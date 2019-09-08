حسين السيد يتعرض للإصابة وربيعة يواصل التأهيل

تحرير:أحمد سعيد وأحمد محمد ٠٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٥٠ م

حسين السيد

غادر حسين السيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مران الفريق الذي أقيم اليوم على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية المقرر إقامتها يوم 14 من سبتمبر الجاري في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا. وأدى الأهلي مرانه، اليوم الأحد، والذي انطلق في الرابعة عصرًا على ملعب التتش، واشتمل على جانب بدني خفيف وتقسيمة مطولة بهدف تجهيز جميع اللاعبين والاطمئنان على حالتهم الفنية والبدنية قبل رحلة غينيا الاستوائية.

واشتكى حسين السيد من إصابة عضلية خلال مشاركته في المران الجماعي، وخرج بصحبة خالد محمود، طبيب الفريق. على الجانب واصل رامي ربيعة، مدافع الأهلي، تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي تمهيدًا لعودته إلى المشاركة في المران الجماعي وتجهيزه للمرحلة المقبلة. وخاض ربيعة جلسة في الجيم، وقام بالجري حول الملعب، ثم استكمل