تشكيل الزمالك.. شيكابالا يقود الهجوم أمام بيراميدز

تحرير:سعد الدين محمود ٠٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٣٥ م

الزمالك

أعلن الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز، المقرر انطلاقها في تمام التاسعة من مساء اليوم الأحد في نهائي بطولة كأس مصر، على ملعب “استاد برج العرب “أمام 20 ألف مشجع، بقيادة طاقم التحكيم الروماني الذي يضم كلًا من: رادو ماريان باتريسكو، ويعاونه كل من رادو مارين، وأدريان حكمان مساعدان، ومارشال حكمًا رابعًا. الزمالك يأمل في تحقيق لقب كأس مصر للمرة 27 في تاريخه، وللمرة السادسة في السبع سنوات الأخيرة، وهو ما يدركه ميتشو، الذي من المتوقع أن يدفع بكل أوراقه في التشكيل الأساسي تحسبا لأي مفاجآت خلال اللقاء.

وجاء تشكيل الفريق الأبيض كالتالي: حراسة المرمى: محمد عواد خط الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الشافي – محمد عبد الغنى – حمدي النقاز خط الوسط: طارق حامد – فرجانى ساسى – يوسف أوباما خط الهجوم: أشرف بن شرقى – شيكابالا – مصطفى محمد ويجلس على دكة البدلاء كل