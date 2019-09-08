جريمة

حبس حداد ذبح ابنته وألقاها في ترعة بالقناطر الخيرية

تحرير:هيثم بطاح ٠٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م
حبس - أرشيفية
حبس - أرشيفية
قررت نيابة القناطر الخيرية، حبس حداد 4 أيام، على ذمة التحقيقات لقيامه بذبح ابنته وإلقاء جثتها في الترعة، لشكه في نسبها، بعد أن تركتها والدتها لديه، وتزوجت من آخر. حرر محضر بالواقعة، وجرى انتشال الجثة ونقلها للمستشفى، وتولت النيابة التحقيق وأجرت معاينة لمكان الحادث، حيث مثّل المتهم الجريمة وسط حراسة مشددة. وذلك بعد تلقي العميد إيهاب الطويل مأمور مركز القناطر الخيرية، بلاغا من الأهالي، بالعثور على جثة طفلة في مياه ترعة الزيتونة بالقناطر الخيرية، فانتقل على الفور العقيد أحمد الخولي رئيس فرع البحث الجنائي إلى مكان الحادث.
وتبين أن الجثة لطفلة عمرها 7 سنوات، بها جرح ذبحي في الرقبة، وبفحصها تبين أنها تدعى "ن. ع. ا."، وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة والدها، ويدعى "ع. ا. ع."، 35 سنة، وأنه يعاني من اضطرابات نفسية ويعمل حداد، وأنه أقدم على الجريمة لشكه في نسبها.وأضافت التحريات، أن المتهم منفصل عن زوجته منذ سنوات،
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بانجو - أرشيفية

عصابة المسجلين.. ضبط 3 مجرمين بحوزتهم 30 كيلو بانجو

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة الدقهلية، من ضبط 3 مسجلين خطر من ميت غمر، كونوا تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم، للترويج إلى تجارة المخدرات وتحقيق أرباح غير مشروعة، حتى سقطوا في قبضة الأمن وبحوزتهم 30 كيلو جرام بانجو وأسلحة نارية، وتلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، بورود معلومات أكدتها التحريات السرية، عن اتخاذ 3 مسجلين خطر من الزراعات في قرية كوم النور، وكرا لتجارة المخدرات.
جثة-طفلة

حداد يذبح طفلته ويلقيها بترعة لشكة في نسبها

جريمة قتل مؤسفة سطرتها أوراق محضر قُيد في قسم شرطة القناطر الخيرية بمديرية أمن القليوبية، اليوم الأحد، فقد حداد عقله وتجرد من مشاعر الأبوة بل والإنسانية وأنهى حياة طفلته التي أكملت عامها السابع للتو، ولم يكتف بذلك، بل ألقى جثتها بترعة؛ بسبب شكه في نسبها، وجاء انتشال قوات الإنقاذ النهري التابعة لإدارة الحماية المدنية للجثة ليكشف الستار على الجريمة البشعة، وجرى نقلها إلى المستشفى وإيداعها ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة التي تباشر التحقيق في القضية.
حبس-متهمه

تجديد حبس المعتدين على شاب من متحدي الإعاقة بالشرقية

جدد المستشار مصطفى عباس، رئيس محكمة جُنح مشتول السوق، بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، حبس خمسة شباب 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهم بالاعتداء على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل صالون حلاقة بقرية كفر "إبراش"، الواقعة التي أثارت غضب الرأي العام لدى تداول مقطع فيديو يرصد تلك التجاوزات، وفي وقت سابق، مأمورية من مركز شرطة مشتول السوق نقلت المتهمين إلى سراي النيابة العامة؛ للتحقيق معهم في اتهامهم بالاعتداء على مصطفى رضا عبدالحميد، 17 سنة، وذلك بعد تداول مقطع فيديو للواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
جثة

الخال قاتل.. الأم استنجدت بشقيقها فقتل فلذة كبدها

جدد قاضي المعارضات بمحكمة الخصوص الجزئية، اليوم الأحد، حبس عامل 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل ابن شقيقته إثر مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة لدى محاولته تأديبيه جراء اعتداءه على والدته بالضرب، إذ تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد أحمد عبد السلام مأمور قسم شرطة الخصوص بوصول إشارة من مستشفى اليوم الواحد بالمرج بوصول "محمد. ع. ط" 23 سنة، عامل، مصاب بجرح قطعي وتوفى عقب وصوله، والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.
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جثة-طفلة

حداد يذبح طفلته ويلقيها بترعة لشكة في نسبها

جريمة قتل مؤسفة سطرتها أوراق محضر قُيد في قسم شرطة القناطر الخيرية بمديرية أمن القليوبية، اليوم الأحد، فقد حداد عقله وتجرد من مشاعر الأبوة بل والإنسانية وأنهى حياة طفلته التي أكملت عامها السابع للتو، ولم يكتف بذلك، بل ألقى جثتها بترعة؛ بسبب شكه في نسبها، وجاء انتشال قوات الإنقاذ النهري التابعة لإدارة الحماية المدنية للجثة ليكشف الستار على الجريمة البشعة، وجرى نقلها إلى المستشفى وإيداعها ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة التي تباشر التحقيق في القضية.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (6)

كشف غموض اختفاء ربة منزل وطالبة بالقناطر الخيرية

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الأربعاء، من كشف غموض اختفاء طالبة وربة منزل متزوجة حديثا منذ أسبوعين، في قرية بهادة بالقناطر الخيرية، وتبين أن تغيبهما لم يستمر أكثر من 24 ساعة، وأن الطالبة كانت تتنزه مع بعض أصحابها قبل بدء الدراسة، والعروس كانت في زيارة لإحدى صديقاتها ولم تخبر أحدا بها. وبدأت الواقعة بتلقي اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من الرائد محمد عشماوي، مدير مباحث القناطر الخيرية، بورود بلاغين باختفاء طالبة وربة منزل في ظروف غامضة بقرية بهادة بدائرة المركز.
هيروين

سقوط «مارش» و«وسكي» بهيروين وخرطوش في القليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اليوم الثلاثاء، من ضبط عنصرين إجراميين لقيامهما بالاتجار فى مخدر الهيروين وتوزيعه على عملائهما بدائرة القناطر الخيرية والخصوص، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا يفيد ضبط "محمد ي ع" وشهرته "مارش - 28 عاما" و"محمود - ص ع" وشهرته "وسكي" 30 عاما وبحوزتهما كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالي نصف كيلو جرام ومبالغ مالية وسلاح نارى فرد خرطوش وطلقات من ذات العيار ودراجة نارية وهواتف محمولة.
جثة

من السرقة للجنايات.. رحلة قاتلي محامي شبرا في 60 يوما

60 يوما قضاها شقيقان متهمان بقتل محام وإصابة آخر بين جدران الحبس الاحتياطى وجلسات التحقيق بنيابة ثان شبرا الخيمة ما بين الاعتراف بالقتل بإطلاق خرطوش على صدر المحامى وسرقة مكتب زميله وتفاصيل أخرى عن نشاطهما الإجرامى فكان قرار النيابة بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، ومن بعدها قاضي المعارضات جدد الحبس مرتين متتاليتين حتى صدر القرار بإحالتهما لمحكمة الجنايات وتحديد اليوم العاشر من شهر سبتمبر المقبل لعقد أولى جلسات محاكمتهما أمام الدائرة السادسة برئاسة المستشار هانى مطاوع.
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