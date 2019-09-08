رياضة

حسين السيد يتعرض للإصابة وربيعة يواصل التأهيل

تحرير:أحمد سعيد وأحمد محمد ٠٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٥٠ م
حسين السيد
حسين السيد
غادر حسين السيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مران الفريق الذي أقيم اليوم على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية المقرر إقامتها يوم 14 من سبتمبر الجاري في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا. وأدى الأهلي مرانه، اليوم الأحد، والذي انطلق في الرابعة عصرًا على ملعب التتش، واشتمل على جانب بدني خفيف وتقسيمة مطولة بهدف تجهيز جميع اللاعبين والاطمئنان على حالتهم الفنية والبدنية قبل رحلة غينيا الاستوائية.
واشتكى حسين السيد من إصابة عضلية خلال مشاركته في المران الجماعي، وخرج بصحبة خالد محمود، طبيب الفريق. على الجانب واصل رامي ربيعة، مدافع الأهلي، تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي تمهيدًا لعودته إلى المشاركة في المران الجماعي وتجهيزه للمرحلة المقبلة. وخاض ربيعة جلسة في الجيم، وقام بالجري حول الملعب، ثم استكمل
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الشوط -الأول‎ (3)

نجم الأهلي: تمنيت فوز الزمالك على بيراميدز

اعترف وليد صلاح الدين، نجم النادي الأهلي السابق، بأنه يتمنى فوز الزمالك ببطولة كأس مصر على حساب بيراميدز، وقال وليد، خلال تصريحاته بحلقة الأحد، من برنامج «ستاد مصر» الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر على قناة ON sport، إن انتمائه الأول بالطبع للنادي الأهلي، لكن في حالة عدم تواجد الفريق الأحمر كطرف فسيكون بالتالي داعما للفرق الجماهيرية مثل الزمالك، والاتحاد السكندري، والإسماعيلي، والمصري. ووجه صلاح الدين، الشكر لمسؤولي اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري، برئاسة عمرو الجنايني، لاسهامه بحضور عدد كبير من الجماهير لمباراة نهائي الكأس. 
الشوط -الأول‎ (7)

شوط أول سلبي بين الزمالك وبيراميدز في نهائي الكأس

سيطر التعادل السلبي على مجريات الشوط الأول من مواجهة الزمالك وبيراميدز، في المباراة التي تجمعهما حاليًا على ستاد الجيش في برج العر ب بالإسكندرية، في نهائي كأس مصر.. المباراة بدأت بحماس كبير من لاعبي الفريقين، ومحاولة من جانب اللاعبين لخلق أي فرصة سانحة للتسجيل، التهديد الحقيقي جاء من خلال فريق بيراميدز في الدقيقة السادسة إثر كرة عرضية رائعة من عبدالله السعيد من الجهة اليمنى وصلت إلى علي جبر على القائم الثاني، أرسلها إلى جون أنطوي الذي سدد الكرة بركلة مقصية لكن مرت بجوار القائم.
هدف -الزمالك (4)

تشكيل الزمالك.. شيكابالا يقود الهجوم أمام بيراميدز

أعلن الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز، المقرر انطلاقها في تمام التاسعة من مساء اليوم الأحد في نهائي بطولة كأس مصر، على ملعب “استاد برج العرب “أمام 20 ألف مشجع، بقيادة طاقم التحكيم الروماني الذي يضم كلًا من: رادو ماريان باتريسكو، ويعاونه كل من رادو مارين، وأدريان حكمان مساعدان، ومارشال حكمًا رابعًا. الزمالك يأمل في تحقيق لقب كأس مصر للمرة 27 في تاريخه، وللمرة السادسة في السبع سنوات الأخيرة، وهو ما يدركه ميتشو، الذي من المتوقع أن يدفع بكل أوراقه في التشكيل الأساسي تحسبا لأي مفاجآت خلال اللقاء.
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الأهلى -واطلع برة (12)

كانو سبورت يضرب موعدًا مع الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

ضرب فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، موعدًا مع النادي الأهلي في دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد التعادل مع ميكيلي الإثيوبي بهدف لكل منهما، وتأهل الفريق الغيني بعد الفوز في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف واحد، وتعادل في مباراة الإياب بهدف لكل منهما، ليصعد بعد فوزه بنتيجة 3- 2 في مجموع المباراتين. وتقدم فريق ميكيلي الإثيوبي في الدقيقة 13 من الشوط الأول والتي كانت كافية للتأهل لمواجهة الأهلي، لكن كانو سبورت خطف التعادل في الدقيقة 40.
بيراميدز (2)

5 في خط الوسط.. تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الأهلي

يخوض الأهلي مواجهة صعبة أمام بيراميدز، اليوم السبت في تمام الساعة الثامنة مساءً، في دور الـ16 من بطولة كأس مصر، على استاد برج العرب. ويسعى فريق بيراميدز لتحقيق إنجاز تاريخي له بالفوز على الأهلي في 4 مباريات متتالية وهو ما لم يتحقق من قبل لأي نادٍ مصري في الدوري وكأس مصر. وحقق بيراميدز 3 انتصارات متتالية، الأولى كانت تحت مسمى "الأسيوطي" بهدف نظيف، في ربع نهائي كأس مصر الموسم الماضي، قبل أن تنتقل ملكية النادي ويتحول اسمه إلى بيراميدز، ليفوز في الدوري مرتين بالدور الأول (2-1) وفي الدور الثاني (1-0).
برج-العرب (1)

الأهلي يتسلح باستاد برج العرب لعبور بيراميدز

يخوض الأهلي مواجهة صعبة أمام بيراميدز، اليوم السبت في تمام الساعة الثامنة مساءً، في دور الـ16 من بطولة كأس مصر، على استاد برج العرب. ويسعى فريق بيراميدز لتحقيق إنجاز تاريخي له بالفوز على الأهلي في 4 مباريات متتالية وهو ما لم يتحقق من قبل لأي نادٍ مصري في الدوري وكأس مصر. وحقق بيراميدز 3 انتصارات متتالية، الأول كان تحت مسمى "الأسيوطي" بهدف نظيف، في ربع نهائي كأس مصر الموسم الماضي، قبل أن تنتقل ملكية النادي ويتحول اسمه إلى بيراميدز، ليفوز في الدوري مرتين بالدور الأول (2-1) وفي الدور الثاني (1-0).
سباستيان-ديسابر (1)

بالأرقام.. ديسابر لا يعرف طعم الفوز أمام الأهلي

يخوض الأهلي مواجهة صعبة أمام بيراميدز، اليوم السبت، في تمام الساعة الثامنة مساءً، في دور الـ16 من بطولة كأس مصر، على استاد برج العرب. ويسعى فريق بيراميدز لتحقيق إنجاز تاريخي له بالفوز على الأهلي في 4 مباريات متتالية، وهو ما لم يتحقق من قبل لأي نادٍ مصري في الدوري وكأس مصر. وحقق بيراميدز 3 انتصارات متتالية، الأول كان تحت مسمى "الأسيوطي" بهدف نظيف، في ربع نهائي كأس مصر الموسم الماضي، قبل أن تنتقل ملكية النادي ويتحول اسمه إلى بيراميدز، ليفوز في الدوري مرتين، في الدور الأول (2-1) وفي الدور الثاني (1-0).
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