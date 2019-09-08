حبس حداد ذبح ابنته وألقاها في ترعة بالقناطر الخيرية

تحرير:هيثم بطاح ٠٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م

حبس - أرشيفية

قررت نيابة القناطر الخيرية، حبس حداد 4 أيام، على ذمة التحقيقات لقيامه بذبح ابنته وإلقاء جثتها في الترعة، لشكه في نسبها، بعد أن تركتها والدتها لديه، وتزوجت من آخر. حرر محضر بالواقعة، وجرى انتشال الجثة ونقلها للمستشفى، وتولت النيابة التحقيق وأجرت معاينة لمكان الحادث، حيث مثّل المتهم الجريمة وسط حراسة مشددة. وذلك بعد تلقي العميد إيهاب الطويل مأمور مركز القناطر الخيرية، بلاغا من الأهالي، بالعثور على جثة طفلة في مياه ترعة الزيتونة بالقناطر الخيرية، فانتقل على الفور العقيد أحمد الخولي رئيس فرع البحث الجنائي إلى مكان الحادث.

وتبين أن الجثة لطفلة عمرها 7 سنوات، بها جرح ذبحي في الرقبة، وبفحصها تبين أنها تدعى "ن. ع. ا."، وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة والدها، ويدعى "ع. ا. ع."، 35 سنة، وأنه يعاني من اضطرابات نفسية ويعمل حداد، وأنه أقدم على الجريمة لشكه في نسبها.وأضافت التحريات، أن المتهم منفصل عن زوجته منذ سنوات،