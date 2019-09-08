بشكل مفاجئ.. نقل أمير الكويت للمستشفى في أمريكا

٠٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٢٦ م

الشيخ صباح الأحمد الصباح

في تطور مفاجئ، أفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا"، بأن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح، دخل أحد المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية التي يزورها حاليا، وذلك لـ"استكمال فحوصات طبية"، قبل لقاء مرتقب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذ نقلت الوكالة الرسمية عن وزير الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح، إن اللقاء الذي كان مقررًا خلال أيام، سيتم تأجيله إلى موعد لاحق لم يتم تحديده بعد.

وبدأ الشيخ صباح الأحمد الصباح، زيارة للولايات المتحدة، قبل أيام، وذكر البيت الأبيض، في وقت سابق، أنه من المقرر أن يلتقي أمير الكويت بترامب في 12 سبتمبر الجاري، بحسب سي إن إن.وكان من المنتظر أن يبحث الزعيمان الملفات المشتركة بين البلدين وتقوية العلاقات الاقتصادية والأمنية، بالإضافة إلى مناقشة التطورات