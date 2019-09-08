رياضة

«التحرير» تكشف بدلات طاقم حكام نهائي كأس مصر

تحرير:أحمد بركات ٠٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠١ م
الزمالك و بيراميدز
الزمالك و بيراميدز
كشف مصدر في لجنة الحكام باتحاد الكرة، أن طاقم حكام نهائي كأس مصر الذي جمع بين فريقي الزمالك ونظيره بيراميدز، مساء اليوم الأحد، على ستاد الجيش ببرج العرب، وانتهى بفوز الفريق الأبيض بثلاثية نظيفة، سيحصل على 6500 دولار بدلات نظير ادارة اللقاء، وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"التحرير، أن حكم الساحة سيحصل على 2000 دولار و1500 لكل من المساعدين والحكم الرابع، وأدار المباراة طاقم حكام روماني يضم كلاً من: رادو ماريان باتريسكو، وعاونه كل من رادو مارين، حكما مساعدا، وأدريان حكما مساعدا ثانيا، بينما سيكون مارشال حكما رابعا.
وتوج فريق الزمالك بلقب كأس مصر للمرة الثانية على التوالي والـ27 في تاريخه ، بعدما تمكن من الفوز على نظيره بيراميدز بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في نهائي كأس مصر، بعدما قدم لاعبو الزمالك مباراة قوية وسيطروا على مجريات الأمور من بداية
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إيطاليا تواصل تصدر مجموعتها وأسبانيا تعبر جزر فارو

نجح المنتخب الإيطالي في تحقيق الفوز على نظيره الفنلندي بهدفين لهدف، في إطار الجولة السادسة من المجموعة السادسة ضمن مباريات التصفيات المؤهلة ليورو 2020، وافتتح تشيرو إيموبيلي التسجيل للآتزوري في الدقيقة 59، ثم تعادل تيمو بوكي لفنلندا بهدف في الدقيقة 72 من ضربة جزاء، ومن ضربة جزاء، نجح جورجينو في إضافة الهدف الثاني لإيطاليا في الدقيقة 79. وواصل منتخب إيطاليا تحليقه في صدارة المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى 18 نقطة، محققا العلامة الكاملة، حيث تفوق بفارق ست نقاط أمام أقرب ملاحقيه منتخب فنلندا، واحتل منتخب أرمينيا المركز الثالث برصيد تسع نقاط.
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ميتشو: مرتضى والجمهور كلمة السر.. ولا أفكر في الأهلي

أعرب الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته بتتويج فريقه ببطولة كأس مصر، على حساب بيراميدز، مؤكدا أن الفوز باللقب جاء بعد عمل كبير في الأسابيع الماضية عقب توليه مهمة تدريب الفريق الأبيض. وأوضح ميتشو، في تصريحاته لقناة أون سبورت، عقب المباراة، أن سيباستيان ديسابر المدير الفني لبيراميدز، تمكن من تكوين فريق قوي بأسلوب لعب رائع، لكن الزمالك استطاع أن يحسم اللقب لصالحه بعد تنفيذ كافة التفاصيل التي تم الاتفاق عليها خلال الأيام الماضية.
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مهنئًا الزمالك بالكأس.. كهربا: مبروك لأخواتي الرجالة

وجه محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الزمالك السابق وفريق أفيس البرتغالي الحالي، التهنئة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وجماهيره بعد الفوز بلقب كأس مصر ، بعدما تمكن من التغلب على نظيره بيراميدز بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في نهائي كأس مصر، وتفاعل كهربا مع فوز الزمالك بنشر صورة لمحمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الزمالك وهو يرتدي قميص مكتوب عليه اسم محمود جنش عبر موقع إنستجرام للتواصل الإجتماعي، ، قائلًا: "مبروك لجماهير نادي الزمالك واخواتي الرجالة.. ألف مبروك".
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مرتضى منصور يحدد ملعب نهائي الكأس.. ليس برج العرب

كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، ملعب مباراة فريقه أمام بيراميدز، في نهائي بطولة كأس مصر، المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل. وقال مرتضى، خلال تصريحاته بحلقة الأربعاء، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يقدمه خالد الغندور، إن نهائي كأس مصر سيقام على ستاد الإسكندرية، أو الإسماعيلية بحضور جماهيري، مشددًا أنها لن تقام على استاد برج العرب. وأوضح رئيس القلعة البيضاء، أنه تواصل مع سالم الشامسي، مالك نادي بيراميدز، وأكد الأخير له بأنه مشجع للزمالك، ويرحب بلعب نهائي الكأس في أي ملعب.
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الزمالك وبيراميدز.. الموعد والقنوات الناقلة

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره بيراميدز، يوم الأحد المقبل، في نهائي بطولة كأس مصر، بعد مشوار كبير للفريقين في البطولة الأقدم على مدار تاريخ الكرة المصرية، حيث من المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً على استاد الإسكندرية، وتنقلها قناة أون سبورت الفضائية، وقناة النيل للرياضة على التردد الفضائي، بالإضافة إلى تايم سبورت على التردد الأرضي. وقررت اللجنة المؤقتة للجبلاية تأجيل موعد اللقاء الذي كان مقررًا اقامته غدًا الخميس إلى يوم الأحد المقبل ليقام على ملعب استاد الإسكندرية.
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رسميا.. نهائي كأس مصر على استاد الإسكندرية

تقرر بشكل رسمي، إقامة نهائي كأس مصر، على استاد الإسكندرية بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره بيراميدز، يوم الأحد المقبل، وأكد شريف سعد، مدير استاد الإسكندرية، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أنه تلقى اتصالًا جديدًا من مسئولي الشركة الراعية يبلغونه فيه بإقامة المباراة في استاد الإسكندرية، وتابع بأن الملعب جاهز تمامًا لاستضافة المباراة، خاصة أن الشركة المسئولة عن تطويره لم تسلمه لهيئة الاستاد بعدُ، حيث إن تسليمه سيكون يوم 15 سبتمبر الجاري.
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ديسابر عن مواجهة الزمالك: أنا هنا من أجل البطولات

أكد الفرنسي سباسيتيان ديسابر، المدير الفني لفريق بيراميدز، أن تحقيق الفوز هو أهم شىء يسعى إليه فريقه، موجها الشكر لجميع لاعبيه على المستوى القوي والروح التي قادتهم إلى التأهل لنهائي بطولة كأس مصر. وتابع ديسابر خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة ON sport: «فخور باللاعبين وأدائهم في اللقاء، سعينا إلى تسجيل أهداف في الشوط الأول، وهو ما نجحنا فيه، وأؤكد أننا مازلنا في بداية عملنا مع الفريق، ونحاول فرض أسلوب لعبنا وأعتقد أننا نتحسن خطوة بخطوة من مباراة لأخرى».
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