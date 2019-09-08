رياضة

ميتشو: مرتضى والجمهور كلمة السر.. ولا أفكر في الأهلي

تحرير:سعد الدين محمود ٠٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٣ م
ميتشو
ميتشو
أعرب الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته بتتويج فريقه ببطولة كأس مصر، على حساب بيراميدز، مؤكدا أن الفوز باللقب جاء بعد عمل كبير في الأسابيع الماضية عقب توليه مهمة تدريب الفريق الأبيض. وأوضح ميتشو، في تصريحاته لقناة أون سبورت، عقب المباراة، أن سيباستيان ديسابر المدير الفني لبيراميدز، تمكن من تكوين فريق قوي بأسلوب لعب رائع، لكن الزمالك استطاع أن يحسم اللقب لصالحه بعد تنفيذ كافة التفاصيل التي تم الاتفاق عليها خلال الأيام الماضية.
ووجه ميتشو، الشكر لمرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، وجماهير النادي على الدعم الكبير الذي قدمه له وللفريق طوال الأيام الماضية، ومساهمتهم في تحقيق البطولة. واستمر في حديثه: "بالطبع مشجعي الزمالك هما القوة الدافعة لنا في كل وقت، لذلك أود أن أشكرهم كثيرا، على دعمهم للفريق". وتحدث مدرب الزمالك عن مواجهة الأهلي
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إيطاليا‎

إيطاليا تواصل تصدر مجموعتها وأسبانيا تعبر جزر فارو

نجح المنتخب الإيطالي في تحقيق الفوز على نظيره الفنلندي بهدفين لهدف، في إطار الجولة السادسة من المجموعة السادسة ضمن مباريات التصفيات المؤهلة ليورو 2020، وافتتح تشيرو إيموبيلي التسجيل للآتزوري في الدقيقة 59، ثم تعادل تيمو بوكي لفنلندا بهدف في الدقيقة 72 من ضربة جزاء، ومن ضربة جزاء، نجح جورجينو في إضافة الهدف الثاني لإيطاليا في الدقيقة 79. وواصل منتخب إيطاليا تحليقه في صدارة المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى 18 نقطة، محققا العلامة الكاملة، حيث تفوق بفارق ست نقاط أمام أقرب ملاحقيه منتخب فنلندا، واحتل منتخب أرمينيا المركز الثالث برصيد تسع نقاط.
الشوط -الأول‎ (6)

مهنئًا الزمالك بالكأس.. كهربا: مبروك لأخواتي الرجالة

وجه محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الزمالك السابق وفريق أفيس البرتغالي الحالي، التهنئة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وجماهيره بعد الفوز بلقب كأس مصر ، بعدما تمكن من التغلب على نظيره بيراميدز بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في نهائي كأس مصر، وتفاعل كهربا مع فوز الزمالك بنشر صورة لمحمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الزمالك وهو يرتدي قميص مكتوب عليه اسم محمود جنش عبر موقع إنستجرام للتواصل الإجتماعي، ، قائلًا: "مبروك لجماهير نادي الزمالك واخواتي الرجالة.. ألف مبروك".
الشوط -الأول‎ (9)

ليلة بيضاء.. الزمالك يهزم بيراميدز ويتوج بكأس مصر

توج فريق الزمالك بلقب كأس مصر للمرة الثانية على التوالي والـ27 في تاريخه ، بعدما تمكن من الفوز على نظيره بيراميدز بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في نهائي كأس مصر، سجل ثلاثية الأبيض يوسف أوباما في الدقيقة 51 وأضاف أشرف بن شرقي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقة 63 و83 على الترتيب، في مباراة قادها تحكيميًا طاقم حكام روماني ضم كلًا من: رادو ماريان باتريسكو، ويعاونه كل من رادو مارين، وأدريان حكمان مساعدان، ومارشال حكمًا رابعًا.
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الشوط -الأول‎ (3)

نجم الأهلي: تمنيت فوز الزمالك على بيراميدز

اعترف وليد صلاح الدين، نجم النادي الأهلي السابق، بأنه يتمنى فوز الزمالك ببطولة كأس مصر على حساب بيراميدز، وقال وليد، خلال تصريحاته بحلقة الأحد، من برنامج «ستاد مصر» الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر على قناة ON sport، إن انتمائه الأول بالطبع للنادي الأهلي، لكن في حالة عدم تواجد الفريق الأحمر كطرف فسيكون بالتالي داعما للفرق الجماهيرية مثل الزمالك، والاتحاد السكندري، والإسماعيلي، والمصري. ووجه صلاح الدين، الشكر لمسؤولي اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري، برئاسة عمرو الجنايني، لاسهامه بحضور عدد كبير من الجماهير لمباراة نهائي الكأس. 
عمرو الجنايني

قرار نهائي.. الجبلاية تحسم نسخة كأس مصر 2019

كشف عمرو الجنايني، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة، موقف الجبلاية من تسليم بطل مسابقة كأس مصر، النسخة الجديدة من الكأس التي انتشرت في وسائل الإعلام خلال الساعات الماضية، مؤكدًا أن الفائز من مواجهة الزمالك وبيراميدز، التي ستجمعهما غدًا الأحد، سيتسلم النسخة القديمة من الكأس وليس الشكل الجديد كما يشاع، وأضاف خلال مؤتمر صحفي بمقر اتحاد الكرة، أن النادي الأهلي بطل مسابقة الدوري موسم 2018 /19 سيتسلم الدرع القديم، وسيقام له احنفالية بالتنسيق مع الشركة الراعية سيتم الإعلان عن تفاصيلها خلال الأيام المُقبلة.
ميتشو

ميتشو يفجر مفاجأة عن مفاوضات الأهلي معه

كشف ميلوتين سريدويفيتش الملقب بـ"ميتشو" المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك عن محاولة إدارة النادى الأهلي التعاقد معه وإغراءه بمبلغ مالي أكبر من النادي القلعة البيضاء قبل إتمام تعاقده مشيرًا إلى أنه سيظل جنديا لكرة القدم فى إفريقيا. وقال ميتشو لموقع "سويتان لايف" الجنوبى إفريقي: "الأهلي حاول إغرائي بمبلغ مالي أكبر من الزمالك من أجل التعاقد معى، لكن مبادئى لم تسمح لي بمراوغة إدارة الزمالك، الإدارة تعرف مدى الاحترام والولاء الذي أظهرته لفريقي قبل إتمام التعاقد معه".
هدف -الزمالك (6)

مران الزمالك.. جلسة مع طارق حامد وانتظام شيكابالا

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرانه على ملعبه في ميت عقبة اليوم الأربعاء؛ استعدادًا لمواجهة بيراميدز في نهائي كأس مصر، والمقرر إقامته يوم الأحد المقبل، وحرص الصربي ميتشو المدير الفني للفريق على إلقاء محاضرة فنية على اللاعبين قبل انطلاق المران، كما أحضر سبورة، لشرح المهام الفنية والخططية على اللاعبين، وأكد على الجميع بضرورة تنفيذ التعليمات بدقة والعمل بقوة لتحقيق المطلوب الفترة القادمة، وعلى هامش المران أدى حازم إمام تدريبات تأهيلية خاصة بجمانيزيوم النادي، وفقا لبرنامج معين وضعه الجهاز الفني للاعب لتجهيزه والوصول به لأعلى فورمة.
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