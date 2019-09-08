سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

بشكل مفاجئ.. نقل أمير الكويت للمستشفى في أمريكا

٠٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٢٦ م
الشيخ صباح الأحمد الصباح
الشيخ صباح الأحمد الصباح
في تطور مفاجئ، أفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا"، بأن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح، دخل أحد المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية التي يزورها حاليا، وذلك لـ"استكمال فحوصات طبية"، قبل لقاء مرتقب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذ نقلت الوكالة الرسمية عن وزير الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح، إن اللقاء الذي كان مقررًا خلال أيام، سيتم تأجيله إلى موعد لاحق لم يتم تحديده بعد.
وبدأ الشيخ صباح الأحمد الصباح، زيارة للولايات المتحدة، قبل أيام، وذكر البيت الأبيض، في وقت سابق، أنه من المقرر أن يلتقي أمير الكويت بترامب في 12 سبتمبر الجاري، بحسب سي إن إن.وكان من المنتظر أن يبحث الزعيمان الملفات المشتركة بين البلدين وتقوية العلاقات الاقتصادية والأمنية، بالإضافة إلى مناقشة التطورات
اقرأ المزيد
فيصل محمد صالح وزير الإعلام السوداني

الحكومة السودانية تؤدي اليمين الدستورية أمام البرهان

أدى وزراء الحكومة الانتقالية في السودان، اليمين الدستورية، في القصر الجمهوري اليوم الأحد، أمام رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، ورئيس القضاء عباس بابكر، وتعد حكومة حمدوك الحكومة الأولى بعد عزل الرئيس السابق عمر البشير الذي حكم عزل بعدما حكم البلاد على مدار 30 عاما، ومن المقرر أن تحكم السودان بموجب اتفاق لتقاسم السلطة مدته 3 سنوات، تم التوصل إليه الشهر الماضي، بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير.
أرامكو

بعد تعيين بن سلمان.. هل تتغير سياسة النفط السعودية؟

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، فجر اليوم الأحد، أمرا ملكيا، اقتضى تعيين عدد من المسؤولين في مناصب جديدة. حيث نصت الأوامر الملكية على إعفاء المهندس عبدالعزيز بن عبدالله نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة من منصبه، وتعيين المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل في المنصب، بالإضافة إلى تعيين الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود سفيرًا لخادم الحرمين الشريفين لدى البحرين. إلا أن الأمر الملكي الأبرز، ذلك الذي اقتضى تعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزيرا للطاقة في المملكة وذلك خلفا لخالد الفالح.
أمير-قطر-الشيخ-تميم-بن-حمد-آل-ثاني (2)

تقرير بريطاني: تورط 4 أمراء في قطر بدعم الإرهاب

يوما تلو الآخر، تتجه أنظار المجتمع الدولي إلى قطر كونها الدولة الأولى الراعية للإرهاب، لا سيما في ظل احتضانها عددا من القيادات المتطرفة كـ"تنظيم القاعدة وداعش وطالبان.. وغيرها"، وهو ما لم تنفِه الدوحة مرارا وتكرارًا. تقارير أوروبية، كشفت اليوم الأحد، عن تورط 4 أمراء من الأسرة الحاكمة في الدوحة، بينهم شقيقان لتميم بن حمد أمير قطر الحالي، في تمويل الإرهاب وأعمال إجرامية في دول مختلفة حول العالم. وأكدت التقارير، وجود سياسة ممنهجة لنظام الحمدين في تمويل الإرهاب، مفندة مزاعم قطرية عن وجود حالات فردية، وفقا لـ"جلوبال ووتش أناليسيس" البريطانية.
انصار-الله-فى-اليمن

