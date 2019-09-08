إيطاليا تواصل تصدر مجموعتها وأسبانيا تعبر جزر فارو

تحرير:أحمد سعيد ٠٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٤ م

ايطاليا

نجح المنتخب الإيطالي في تحقيق الفوز على نظيره الفنلندي بهدفين لهدف، في إطار الجولة السادسة من المجموعة السادسة ضمن مباريات التصفيات المؤهلة ليورو 2020، وافتتح تشيرو إيموبيلي التسجيل للآتزوري في الدقيقة 59، ثم تعادل تيمو بوكي لفنلندا بهدف في الدقيقة 72 من ضربة جزاء، ومن ضربة جزاء، نجح جورجينو في إضافة الهدف الثاني لإيطاليا في الدقيقة 79. وواصل منتخب إيطاليا تحليقه في صدارة المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى 18 نقطة، محققا العلامة الكاملة، حيث تفوق بفارق ست نقاط أمام أقرب ملاحقيه منتخب فنلندا، واحتل منتخب أرمينيا المركز الثالث برصيد تسع نقاط.

وحقق منتخب إسبانيا، فوزًا على نظيره منتخب جزر فارو بثلاثة أهداف دون رد، رودريجو مورينو سجل الهدف الأول للإسبان في الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول، قبل أن يعود اللاعب ذاته لتسجيل الهدف الثاني له ولمنتخب بلاده في الدقيقة 58، وأنهى باكو ألكاسير ثلاثية إسبانيا بهدف في الدقيقة 89. بهذه النتيجة، ارتفع رصيد

وحقق منتخب إسبانيا، فوزًا على نظيره منتخب جزر فارو بثلاثة أهداف دون رد، رودريجو مورينو سجل الهدف الأول للإسبان في الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول، قبل أن يعود اللاعب ذاته لتسجيل الهدف الثاني له ولمنتخب بلاده في الدقيقة 58، وأنهى باكو ألكاسير ثلاثية إسبانيا بهدف في الدقيقة 89.



بهذه النتيجة، ارتفع رصيد منتخب إسبانيا إلى 18 نقطة في المركز الأول بالمجموعة السادسة، بينما ظل رصيد منتخب جزر فارو خاليًا من النقاط في المركز السادس والأخير.



وأسفرت باقي المباريات التي جرت اليوم بالجولة ذاتها عن فوز أرمينيا 4 - 2 على ضيفتها البوسنة والهرسك، فيما تعادل منتخب اليونان 1 - 1 مع ضيفه منتخب ليختنشتاين.



وجاء منتخب البوسنة والهرسك في المركز الرابع بسبع نقاط، وحل منتخب اليونان خامسا برصيد خمس نقاط، وقع منتخب ليشتنشتاين في قاع الترتيب بنقطة واحدة.

