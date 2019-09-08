رياضة

نجم الأهلي: تمنيت فوز الزمالك على بيراميدز

تحرير:سعد الدين محمود ٠٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٠ م
الزمالك وبيراميدز
الزمالك وبيراميدز
اعترف وليد صلاح الدين، نجم النادي الأهلي السابق، بأنه يتمنى فوز الزمالك ببطولة كأس مصر على حساب بيراميدز، وقال وليد، خلال تصريحاته بحلقة الأحد، من برنامج «ستاد مصر» الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر على قناة ON sport، إن انتمائه الأول بالطبع للنادي الأهلي، لكن في حالة عدم تواجد الفريق الأحمر كطرف فسيكون بالتالي داعما للفرق الجماهيرية مثل الزمالك، والاتحاد السكندري، والإسماعيلي، والمصري. ووجه صلاح الدين، الشكر لمسؤولي اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري، برئاسة عمرو الجنايني، لاسهامه بحضور عدد كبير من الجماهير لمباراة نهائي الكأس. 
وانطلقت مباراة نهائي كأس مصر، في تمام التاسعة من مساء اليوم الأحد، في على ملعب “استاد برج العرب “أمام 20 ألف مشجع، بقيادة طاقم التحكيم الروماني الذي يضم كلًا من: رادو ماريان باتريسكو، ويعاونه كل من رادو مارين، وأدريان حكمان مساعدان، ومارشال حكمًا رابعًا. ويأمل الزمالك في تحقيق لقب كأس مصر
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الشوط -الأول‎ (7)

شوط أول سلبي بين الزمالك وبيراميدز في نهائي الكأس

سيطر التعادل السلبي على مجريات الشوط الأول من مواجهة الزمالك وبيراميدز، في المباراة التي تجمعهما حاليًا على ستاد الجيش في برج العر ب بالإسكندرية، في نهائي كأس مصر.. المباراة بدأت بحماس كبير من لاعبي الفريقين، ومحاولة من جانب اللاعبين لخلق أي فرصة سانحة للتسجيل، التهديد الحقيقي جاء من خلال فريق بيراميدز في الدقيقة السادسة إثر كرة عرضية رائعة من عبدالله السعيد من الجهة اليمنى وصلت إلى علي جبر على القائم الثاني، أرسلها إلى جون أنطوي الذي سدد الكرة بركلة مقصية لكن مرت بجوار القائم.
هدف -الزمالك (4)

تشكيل الزمالك.. شيكابالا يقود الهجوم أمام بيراميدز

أعلن الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز، المقرر انطلاقها في تمام التاسعة من مساء اليوم الأحد في نهائي بطولة كأس مصر، على ملعب “استاد برج العرب “أمام 20 ألف مشجع، بقيادة طاقم التحكيم الروماني الذي يضم كلًا من: رادو ماريان باتريسكو، ويعاونه كل من رادو مارين، وأدريان حكمان مساعدان، ومارشال حكمًا رابعًا. الزمالك يأمل في تحقيق لقب كأس مصر للمرة 27 في تاريخه، وللمرة السادسة في السبع سنوات الأخيرة، وهو ما يدركه ميتشو، الذي من المتوقع أن يدفع بكل أوراقه في التشكيل الأساسي تحسبا لأي مفاجآت خلال اللقاء.
عبدالله السعيد

السعيد يقود بيراميدز أمام الزمالك في نهائي الكأس

أعلن الفرنسي سيباستيان ديسابر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، التشكيل الذي سيخوض به مواجهة نظيره الزمالك، التي ستقام في الثامنة مساء اليوم الأحد، على ملعب الجيش ببرج العرب، في نهائي بطولة كأس مصر، بحضور 20 ألف متفرج، بقيادة الطاقم التحكيم الروماني الذي يضم كلًا من: رادو ماريان باتريسكو، ويعاونه كل من رادو مارين، حكما مساعدًا، وأدريان حكمًا مساعدًا ثانيًا، ومارشال حكمًا رابعًا، ويطمح بيراميدز في لفوز على الفريق الأبيض، لاقتناص أول بطولة محلية في تاريخه.
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عمرو الجنايني

قرار نهائي.. الجبلاية تحسم نسخة كأس مصر 2019

كشف عمرو الجنايني، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة، موقف الجبلاية من تسليم بطل مسابقة كأس مصر، النسخة الجديدة من الكأس التي انتشرت في وسائل الإعلام خلال الساعات الماضية، مؤكدًا أن الفائز من مواجهة الزمالك وبيراميدز، التي ستجمعهما غدًا الأحد، سيتسلم النسخة القديمة من الكأس وليس الشكل الجديد كما يشاع، وأضاف خلال مؤتمر صحفي بمقر اتحاد الكرة، أن النادي الأهلي بطل مسابقة الدوري موسم 2018 /19 سيتسلم الدرع القديم، وسيقام له احنفالية بالتنسيق مع الشركة الراعية سيتم الإعلان عن تفاصيلها خلال الأيام المُقبلة.
الزمالك-وبيراميدز (2)

الزمالك وبيراميدز.. الموعد والقنوات الناقلة

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره بيراميدز، يوم الأحد المقبل، في نهائي بطولة كأس مصر، بعد مشوار كبير للفريقين في البطولة الأقدم على مدار تاريخ الكرة المصرية، حيث من المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً على استاد الإسكندرية، وتنقلها قناة أون سبورت الفضائية، وقناة النيل للرياضة على التردد الفضائي، بالإضافة إلى تايم سبورت على التردد الأرضي. وقررت اللجنة المؤقتة للجبلاية تأجيل موعد اللقاء الذي كان مقررًا اقامته غدًا الخميس إلى يوم الأحد المقبل ليقام على ملعب استاد الإسكندرية.
بيراميدز وايتوال الكونغولى (3)

بيراميدز يضرب موعدًا مع الزمالك في نهائي الكأس

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، إلى نهائي كأس مصر للمرة الأولى في تاريخه، بعدما حقق الفوز على نظيره بتروجيت، الذي هبط إلى دوري القسم الثاني، بهدفين نظيفين، سجلهما إيريك تراوري وإبراهيم حسن، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب بتروسبورت، ضمن مواجهات نصف نهائي المسابقة، ليضرب موعدًا مع نظيره الزمالك، الذي تأهل إلى المباراة النهائية، بعدما تغلب على الاتحاد السكندري، بهدف نظيف، خلال المواجهة التي جمعتهما مساء أمس الأحد، سجله مصطفى محمد.
علي جبر - بيراميدز‎ (1)

التشكيل الرسمي لموقعة بيراميدز وبتروجيت في الكأس

أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره بتروجت التي ستنطلق بعد قليل، على استاد بتروسبورت في نصف نهائي بطولة كأس مصر، والذي سيقوده تحكيميا وفقًا لما أعلنته لجنة الحكام باتحاد الكرة، الحكم الدولي محمود عاشور صاحب الـ43 عامًا، والذي تقلد الشارة الدولية في 2011، علمًا بأنه بدأ مسيرته التحكيمية في 2006، ويعاونه شريف عبد الله وعمر فتحي، ومبروك نبيل حكمًا رابعًا، وكل من وائل فرحان وعبد العزيز السيد حكمًا خامسًا.
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