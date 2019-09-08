نجم الأهلي: تمنيت فوز الزمالك على بيراميدز

تحرير:سعد الدين محمود ٠٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٠ م

الزمالك وبيراميدز

اعترف وليد صلاح الدين، نجم النادي الأهلي السابق، بأنه يتمنى فوز الزمالك ببطولة كأس مصر على حساب بيراميدز، وقال وليد، خلال تصريحاته بحلقة الأحد، من برنامج «ستاد مصر» الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر على قناة ON sport، إن انتمائه الأول بالطبع للنادي الأهلي، لكن في حالة عدم تواجد الفريق الأحمر كطرف فسيكون بالتالي داعما للفرق الجماهيرية مثل الزمالك، والاتحاد السكندري، والإسماعيلي، والمصري. ووجه صلاح الدين، الشكر لمسؤولي اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري، برئاسة عمرو الجنايني، لاسهامه بحضور عدد كبير من الجماهير لمباراة نهائي الكأس.

وانطلقت مباراة نهائي كأس مصر، في تمام التاسعة من مساء اليوم الأحد، في على ملعب “استاد برج العرب “أمام 20 ألف مشجع، بقيادة طاقم التحكيم الروماني الذي يضم كلًا من: رادو ماريان باتريسكو، ويعاونه كل من رادو مارين، وأدريان حكمان مساعدان، ومارشال حكمًا رابعًا. ويأمل الزمالك في تحقيق لقب كأس مصر