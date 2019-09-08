«التحرير» تكشف بدلات طاقم حكام نهائي كأس مصر

تحرير:أحمد بركات ٠٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠١ م

الزمالك و بيراميدز

كشف مصدر في لجنة الحكام باتحاد الكرة، أن طاقم حكام نهائي كأس مصر الذي جمع بين فريقي الزمالك ونظيره بيراميدز، مساء اليوم الأحد، على ستاد الجيش ببرج العرب، وانتهى بفوز الفريق الأبيض بثلاثية نظيفة، سيحصل على 6500 دولار بدلات نظير ادارة اللقاء، وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"التحرير، أن حكم الساحة سيحصل على 2000 دولار و1500 لكل من المساعدين والحكم الرابع، وأدار المباراة طاقم حكام روماني يضم كلاً من: رادو ماريان باتريسكو، وعاونه كل من رادو مارين، حكما مساعدا، وأدريان حكما مساعدا ثانيا، بينما سيكون مارشال حكما رابعا.

وتوج فريق الزمالك بلقب كأس مصر للمرة الثانية على التوالي والـ27 في تاريخه ، بعدما تمكن من الفوز على نظيره بيراميدز بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في نهائي كأس مصر، بعدما قدم لاعبو الزمالك مباراة قوية وسيطروا على مجريات الأمور من بداية