع والعنيد. وكشفت الأبحاث أن الإخوة والأخوات الكبار لا يحتلون مكان الصدارة دائمًا، وعلى الأخص عندما يتعلق الأمر بالصحة، ووفقا للكثير من الأبحاث العلمية، فمن المرجح أن الأطفال الصغار أكثر نحافة وصحة ويعيشون حياة أطول من إخوتهم أو أخواتهم الأكبر، كما يواجه الأشقاء الكبار صراعا شاقا، كونهم عرضة للسمنة وارتفاع ضغط الدم والسكري والسرطان. وذلك حسبما ذكر موقع «الديلي ميل» البريطاني.
صيام يوم بديل الدايت

دراسة: صيام يوم بديل نظام فعال لمرضى السمنة

كشفت الأبحاث عن أن نظام صيام يوم بديل الغذائي قد يساعد المرضى الذين يعانون من زيادة الوزن على فقدان نحو 4 كجم في 4 أسابيع، إذ تم إجبار المتطوعين على الجوع لمدة 36 ساعة قبل السماح لهم بالانغماس في ما يريدون لمدة 12 ساعة، ونتج عن ذلك تقلص السعرات الحرارية التي يتناولونها بأكثر من الثلث، ما ساعدهم على التخلص من الدهون في الجسم دون فقدان الأطعمة التي يستمتعون بها، كما لديهم أيضا مستويات منخفضة من المواد الكيميائية في الجسم التي تم ربطها بالأمراض المرتبطة بالعمر أو الالتهابات. وذلك حسبما ذكر موقع «الديلي ميل» البريطاني.
رجيم البحر الأبيض المتوسط

إذا كنت ترغب في حياة صحية.. اتبع ريجيم البحر المتوسط

من بين الأنظمة الغذائية المهمة، يوجد نظام يسمى ريجيم البحر الأبيض المتوسط، لا يعد مجرد نظام غذائي؛ لفقدان الوزن والحصول على مظهر مثالي، ولكنه أسلوب حياة، يعتمد بشكل كبير على الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة، ومنتجات الألبان ومصادر صحية من البروتين والأسماك، إذا شعرت بالحيرة في اختيار أفضل الطرق لفقدان الوزن، فريجيم البحر الأبيض المتوسط من أفضل الوسائل الفعالة، للحفاظ على صحة الجسم عل المدى البعيد، مع بناء صحي لأنسجة الجسم التالفة، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "livestrong".
ايس-كريم-فى-المنزل (2)

الآيس كريم لذيذ لكنه قد يضر بصحتك في هذه الحالة

في أوقات الصيف وارتفاع الحرارة التي نعيشها تلك الأيام، غالبًا ما نلجأ إلى الآيس كريم والمشروبات المثلجة، بسبب ارتفاع درجة الحرارة، لكن لا يعلم الكثير مدى خطورته على الصحة، حسبما جاء فى موقع mirror البريطاني. نعلم جيدًا أنه لا يوجد شيء أفضل من الجلوس والاستلقاء وتناول كميات هائلة من الآيس كريم المفضل، خاصة في نهاية يوم الصيف الحار. على الرغم من ذلك، اكتشفت العديد من الدراسات أن كميات كبيرة من الآيس كريم قد تشكل تهديدًا خطيرًا للصحة العامة، إذا لم تتخذ بعض الاحتياطات.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org