بيان سعودي إماراتي عن اليمن: يجب وقف عدوان الحوثي

أكدت السعودية والإمارات، اليوم الأحد، ضرورة العمل بجدية مع اللجنة المشتركة التي شكلت من التحالف العربي والأطراف التي نشبت بينها الفتنة. وأوضحت السعودية والإمارات في بيان لهما، أنه من الضروري التوقف بشكل كامل عن القيام بأي تحركات أو نشاطات عسكرية أو القيام بأي ممارسات أو انتهاكات ضد المكونات الأخرى. وتابع البيان: "عملت الدولتان وبتنسيق وثيق مع مختلف الأطراف اليمنية على متابعة الالتزام بالتهدئة ووقف إطلاق النار والتهيئة لانطلاق الحوار بشكل بنّاء يساهم في إنهاء الخلاف ومعالجة آثار الأزمة".
اقرأ المزيد من الأخبار
مسيرة-هونج-كونج 1 (2)

استمرار احتجاجات هونج كونج.. وغلق 4 محطات مترو

تجددت، اليوم السبت، الاحتجاجات في هونج كونج، بعد خروج مظاهرات، أمس الجمعة، للمطالبة بالإصلاح والديمقراطية في الإقليم المتمتع بحريات غير محددة لكنه خاضع لحكم الصين، وأثر ذلك أغلقت السلطات 4 محطات لقطارات الأنفاق (المترو)، بعد انتقادها من وسائل إعلام صينية بحجة استغلالها من مثيري الشغب، وذلك بحسب وكالة "فرانس برس". وبدت الأزمة الحالية في هونج كونج تتجه إلى أعقد مستوياتها وأصعبها، خاصة في ظل رغبة الولايات المتحدة لاستغلال هذه التظاهرات كأداة ضغط رئيسة على الصين من أجل التوصل إلى صيغة أفضل بالنسبة لواشنطن في الحرب التجارية.
دونالد ترامب

ترامب يهدد أوروبا: سنرسل أسرى داعش إلى بلادهم

وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الأربعاء، تهديدًا مباشرًا إلى الدول الأوروبية بتسليمها مقاتلي "داعش" الأسرى الذين يحملون جنسياتها، في حال لم ترغب بعض الدول باستعادتهم. وأبلغ ترامب، الصحفيين في البيت الأبيض، وفقا لقناة "سكاي نيوز": "إذا لم تستعد أوروبا مقاتلي داعش الأسرى فسنضطر لتسليمهم للدول التي قدموا منها مثل ألمانيا وفرنسا". وأضاف، أنه "سيتعين على دول أخرى تحمل عبء قتال تنظيم داعش"، مشيرًا إلى روسيا وباكستان وإيران كأمثلة لتلك الدول.
بوتين

بوتين: سنرد على اختبار أمريكا لصاروخ جديد

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن اختبار الولايات المتحدة لصاروخ جديد مؤخرًا أثار مخاوف جديدة لدى روسيا، معتبره أمرًا يستدعي ردا لذلك. وأضاف بوتين، حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الأربعاء بعد محادثاته مع الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو في العاصمة هلسنكي، أن الاختبار الأمريكي يشير إلى أن واشنطن بدأت العمل على تطوير الصاروخ قبل فترة كبيرة من إعلانها نيتها الانسحاب من المعاهدة، في إشارة إلى معاهدة الحد من الأسلحة النووية متوسطة المدى مع روسيا، موضحًا أن الاختبار يعني لروسيا "ظهور تهديدات جديدة سنرد عليها وفقا لذلك".
ترامب

بسبب جزيرة «جرينلاند».. ترامب يوجه رسالة قاسية للدنمارك

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه كان يتطلع إلى زيارة الدنمارك قريبا إلا أن تصريحات رئيسة وزرائها "مته فريدريكسن" تعليقا على رغبته في شراء جزيرة "جرينلاند" كانت "كريهة وغير ملائمة". وقال ترامب في تصريحات نقلها تلفزيون "سي إن إن" الأمريكي، اليوم الأربعاء، "كان عليها فقط أن تقول لسنا مهتمين ببيع الجزيرة"، مضيفا أنه لن يتم السماح بمعاملة الولايات المتحدة بالطريقة التي تم التعامل بها معها تحت حكم الرئيس السابق باراك أوباما. وتابع ترامب "أن طريقة الرفض من طرفهم لم تكن "لطيفة" كان عليهم فقط أن يقولوا "لا" وليس وصف الفكرة بـ "السخيفة"،
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org