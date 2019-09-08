رياضة

السعيد يقود بيراميدز أمام الزمالك في نهائي الكأس

تحرير:علي الزيني ٠٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٨ م
عبدالله السعيد
عبدالله السعيد
أعلن الفرنسي سيباستيان ديسابر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، التشكيل الذي سيخوض به مواجهة نظيره الزمالك، التي ستقام في الثامنة مساء اليوم الأحد، على ملعب الجيش ببرج العرب، في نهائي بطولة كأس مصر، بحضور 20 ألف متفرج، بقيادة الطاقم التحكيم الروماني الذي يضم كلًا من: رادو ماريان باتريسكو، ويعاونه كل من رادو مارين، حكما مساعدًا، وأدريان حكمًا مساعدًا ثانيًا، ومارشال حكمًا رابعًا، ويطمح بيراميدز في لفوز على الفريق الأبيض، لاقتناص أول بطولة محلية في تاريخه.
وجاء تشكيل بيراميدز، كالتالي: حراسة المرمى: أحمد الشناوي. خط الدفاع: رجب بكار، أحمد أيمن منصور، علي جبر، محمد حمدي. خط الوسط: نبيل دونجا، إسلام عيسى، عبدالله السعيد، إبراهيم حسن. خط الهجوم: إيريك تراوري، جون أنطوي. بينما جلس على دكة البدلاء، كلًأ من: عمر جابر وعبد الله بكري وأحمد توفيق ومحمد فاروق
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هدف -الزمالك (4)

تشكيل الزمالك.. شيكابالا يقود الهجوم امام بيراميدز

أعلن الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز، المقرر انطلاقها في تمام التاسعة من مساء اليوم الأحد بتوقيت مكة المكرمة، في نهائي بطولة كأس مصر، على ملعب “استاد برج العرب “أمام 20 ألف مشجع، بقيادة طاقم التحكيم الروماني الذي يضم كلًا من: رادو ماريان باتريسكو، ويعاونه كل من رادو مارين، وأدريان حكمان مساعدان، ومارشال حكمًا رابعًا. الزمالك يأمل في تحقيق لقب كأس مصر للمرة 27 في تاريخه، وللمرة السادسة في السبع سنوات الأخيرة، وهو ما يدركه ميتشو، الذي من المتوقع أن يدفع بكل أوراقه في التشكيل الأساسي تحسبا لأي مفاجآت خلال اللقاء.
هندريك -هيلمكه (1)

بسبب هندريك.. الفيفا يغرم الأهلي مليون دولار

أصدرت لجنة شئون اللاعبين بالاتحاد الدولي لكرة القدم، قرارها في شكوى اللاعب الألماني صاحب الأصول البرازيلية هندريك هيلمك، لاعب الأهلي السابق، بإلزام بطل الدوري المصري بدفع باقي قيمة عقده مع الفريق، والمقدرة بـ858 ألف و340 دولار، بالإضافة لـ135 ألف و360 دولار بقية مستحقات، بإجمالي يصل لنحو مليون دولار. وعلمت "التحرير" أن الفيفا أرسلت لمسؤولي الأهلي فاكسا رسميا بالقرار، ويحق للأهلي الاستئناف على الحكم الصادر بالمحكمة الرياضية في سويسرا خلال الفترة المقبلة.
الأهلي- لتنس- الطاولة‎

الأهلي يتأهل إلى نهائي البطولة العربية لتنس الطاولة

تأهل فريق الأهلي لتنس الطاولة للرجال، إلي المباراة النهائية من منافسات البطولة العربية، في نسختها الحادية والثلاثين المقامة حاليًا، في مدينة أغادير المغربية بعد الفوز اليوم على فريق البحرين البحريني بنتيجة (3-2 )، في الدور نصف النهائي من البطولة، ومن المنتظر أن يواجه الفريق الأحمر غدًا الإثنين نظيره قطر القطري في المباراة النهائية، ويعد الفريق المصري هو الأكثر حصدًا للقب البطولة العربية برصيد 19 مرة، كان آخرها النسخة الماضية 2018 التي أقيمت بتونس.
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قبل نهائي الكأس.. 3 تحذيرات من اتحاد الكرة للجماهير

