السعيد يقود بيراميدز أمام الزمالك في نهائي الكأس

تحرير:علي الزيني ٠٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٨ م

عبدالله السعيد

أعلن الفرنسي سيباستيان ديسابر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، التشكيل الذي سيخوض به مواجهة نظيره الزمالك، التي ستقام في الثامنة مساء اليوم الأحد، على ملعب الجيش ببرج العرب، في نهائي بطولة كأس مصر، بحضور 20 ألف متفرج، بقيادة الطاقم التحكيم الروماني الذي يضم كلًا من: رادو ماريان باتريسكو، ويعاونه كل من رادو مارين، حكما مساعدًا، وأدريان حكمًا مساعدًا ثانيًا، ومارشال حكمًا رابعًا، ويطمح بيراميدز في لفوز على الفريق الأبيض، لاقتناص أول بطولة محلية في تاريخه.

وجاء تشكيل بيراميدز، كالتالي: حراسة المرمى: أحمد الشناوي. خط الدفاع: رجب بكار، أحمد أيمن منصور، علي جبر، محمد حمدي. خط الوسط: نبيل دونجا، إسلام عيسى، عبدالله السعيد، إبراهيم حسن. خط الهجوم: إيريك تراوري، جون أنطوي. بينما جلس على دكة البدلاء، كلًأ من: عمر جابر وعبد الله بكري وأحمد توفيق ومحمد فاروق