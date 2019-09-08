رعب في جنوب إسرائيل.. صاروخ من غزة يستهدف مستوطنات

٠٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٩ م

إطلاق صاروخ - أرشيفية

دوت صافرات الإنذار، مساء اليوم الأحد، في مستوطنات الغلاف جنوبي الأراضي التي تحتلها إسرائيل، وسط حالة من الخوف والهلع في صفوف المستوطنين، وأصدر جيش الاحتلال بيانا، أوضح أن صاروخا أطلق من قطاع غزة نحو مستوطنات الغلاف، مشيرا إلى أن الصاروخ سقط في منطقة مفتوحة خارج حدود المستوطنات المحاذية للقطاع، وذكرت وقالت قناة "كان" العبرية الرسمية، إن "الصاروخ الذي أطلق من القطاع سقط قرب السياج الفاصل، ولم يصل الأراضي الإسرائيلية"، مضيفة أن صافرات الإنذار أطلقت بسبب الصاروخ.. ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخ.

وقصف جيش الاحتلال مساء الجمعة الماضي، أنه قصف مواقع لحركة حماس في قطاع غزة، وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إنه تم قصف مواقع عدة لحماس في قطاع غزة، وفقا لما ذكرته صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية. وذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية أن دبابة إسرائيلية قصفت موقعًا لحماس شمال بلدة بيت حانون، شمال قطاع غزة،