أصدر اتحاد الكرة، بيانًا رسميًا، لتوضيح التعليمات المطلوب الالتزام بها في مباراة الزمالك ونظيره بيراميدز، والمقرر إقامتها في الثامنة مساء غد الأحد، على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب، بحضور 20 ألف متفرج، في نهائي مسابقة بطولة كأس مصر، موضحا عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، اليوم السبت، أنه "انطلاقا من سعي اتحاد الكرة، لتوفير أعلى مستويات التنظيم في مسابقاته، وحصرا منه على تجنيب المباريات ما يخل بسلامة الجمهور والمنافسة أو يؤثر عليها"، وأهاب الاتحاد بالجماهير بضرورة الحرص على 3 التزامات.
هدف -الزمالك (6)

مران الزمالك.. جلسة مع طارق حامد وانتظام شيكابالا

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرانه على ملعبه في ميت عقبة اليوم الأربعاء؛ استعدادًا لمواجهة بيراميدز في نهائي كأس مصر، والمقرر إقامته يوم الأحد المقبل، وحرص الصربي ميتشو المدير الفني للفريق على إلقاء محاضرة فنية على اللاعبين قبل انطلاق المران، كما أحضر سبورة، لشرح المهام الفنية والخططية على اللاعبين، وأكد على الجميع بضرورة تنفيذ التعليمات بدقة والعمل بقوة لتحقيق المطلوب الفترة القادمة، وعلى هامش المران أدى حازم إمام تدريبات تأهيلية خاصة بجمانيزيوم النادي، وفقا لبرنامج معين وضعه الجهاز الفني للاعب لتجهيزه والوصول به لأعلى فورمة.
مران-الزمالك-في-المغرب (4)

مران الزمالك.. تعليمات خاصة من ميتشو وتأهيل شيكابالا

عقد الصربي ميتشو، المدير الفني لفريق الزمالك جلسة مع أنطونيو، مدرب الأحمال؛ حيث اتفقا على برنامج تدريبات بدنية قوية، ورفع معدل اللياقة البدنية للاعبين؛ استعدادًا لمباراة بيراميدز، التي تقام يوم الأحد المقبل في نهائي كأس مصر، كما عقد ميتشو جلسة مع أيمن طاهر مدرب حراس مرمى الفريق، وطالبه بتجهيز ثنائي الحراس محمد عواد ومحمد أبو جبل لمباراة بيراميدز وتخصيص تدريبات إضافية لهما، كما قام ميتشو بتوجيه تعليمات خاصة لطارق حامد لاعب وسط الفريق على هامش تدريب اليوم؛ حيث عقد المدرب الصربي جلسة مع اللاعب وطالبه ببعض المهام الخاصة بنقل الهجمة بسرعة.
النقاز-ساسى

الاتحاد التونسي يوافق على طلب الزمالك

استجاب الاتحاد التونسي لكرة القدم، لطلب نادي الزمالك بالموافقة على بقاء فرجاني ساسي وحمدي النقاز، مع الفارس الأبيض، لخوض نهائي كأس مصر، المقرر إقامته يوم الأحد المقبل أمام نظيره بيراميدز، ونشر الاتحاد التونسي بيانًا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: "بطلب من نادي الزمالك المصري وبعد التشاور مع الإطار الفني للمنتخب التونسي استجابت الجامعة التونسية لكرة القدم ومنحت ترخيصا استثنائيا لكل من الفرجاني ساسي وحمدي النقاز للبقاء مع ناديهما في مصر لخوض لقاء الدور النهائي لكأس مصر ضد فريق بيراميدز يوم الأحد 8 سبتمبر 2019".
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