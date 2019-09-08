ميتشو: مرتضى والجمهور كلمة السر.. ولا أفكر في الأهلي

تحرير:سعد الدين محمود ٠٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٣ م

ميتشو

أعرب الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته بتتويج فريقه ببطولة كأس مصر، على حساب بيراميدز، مؤكدا أن الفوز باللقب جاء بعد عمل كبير في الأسابيع الماضية عقب توليه مهمة تدريب الفريق الأبيض. وأوضح ميتشو، في تصريحاته لقناة أون سبورت، عقب المباراة، أن سيباستيان ديسابر المدير الفني لبيراميدز، تمكن من تكوين فريق قوي بأسلوب لعب رائع، لكن الزمالك استطاع أن يحسم اللقب لصالحه بعد تنفيذ كافة التفاصيل التي تم الاتفاق عليها خلال الأيام الماضية.

ووجه ميتشو، الشكر لمرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، وجماهير النادي على الدعم الكبير الذي قدمه له وللفريق طوال الأيام الماضية، ومساهمتهم في تحقيق البطولة. واستمر في حديثه: "بالطبع مشجعي الزمالك هما القوة الدافعة لنا في كل وقت، لذلك أود أن أشكرهم كثيرا، على دعمهم للفريق". وتحدث مدرب الزمالك عن مواجهة الأهلي