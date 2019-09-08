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السيسي يأمر باستمرار التوسع في البحث عن البترول والغاز

تحرير:أ.ش.أ ٠٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:١٣ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في التوسع في خطط البحث والاستكشاف، بالإضافة إلى التركيز على مشروعات البنية الأساسية للبترول والغاز، بغرض تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من كافة الإمكانات والثروات الطبيعية، بما يصب في مساعي تحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز في المنطقة، جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر المرقبي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط وزير المالية.
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول الخطط والمحاور الاستراتيجية لوزارة البترول، موضحا أن وزير البترول استعرض خلال الاجتماع استراتيجية الوزارة، في إطار سياسة الدولة للعمل على تلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك،
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عبد الفتاح السيسى (1)

استعدادا للتنفيذ.. السيسي يشدد على ضمان الأمان النووي بالضبعة

أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمواصلة العمل لاستكمال كافة الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة، تمهيداً لدخول مشروع محطة الضبعة حيز التنفيذ الفعلي، مشددا على ضمان أعلى معايير السلامة والأمان النووي في جميع مراحل إنشاء المحطة، مؤكدا أهمية الطاقة النووية كمجال مستقبلي للمساهمة في توليد الكهرباء في مصر على نحو يدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة والاحتياجات الحالية والمستقبلية للمواطنين ويفي بمتطلبات الصناعة، فضلاً عن تنويع مزيج الطاقة الذي تعتمد عليه مصر لإنتاج الكهرباء.
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

«صحة الدقهلية» تحقق في مخالفات إدارة المنزلة

أمر الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، الشئون القانونية بالتحقيق مع مسؤولين في إدارة المنزلة الصحية، عقب اطلاعه على مذكرة مرفوعة من أشرف بكر عيد رئيس مجلس مركز المنزلة، عن لجنة المتابعة بالمجلس وأخرى من هاني الأمير مدير مكتب الصحة، تثبت انتشار الإهمال والمخالفات بالمبنى، وسوء حالة مخزن الإدارة وسوء حالة دوارات المياه وانتشار القاذورات بها، كما أمر بالتحقيق مع مسؤول تسجيل المواليد إذ استعان بنجله لمساعدته في انجاز مهام عمله داخل المكتب.
طقس-خريف (3)

الأرصاد تعلن موعد بدء فصل الخريف: سنحذر من السيول

صرح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية الدكتور أحمد عبد العال، بأنه من المنتظر أن يبدأ فصل الخريف فلكيا على البلاد، يوم الإثنين 23 سبتمبر الجاري، ويستمر لمدة 3 شهور، مضيفا أن فصل الخريف يعتبر من أجمل فصول السنة على مصر، إلا أنه أحيانا ما يتخلله حالات من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، إذا ما توافرت بعض التوزيعات الضغطية التى تؤدي إلي ذلك وينتج عنها بعض الظواهر الجوية العنيفة، وعلى رأسها تكاثر السحب الممطرة والرعدية والتى يصاحبها عادة سقوط للأمطار الغزيرة على السواحل الشمـالية للبلاد خاصة محافظة الإسكندرية.
مصر-للطيران (1)

مصر للطيران: تعاقدنا مع «إيرباص» لشراء 27 طائرة

قال رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران الطيار أحمد عادل، إن الشركة تعاقدت مع شركة إيرباص لصناعة الطائرات لشراء 27 طائرة، في إطار خطة الشركة لتحديث أسطولها لتضم أحدث الطرازات العالمية، مؤكدا أن مصر للطيران تحرص على التحديث المستمر لأسطولها سواء لطائرات الركاب أو الشحن الجوي، وتطوير الخدمات المقدمة لعملائها، وتوقيع العديد من الاتفاقيات في مجالات النقل الجوي، وتعاقدت مع إيرباص لشراء 12 طائرة من هذا الطراز، وتسلمت اليوم أول طائرة، على أن تتسلم باقي الصفقة في نهاية شهر مايو من العام المقبل.
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عبد الفتاح السيسى (1)

استعدادا للتنفيذ.. السيسي يشدد على ضمان الأمان النووي بالضبعة

أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمواصلة العمل لاستكمال كافة الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة، تمهيداً لدخول مشروع محطة الضبعة حيز التنفيذ الفعلي، مشددا على ضمان أعلى معايير السلامة والأمان النووي في جميع مراحل إنشاء المحطة، مؤكدا أهمية الطاقة النووية كمجال مستقبلي للمساهمة في توليد الكهرباء في مصر على نحو يدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة والاحتياجات الحالية والمستقبلية للمواطنين ويفي بمتطلبات الصناعة، فضلاً عن تنويع مزيج الطاقة الذي تعتمد عليه مصر لإنتاج الكهرباء.
طارق-الملا-وزير-البترول-02

359 مليون طن إجمالي إنتاج البترول خلال 5 سنوات

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في الانفوجراف الذي نشره، اليوم السبت، على الصفحة الرسمية بموقع "فيسبوك"، عن إنجازات قطاع البترول خلال السنوات الخمس الماضية حتى يونيو 2019، إذ بلغ إجمالي إنتاج الثروة البترولية 359 مليون طن، مقسمة إلى 44.6% زيت خام ومتكثفات، 53.5% غاز طبيعي، 1.9% بوتوجاز، مشيرا إلى تطور حجم إنتاج مصر من الغاز الطبيعي يوميا ليصل إلى 7 مليارات قدم مكعب في أغسطس 2019، و5.9 مليار قدم مكعب في 2017 - 2018، مقارنة بـ4.5 مليار قدم مكعب في 2016 - 2017.
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5 آلاف برميل يوميا.. 10 آبار جديدة على خريطة الإنتاج البترولي

نجاحا جديدا كشفت عنه وزارة البترول، اليوم الإثنين، في إطار استراتيجيتها لزيادة الإنتاج من الثروة البترولية، إذ أعلنت حفر 10 أبار استكشافية فى الصحراء الغربية بمنطقة شرق بحرية الممتدة 3، وأسفرت تلك العمليات عن وضع الآبار على الإنتاج في وقت قياسي بمتوسط إنتاج يومى 5 آلاف برميل زيت، موضحة في بيان رسمي، أن نتائج الأعمال التى عرضها المهندس أشرف عبد الجواد رئيس شركة قارون عن العام المالى 2018/ 2019، تشير إلى أن ما تحقق فى تلك المنطقة الواعدة يمثل حوالى 16% من الإنتاج الحالى لقارون.
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إحياء القاهرة التاريخية.. خطة شاملة لتطوير ساحة ومسجد الحسين

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، توجيها إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتطوير منطقة وساحة مسجد الحسين، بما يتلاءم مع المكانة الدينية والتاريخية والأثرية للمسجد، والمنطقة المحيطة به، وأشار مدبولي، خلال الاجتماع الذي عقده مع عدد من الوزراء والقيادات المعنية، أن المخطط المقترح يأتي ليتكامل مع خطة التطوير الشاملة التي تنفذها الحكومة في عدة مناطق بالقاهرة التاريخية، أبرزها سور مجرى العيون، منطقة الفسطاط، شارع المعز، منطقة العتبة، والقاهرة الخديوية.
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