شوط أول سلبي بين الزمالك وبيراميدز في نهائي الكأس

تحرير:أحمد سعيد ٠٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥٠ م

الزمالك

سيطر التعادل السلبي على مجريات الشوط الأول من مواجهة الزمالك وبيراميدز، في المباراة التي تجمعهما حاليًا على ستاد الجيش في برج العر ب بالإسكندرية، في نهائي كأس مصر.. المباراة بدأت بحماس كبير من لاعبي الفريقين، ومحاولة من جانب اللاعبين لخلق أي فرصة سانحة للتسجيل، التهديد الحقيقي جاء من خلال فريق بيراميدز في الدقيقة السادسة إثر كرة عرضية رائعة من عبدالله السعيد من الجهة اليمنى وصلت إلى علي جبر على القائم الثاني، أرسلها إلى جون أنطوي الذي سدد الكرة بركلة مقصية لكن مرت بجوار القائم.

الرد الأول من الزمالك جاء في الدقيقة الـ13 بعد خطأ فادح من أحمد الشناوي حارس بيراميدز الذي فشل في التقاط الكرة العرضية لتسقط أمام فرجاني ساسي، الذي سدد بدوره الكرة علت المرمى، واستمر الضغط الأبيض هذه المرة عن طريق شيكابالا افضل لاعبي الفريقين، ليمر بالكرة بعرض الملعب ونجح في اختراق دفاعات بيراميدز





الرد الأول من الزمالك جاء في الدقيقة الـ13 بعد خطأ فادح من أحمد الشناوي حارس بيراميدز الذي فشل في التقاط الكرة العرضية لتسقط أمام فرجاني ساسي، الذي سدد بدوره الكرة علت المرمى، واستمر الضغط الأبيض هذه المرة عن طريق شيكابالا افضل لاعبي الفريقين، ليمر بالكرة بعرض الملعب ونجح في اختراق دفاعات بيراميدز وسدد الكرة لكن مرت بجوار القائم.



أول نصف ساعة من الشوط الأول شهدت غياب تام لخطورة بيراميدز بسبب اختفاء تراوري وعبدالله السعيد، وسط ضغط كامل من خطوط اللزمالك على وسط ملعب بيراميدز، أفقده توازنه، الكرة الأخطر للأبيض جاءت عن طريق فرجاني ساسي الذي وضع رأسية قوية نحو المرمى إثر ركلة ركنية لعبها شيكابالا، لكن أحمد الشناوي ينجح في التصدي لها في الدقيقة 32، ليستمر بعدها انحصار الكرة في منتصف الملعب دون خطورة تذكر لينتهي سلبيًا.